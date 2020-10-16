古董拍賣行NADEAU'S AUCTION GALLERY10/24秋季拍賣會 年度重頭戲

該次拍賣品來自美國重要家族的私人遺產和收藏品。

位於康州新英格蘭一家最大的古董拍賣 行NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年秋季的拍賣會將於10/24(周六)上午10時舉辦。該次拍品主要精品都是華人喜好的收藏，超過數百件美國 歷史中重要家族的收藏品，包括上百件中國瓷器、青銅器、字畫、玉器和古董傢俱等等。

該古董拍賣行信譽卓著，大都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確，品位高，極具投資 收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會，希望踴躍觀展和參與競拍。

預覽時間：10/21(周三)1２PM－４PM；10/22(周四)12PM-6:30PM，10/23(周五)12PM-5PM，10/24拍賣當日(周六)預覽時間：9AM-10AM，其他時間請預約。電話：860-246-2444。

拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095( 離Hartford僅3分鐘 )，EMAIL： [email protected]。