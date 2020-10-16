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法拉盛整齊牙科院長金博士當天植牙 技高一疇 贏得華人好評

紐約訊
法拉盛整齊牙科由院長金博士(左)主持。
法拉盛整齊牙科由院長金博士(左)主持。

獲得病患五星評級的法拉盛整齊牙科(Prime Smile Dental)院長金博士(Dr. Daniel Kim)心靈手巧，技高一疇，即便是重度牙周病耆老患者，植牙數目高達20餘顆，金院長依舊勝任有餘，以拿手絕活當天即拔即種技術，在短短三、四小時內全部種好，以期將患者重覆經受麻藥與副作用的不適與痛苦降至最低。

金院長運用當天植牙技巧，大大縮短原本冗長繁複的植牙療程。2020春天，金院長為家住皇后區傑克森高地的82歲的華裔詹先生拔牙植牙。金院長一口氣只用了三個半小時，為詹先生種下21顆牙。詹先生說，植牙後他回家只吃了一次止痛藥就安然入睡，之後也沒有感到任何不適。詹先生又說，選擇整齊牙科之前，他多方打聽比較，受到整齊牙科當天植牙特殊技能的吸引，而選擇到整齊牙科做大半口換牙的精密手術。詹氏夫婦對金院長的仁心仁術及高超技巧推崇備至，讚不絕口。

金院長則表示，新型植牙比傳統牙橋和假牙更好，因為牙橋和假牙必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後，才能開始植牙重建。而第二階段手術的第一個步驟，就是要在已經癒合的傷口上，再鑽一個洞，植入人工牙根，再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程慢長複雜。然而運用最新CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，也就是牙醫在拔除患者問題牙齒的同時，即可利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入新的植體（人工牙根），牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。總之，這種即拔即種的當天植牙技術，節省時間，減少痛苦，卻能提早恢復牙齒的咬合功能以及美好外觀。患者在植牙後即可回家，不會感到因失齒所帶來的不便與限制，馬上可與家人共享美味佳餚。

金院長指出，植牙比牙橋和假牙更可靠。長遠來看，植牙更成功。首先，植牙在外觀和功能方面仿真度高，穩定結實，不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。植牙又比假牙更勝一籌，進食和說話時不會鬆脫，可像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。此外，植牙比假牙更舒適，可以自由自在地啃咬和吃不同類型和硬度的食物。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要頻繁更換，但植牙一勞永逸，一次搞定，終身使用，只需每隔一段時間微調，這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

如今新冠肺炎仍在肆虐，整齊牙科在此疫情期間與眾共體時艱，加大優惠力度，推出多項折扣，包括免費牙齒檢查：3D X光；植牙：植5顆送3顆(5+3=8顆)；德國植牙：40%折扣(價值$3,000)；瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)；陶瓷矯正：$1,000折扣；牙齒美白：$199(原$500)。

金院長為紐約大學牙醫博士，也是哈佛大學植牙專科的畢業生。他出身三代牙醫世家，具備13年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。由金博士統領的「整齊牙科」醫療團隊，成員來自各大醫學院畢業牙醫。該診所購置最新雷射治療機和CT掃描機，全由診所精英團隊親自操刀。

「整齊牙科」紐約診所：35-35 149 St., #203, Flushing, NY 11354（近北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達）；電話：718-460-9441。開診：周一三五，10 am-7 pm。網站： PrimeSmileDentalFlushing.com。新澤西診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ ；電話：201-313-2277。開診：周二四六，10 am-5 pm。網站：  AlignDentalCare.com。受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。網站： www.primesmiledentist.com，或aligndentalcare.com。

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