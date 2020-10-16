《北京之春文選》39，40期出版重磅推出胡平兩篇論文

《北京之春文選》是以季刊方式在紐約出版的紙質北京之春文選。

在海外久負盛名的北京 之春雜誌，自2001年將紙質月刊改為網路版之後，從2011年開始，又再推出以季刊方式出版的紙質北京之春文選。

最近，北京之春文選第39和第40期相繼出版，就當前國內外重大事件進行客觀的報導和分析。第39期重點內容有：「川普與習近平的決鬥，中美新冷戰時代到來」、「新冠肺炎浩劫，一場完全可以避免的大災難」、以及一系列有關剖析新冠病毒來龍去脈的文章，榮譽主編胡平在文章中科學地研討了新冠病毒的發展史後指出：整個新冠病毒全球大災難的癥結，就是在疫情初期，當政者不准公布疫情，拒絕啟動應急機制，錯過了把疫情扼殺於萌芽狀態、防止大規模擴散的時間窗口，又由於中國政府隱瞞真相，發布不實訊息和虛假數據，嚴重誤導了各國政府和民眾，在這場世紀大災難中，負有不可推卸的責任。

北京之春文選第40期的重點內容在於美台關係和當代世界格局的重組。胡平繼39期推出研究新冠病毒的數萬字長文之後，又重磅推出「美台建交，此其時也」的論文。

近年來，著名民運理論家胡平提出一個新的主張，並積極地在友好的美國 智庫和政壇人士中遊說，那就是依據「兩韓模式」，推動「一中兩府」的國際認同。這個主張「看山不是山，近山又是山」，它避開了「一個中國」的魔咒，台灣 （中華民國）又可能獲得美國和其他大國的外交承認，可以說是越過台美單邊建交邁進了一大步，這個理論與台灣朝野期待單純的「與美復交」有所區別，目前為民運界人士所廣泛接受，似有「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」之感。

胡平指出：台灣現在還保持所謂的「一中憲法」，台灣也在遵行《兩岸關係條例》，台灣並沒有宣布獨立，也沒有主動改變現狀，中共沒有藉口對台動武。世界上沒有因為美國承認了台灣，而中共不去怪罪美國反而對台灣開火的道理。華盛頓既然可以分別承認首爾和平壤，為什麼又不可以沿引「兩韓模式」，對北京和台北施行「一中兩府」的雙重承認，建立正式的外交關係，既然「兩個中國」和「一中一台』之路現實走不通，那就走前人走過並且正在走的為國際所公認的路吧！

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