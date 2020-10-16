國泰銀行《美中經濟報告9月更新》著重在新冠疫情中的旅遊業和房地產業的趨勢

國泰銀行日前發布了與加州大學洛杉磯 分校安德森預測中心（以下簡稱「預測中心」）合作的《2020年美中經濟報告9月更新》。該報告敘述了美中經濟的形勢並提出了對其的分析，增強了銀行向客戶和企業分享實用經濟資訊的能力。

這份標題為《加劇的美中緊張局勢、新冠疫情及以華人為中心的美國 房地產和旅遊市場》的報告，著眼於過去三個月發生的政治和經濟事件，以及美中之間有大量業務往來的兩個行業：旅遊業和房地產業。報告指出，儘管美國和中國受到各種風險因素的影響，但它們的經濟前景仍然樂觀。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示，國泰銀行非常重視與預測中心的贊助合作關係，以及報告中向其客戶提供的資訊。

劉昌明還補充道：「加州大學洛杉磯分校的經濟學家會根據每個季度的情況，分享他們的評估和見解。這些資訊在2020年對客人來說格外重要，因為他們非常需要了解有關經濟表現、新冠疫情影響以及行業、地區發展趨勢的深度評估。」

10月初，國泰銀行攜手預測中心舉辦了兩場網路講座，由報告作者、即預測中心總監兼資深經濟學家Jerry Nickelsburg和經濟學家俞偉雄擔任主講嘉賓，為與會者提供專業的分析並解答疑問。

Nickelsburg 說道： 「美國華人的經濟發展一直與地緣政治息息相關。我們分析的獨到之處，是我們側重於經濟數據及其含義，從而將這一分析應用在兩國之間的概括論述中。例如，關於供應鏈拆解的說法很多。但是我們發現，貿易模式幾乎沒有發生任何變化。」

您可以前往以下網址，下載《2020年美中經濟報告9月更新》英文版、繁體中文版及簡體中文版：國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-report-2020-september-update；預測中心網站https://www.anderson.ucla.edu/centers/ucla-anderson-forecast/projects-and-partnerships/cathay-bank/september-2020-update-us-china-economic-report；您還可以前往https://www.cathaybank.com/about-us/events，註冊參加之後的季度經濟展望網路講座或觀看往期活動視頻。

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心是加州和全國最受關注且常被引用的經濟預測機構之一，在預測20世紀90年代初加州經濟衰退的嚴重性以及自1993年以來該州經濟的反彈力度方面見解獨到。最近，該預測中心被譽為是最率先預告2001年經濟衰退的美國大型經濟預測機構。預測中心網站為uclaforecast.com。

國泰銀行是國泰萬通金控（納斯達克股票代碼：CATY）的附屬公司，透過美國的九個州以及香港分行及北京、上海和台北的代表處提供廣泛的金融服務。國泰銀行於1962年成立，旨在支持洛杉磯不斷發展的華裔社群，在過去的半個世紀裡，國泰銀行與客戶攜手擴張和發展，向他們提供必需的工具和服務，助他們實現目標。更多詳情請瀏覽cathaybank.com。FDIC保險保障範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。