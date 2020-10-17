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陳秀冰會計師事務所 精辦查稅若處理不當 可能交巨額罰款

紐約訊
陳秀冰註冊會計師事務全體員工合照。
陳秀冰註冊會計師事務全體員工合照。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件。前紐約稅局科長高麥克（Michael Gross）加盟陳秀冰會計師事務所。高麥克在紐約州水牛城州稅局工作35年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師表示，如果賭客在賭場贏得金錢後沒有上報稅局，稅局有可能要求賭客繳交巨額罰款。陳會計師強烈建議，如果收到稅局罰單，應該第一時間尋求專業查稅的註冊會計師協助，專業處理將有極大可能把巨額稅金罰金免除，以免遭受嚴重損失或錯失上訴機會。

陳秀冰會計師表示，經常去賭場的人士應該自己做輸贏的記錄，或每年年底要求賭場提供一分全年輸贏的詳細記錄用於申報，防止稅局找上門時手上沒有任何證據。若被查稅的人士是自雇職業者，其名下的店面稅務或者公司稅務將有可能被全面調查，所以稅局找上門時必須謹慎處理，防止進一步的損失。

陳秀冰註冊會計師事務所服務華人社區17年，團隊精通國、粵、英語及福州話，秉承客戶至上的服務宗旨、專業技能和無比毅力，幫助客戶在業務上取得成功。服務客戶行業包括：餐飲、服務、貿易、批發、地產、建築、醫療、藥房、零售、教育、電子商務等。

陳秀冰會計師事務所更提供個性化的服務。免費諮詢熱線：1-800-398-0560。總公司地址：11 East Broadway,6th FL, New York, NY 10038(匯豐銀行樓上)；電話：212-566-0560。分公司地址：38-08 Union St. #9C,Flushing NY 11354(Flushing Commons)；電話：718-888-1198。網址：www.chancompanyllc.us。

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