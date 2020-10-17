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凱撒劉瑛律師樓經驗豐富資深出庭訴訟王牌律師

紐約訊
凱撒劉瑛律師樓劉瑛律師（左）、凱撒律師辦理的聯邦案件不計其數。
凱撒劉瑛律師樓劉瑛律師（左）、凱撒律師辦理的聯邦案件不計其數。

紐約法拉盛的凱撒劉瑛律師樓（Liu & Shield LLP），融會貫通中國、美國、歐洲及國際法律實務，具有極其豐富的法務從業經驗，精辦意外傷害索賠、商業訴訟、侵權訴訟、信託遺囑、民事、刑事訴訟和移民案件等。出自中國司法部的華裔劉瑛律師融合雙重文化、雙重服務於一體。凱撒劉瑛律師樓曾歷經重大陪審團案件及複繁疑難案件，一絲不苟的辦案風格和嚴謹負責的辦案態度，幫助顧客取得最大的贏面。

凱撒劉瑛律師樓辯護、辦案超群，是華人社區具有聲望的律師樓之一。 兩位資深合夥人律師分別為美籍華裔劉瑛律師（Ying Liu）和凱撒律師(Carolyn Shields)，該律師樓有逾共60多年豐富的法務經驗，具備紐約、新洲、加州、全美多州及聯邦法院出庭資格，並洞悉中美歐及國際法律實務。 凱撒律師是商業訴訟律師的佼佼者，辦理過的案件涉案金額高達上億元，客戶群體廣泛且分布世界各地。該律師樓在公司內部的股東糾紛、勞工雇主聯邦法庭、追討欠款、信託遺囑、工傷誤醫、意外傷害索賠、重罪辯護、不履行合約、不諳法律等事宜，都具有豐富經驗及極高的成功率。

近年來，海外華僑被詐欺的案例也日益劇增，而造成大量的錢財損失。詐欺方式層出不窮。最近，騙徒多數以偽裝使館、政府部門為由，以冒充電郵、電話號碼方式聯繫受害人，聲稱對方涉嫌個人、商業犯罪等緣由，並騙取要求對方提供電子匯款、銀行資訊、社會安全卡號，私人及家屬資訊等。

劉律師指，許多華人尤其是第一代華人因文化的差異、缺乏正確的法律理解，或一些傳承了中國大陸傳統的生意理念，因不暗法律效應或合同的盲點所造成的種種糾紛、錢財兩失層出不窮。不論是親戚家屬、身邊的友人進行任何生意上的交易，則需要獲取第三方的確認證實及認可，又稱公證。但是，當事人只有聘請執照資格的律師簽字下才構成法律效力，不然導致錢財損失的慘重後果，也容易引起官司訴訟。對此，呼籲受害者積極尋求法律諮詢和保護。

凱撒劉瑛律師樓（Liu & Shield LLP）精辦業務範圍：工傷誤醫、勞工雇主聯邦法庭、意外傷害索賠、車禍火災、公司股東糾紛、財產金錢糾紛、信託遺產遺囑、交易、商業欺詐、商標專利版權、貨運海關罰沒、債務欠款、有無爭議離婚、稅務信用、重罪犯罪辯護、政治庇護、刑辯權威緊急保釋，各類移民案件等。 

律師樓法拉盛地址: 41-60 Main Street, Suite 208A, Flushing NY 11355(法拉盛緬街郵局對面，緬街置地大廈208A室)；聯繫電話：718-463-1868。請致電或親臨洽詢。

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