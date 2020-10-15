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入秋後才是進補好時機順安堂淺談 辨識外觀氣味 慎選中藥材

紐約訊
台灣80年老字號的順天堂出品的科學中藥超過600種，都需經過國家安檢測試才能上巿，食品安全有保証。
台灣80年老字號的順天堂出品的科學中藥超過600種，都需經過國家安檢測試才能上巿，食品安全有保証。

現在正逢季節更替的時節，揮別溽暑，面對早晚涼冷、氣候乾燥的秋季，該如何保養身體呢？順安堂中藥號林醫師提醒，入秋後劇烈的溫度變化對身體影響不容小覷，秋天是進補的好時機，不妨順應秋收、冬藏的概念：從夏季的喝冷飲、吃生冷食物漸漸替換成溫潤的熱湯飲、保健品來進補，尤其建議忙碌奔波於工作的現代人、有長期運動習慣及需要調養身體的朋友可以適當進補，好好為冬季打下基礎！像花旗蔘、山藥、白木耳就是很適合秋天的進補食材。

林醫師提醒民眾，選購常用中藥材時，應辨識外觀、氣味，而高價位的中藥材，則要注意是否為假貨，例如將麵粉或某種植物當作冬蟲夏草販售。由於進補的藥材優劣會影響到進補效果，以常見進補藥材為例，提供民眾選購參考，例如黃耆以粗長、味甜、有粉性者佳，黨參以粗壯、氣味濃、嚼起來無渣較好。杜仲要選擇皮厚、塊大、內表面暗紫色，地黃以黑色柔潤、甘味濃為佳，天冬則要選擇肥滿、黃白色、半透明者，而冬蟲夏草以完整、蟲體豐滿肥大，外色黃亮、內色白者為佳。挑選藥材時要有「看」、「聞」的動作，觀看藥材外觀是否有異樣，例如是否發霉，由於不肖業者會以薰硫磺防腐，因此如果聞到奇怪的酸味，也要注意，例如：黃耆、黨參太白、有酸味，就要提高警覺。他特別建議消費者，選購幾種常用中藥材的秘訣，像是枸杞、紅棗等果實類，最好找飽滿、肥大的，不要選購外觀黑黑乾乾、或是大而鬆的藥材。 此外，判斷藥材是否薰硫磺，最簡單的方式是聞聞看是否有酸味，或者觀察藥材顏色是否過白，如果無法確定，可以先買一包藥材回家試煮，如果湯喝起來帶有酸味，那麼幾乎可以確定其中有藥材薰過硫磺。

林醫師特別介紹順天堂科學中藥， 所謂濃縮的定義，必須要先經過水煮，水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等，在水煮的過程中被分解掉，藥材中時常都含有的重金屬成分，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥，再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正的濃縮中藥粉。

「順安堂」中藥號專業經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬虫草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、台灣順天堂科學中藥、台灣養生零食、台灣藥廠中成藥、健康食品、以及台北迪化街年貨。

紐約的順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

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