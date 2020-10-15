我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性的治療

紐約訊
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。

位於布碌崙（布魯克林）的德康疼痛中西醫康復治療中心由王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師帶領。王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師，結合中西醫不同方面的治療，採用自然療法，細心盡責解釋病症，給以中肯意見。其以專業醫療技術，專治各類痛症及內科和婦科的中藥調理，療效顯著。王中醫師具備30多年臨床經驗，持有紐約州針灸醫師執照，全美針灸和東方醫學認證委員會醫師特考文憑，現任世界中醫藥學會聯合會疼痛康復專業委員會副秘書長兼常務理事。每年在專委會上，王中醫師與各地的疼痛和康復專業的人士進行交流。王中醫師指出，慢性疼痛疾病的預防、保健、治療及康復已得到醫療業的關注。

王中醫師提到，針灸在臨床上早已顯示有效止痛，中醫經典（黃帝內經）記載，分布於整個人體有一個經絡系統負責傳送氣（身體的動力），經絡系統上有很多個通道稱為經絡穴位。當氣運行疏通無阻時，它能調節人體各器官的陰陽平衡，使人體的生理、心理和精神都處於最佳的健康狀態。當氣運行有阻礙時，導致氣不足或過度淤積，人體器官陰陽失調，此時就會出現疾病。如果此刻用針灸刺激特定穴位，便能打通經絡、疏通氣血、行氣止痛，使氣運行重新順暢，從而平衡了陰陽，使總體恢復健康。針灸治療很個體化，王中醫師表示，中醫講究每個人的獨特性，針對不同體質給予治療。

此外，王中醫師也通過中藥和針灸增強個人免疫力，調節體質，解決了困擾患者已久的花粉過敏症。同時，王中醫師的治療方案幫助了不少需要戒菸、美容及減肥的患者，也都具有良好的療效。患有精神情緒緊張、長期失眠、鬱焦慮症的患者，經過王中醫師的治療後，也取得了穩定的睡眠和心情平和的效果。該治療中心的宗旨是：解決患者「病」的痛楚，得到康復，重新投入正常生活。該中心接受各大醫療保險，無保險者優惠，歡迎致電諮詢。地址：25大道8610號（8610 25th Ave., Brooklyn, NY 11214）。疫情期間請致電預約門診時間。預約電話：（718）372-6888。

醫療保險 紐約州 布碌崙

上一則

家暴警覺月 民代促州長簽署保護家暴受害人法案

下一則

109分局警民會 頒獎離任局長夏因

延伸閱讀

資深針灸師陳平青 特效中醫療法 精治痛症腦病疑難病症

資深針灸師陳平青 特效中醫療法 精治痛症腦病疑難病症
韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症
針灸養肥子宮內膜 求子8年終得龍鳳胎

針灸養肥子宮內膜 求子8年終得龍鳳胎
秋燥易傷肺 中醫師建議3食譜適度進補

秋燥易傷肺 中醫師建議3食譜適度進補
德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性治療

德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性治療
德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性治療

德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性治療

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
韓裔(左三)因遭搶劫錢財散落一地。(許振輝提供)

亞裔女紐約法拉盛白天存錢遭搶 鈔票撒一地 華裔暖心安慰

2020-10-09 16:08
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺