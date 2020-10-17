精神心理科陳張栩醫生雙語提供全方位精神心理醫療服務

被評為年度最優秀醫生的精神心理科專家陳張栩醫生，提供全方位的精神醫療，並提供法律所需的精神心理評估報告以及601A移民心理評估報告。

已在布碌崙 （布魯克林）華人 社區服務了將近20年的陳張栩醫生，疫情期間，一直無休地為病患做遠距及保持社交安全距離的看診服務，撫慰僑胞緊張的情緒和不安，並持續治療精神方面的疾病困擾。陳醫生在法拉盛「天景精神心理中心」和布碌崙8大道精神心理中心親自看診，在華人社區以及主流社會皆享有良好的口碑；而陳醫生同時也是陽光心理安康中心（Chinese American Sunshine House）的創辦人，每年定期舉辦公益活動，促進社區的精神健康發展和家庭和諧關係成長。

陳張栩醫生持美國 精神與神經專科特考文憑，為多所醫院主治醫生。陳醫生表示，美國心理精神科疾病範圍廣泛：包括小兒自閉症伴隨的行為障礙、小學期間的多動症、青少年的反叛和離家出走、成年人的憂鬱症（Depression）、焦慮症（Anxiety）、情感雙向症（Bipolar）、老年人的癡呆症（Dementia）、軀體綜合症（Somatization）、以及各式的人格缺陷疾病（Personality Disorder）、酗酒、毒癮、網癮和自殺行為等。而華人對精神心理健康的認知有限，有懼怕看心理科的心態。但是華人移民生活壓力大，若再加上遇到突發的生活改變（如疫情的發生或家庭工作上的突變），精神狀況有日漸嚴重的趨勢，如果忽視不理，或有恐懼而拒絕就醫，日久導致了心理疾病加劇，而演變成慢性病，對自己和他人造成傷害、甚至導致殘障。

陳張栩醫生指出，大部分的心理疾病是綜合的結果，包括了性格、成長過程及環境等。譬如：美國出生的小孩，中國寄養；十幾歲隨著父母移民來美；不同的教育體制方式；複雜的華人社區；父母給予小孩的壓力；自我的生活目標，價值觀念；成年人的非安全感；以及老年人的失落感等，心理障礙逐步演變成心理疾病。

陳張栩醫生三地診所提供全面精神心理科服務，包括各式心理評估精神鑑定報告的服務。藥物治療配合心理輔導，相互相承。加盟的周敬永醫生（James Chou, M.D）畢業於哈佛大學，是西奈山精神科副教授，在精神科領域頗有建樹，主持本中心各式法律所需的精神心理評估報告以及601A移民心理評估報告。

陳張栩精神心理科天景精神中心（天景大廈內Skyview Center）地址：131-07 40th Road, 3FL, Suite E25, Flushing, NY 11354，電話：718-661-3000，718-755-6450，917-943-7321。布碌崙8大道精神心理中心地址：837 58th St, 3FL, Brooklyn, NY 11220，電話：718-686-1533；6304 5th Ave, Brooklyn, NY 11220，電話：718-576-3610；接受各大保險，無需家庭醫生轉介信。