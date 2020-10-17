汽車保費節節升 永一保險與你分享如何降低車保險費用 索取正確的理賠

永一保險法拉盛公司經理張先生，歡迎掃微信號：WHIF7183535128進行免費諮詢。

法拉盛 、布碌崙（布魯克林）均設有辦事處的永一保險 W.H. Insurance Brokerage, Inc.為一家綜合性保險公司，代理全美多家大型保險公司的業務，擁有最先進的信息管理系統，為客戶提供快捷的報價服務及保費 對比，提供客戶最經濟保險，賠償額最高，為客戶量身訂制各種保險產品。

永一保險為您提供自住或投資的房屋保險、全新或二手的汽車保險、勞工傷殘、人壽保險以及商業保險等服務，專精全美東的建築、商店、餐館、洗衣店、貨車、電召車、工程等保險服務，代辦交通局事務，歡迎僑胞致電或親臨，免費估價。

數據顯示，全美各地的汽車保險費節節上升。保險公司提高保險收費，不表示你不能削減費用。張先生為法拉盛辦事處的負責人，他表示以下幾招有助降低保費：1.提高自付額：降低每月保費有個簡單方法，就是提高自付額，也就是保險公司理賠之前你需自掏腰包的金額。若你有應急金，提高自付額能省錢。2.向同家公司投保多種保險：如果你有幾輛車，把保險集中在一家公司可省錢。詢問保險公司投保多重保險的最低價，然後再決定分開投保是否更划得來。3.舊車不需投保撞車險：汽車貶值很快，撞車險也就不值得投保。如果車禍後你的車需要修理或換車，保險公司只會支付車的市值。若你的車較舊，你的自付額又高，繼續投保撞車險只是浪費錢。4.改善信用：很多保險公司決定費率時考慮你的信用，提高信用分數有助降低保費。

當受保人在意外發生時，應該如何進行正確的索賠呢？永一保險法拉盛公司經理張先生表示，嚴重車禍或者有人員傷亡時，該報警的時候就要報警，自己要及時收集意外發生時的資料，包括記下車牌、給對方車牌拍照、記錄擋風玻璃上的發動機號碼（VIN number）、記下對方的駕照和保險ID卡、核實司機和車保險保單上的名字是否為同一個人、或者保單上是否有他的名字。如果對方保單過期，當場就應該索取修理費。如果有目擊證人，最好留下聯繫方式，並及時聯繫您的保險經紀。

除了汽車保險之外，永一保險同時也提供家庭住宅房屋保險，包括一家庭至四家庭、Condo及coop公寓等各類住家保險，提供報價至協助索賠的一條龍服務。法拉盛辦公室：136-82 39th Ave #6FL，電話：718-353-5128，傳真：718-353-5418，電郵：[email protected]。布碌崙辦公室：823 60th St.後座（8夾9大道），電話：718-851-5255，傳真：718-851-1962，電郵：[email protected]。