我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

汽車保費節節升 永一保險與你分享如何降低車保險費用 索取正確的理賠

紐約訊
永一保險法拉盛公司經理張先生，歡迎掃微信號：WHIF7183535128進行免費諮詢。
永一保險法拉盛公司經理張先生，歡迎掃微信號：WHIF7183535128進行免費諮詢。

法拉盛、布碌崙（布魯克林）均設有辦事處的永一保險W.H. Insurance Brokerage, Inc.為一家綜合性保險公司，代理全美多家大型保險公司的業務，擁有最先進的信息管理系統，為客戶提供快捷的報價服務及保費對比，提供客戶最經濟保險，賠償額最高，為客戶量身訂制各種保險產品。

永一保險為您提供自住或投資的房屋保險、全新或二手的汽車保險、勞工傷殘、人壽保險以及商業保險等服務，專精全美東的建築、商店、餐館、洗衣店、貨車、電召車、工程等保險服務，代辦交通局事務，歡迎僑胞致電或親臨，免費估價。

數據顯示，全美各地的汽車保險費節節上升。保險公司提高保險收費，不表示你不能削減費用。張先生為法拉盛辦事處的負責人，他表示以下幾招有助降低保費：1.提高自付額：降低每月保費有個簡單方法，就是提高自付額，也就是保險公司理賠之前你需自掏腰包的金額。若你有應急金，提高自付額能省錢。2.向同家公司投保多種保險：如果你有幾輛車，把保險集中在一家公司可省錢。詢問保險公司投保多重保險的最低價，然後再決定分開投保是否更划得來。3.舊車不需投保撞車險：汽車貶值很快，撞車險也就不值得投保。如果車禍後你的車需要修理或換車，保險公司只會支付車的市值。若你的車較舊，你的自付額又高，繼續投保撞車險只是浪費錢。4.改善信用：很多保險公司決定費率時考慮你的信用，提高信用分數有助降低保費。

當受保人在意外發生時，應該如何進行正確的索賠呢？永一保險法拉盛公司經理張先生表示，嚴重車禍或者有人員傷亡時，該報警的時候就要報警，自己要及時收集意外發生時的資料，包括記下車牌、給對方車牌拍照、記錄擋風玻璃上的發動機號碼（VIN number）、記下對方的駕照和保險ID卡、核實司機和車保險保單上的名字是否為同一個人、或者保單上是否有他的名字。如果對方保單過期，當場就應該索取修理費。如果有目擊證人，最好留下聯繫方式，並及時聯繫您的保險經紀。

除了汽車保險之外，永一保險同時也提供家庭住宅房屋保險，包括一家庭至四家庭、Condo及coop公寓等各類住家保險，提供報價至協助索賠的一條龍服務。法拉盛辦公室：136-82 39th Ave #6FL，電話：718-353-5128，傳真：718-353-5418，電郵：[email protected]。布碌崙辦公室：823 60th St.後座（8夾9大道），電話：718-851-5255，傳真：718-851-1962，電郵：[email protected]

保險 保費 法拉盛

上一則

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

下一則

華人家庭遭熊孩子搗亂 62分局局長：找家長溝通

延伸閱讀

法拉盛回復熱鬧扒手變多了 多挑華裔女性下手

法拉盛回復熱鬧扒手變多了 多挑華裔女性下手
慈濟布碌崙、法拉盛 免費注射流感疫苗

慈濟布碌崙、法拉盛 免費注射流感疫苗
關德維心臟血管中心 經驗豐富掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心 經驗豐富掌握最先進醫療科技的團隊
法拉盛扒手頻作案 多為華裔女性受害

法拉盛扒手頻作案 多為華裔女性受害
法拉盛文藝中心推50場免費網課 印度舞、瑜伽打頭陣

法拉盛文藝中心推50場免費網課 印度舞、瑜伽打頭陣
紐約法拉盛文藝中心推「家裡法拉盛文藝中心」系列活動

紐約法拉盛文藝中心推「家裡法拉盛文藝中心」系列活動

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民