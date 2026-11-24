曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)每年冬季都會變身為Winter Village，原本的草坪改設為面積達1萬7000平方呎的戶外冰場，周圍環繞節慶市集、餐飲攤位及中城高樓。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約郵報精選5個冬季節慶市集，從布萊恩公園到布魯克林皆有手作、美食、娛樂與節日活動，為歲末購物與出遊增添溫馨氣氛。

紐約市 的節慶市集又回來了，將廣場、公園，甚至百貨公司地下室，轉變為充滿手工藝品、復古寶物、節慶美食，以及無數讓人忍不住掏出荷包的冬季遊樂園。以下是紐約郵報挑選出五個值得加入歲末行程的節慶市集。

1. 布萊恩公園冬季村（Winter Village）

時間：即日起至2027年1月3日

布萊恩公園的冬季村今年正慶祝25周年，讓這位處中城的人氣景點再度回歸；公園化身歐式節慶村落，設有超過180個攤位，販售從手工藝品到當季美食等各式商品。平日開放時間為上午11點至晚上8點，周末則為上午10點至晚上8點。

最大的亮點是全新的「聖誕老人俱樂部」（Club Santa）的VIP體驗，將在11月28至29日及12月5至6日，提供尊享溜冰通行證、節日手作活動，以及在恆溫的「極地休息室」內與聖誕老人共度時光。此外，12月14至18日，現場還設有免費的「聖誕老人角落」，供遊客拍照並提出願望清單。

當然，佔地1萬7000平方英尺的溜冰場仍是活動核心，自備溜冰鞋的訪客可預約時段免費入場。溜冰場及場邊美食廣場將持續開放至2027年2月28日。

偏好擁有私密空間的訪客，備有暖氣的「舒適冰屋」（Cozy Igloos）將再度登場，供團體預訂。聖誕樹點燈儀式則定於12月2日下午5時30分舉行。

2. 聯合廣場節日市集

時間：即日起至2026年12月24日

聯合廣場備受喜愛的節日市集多年來一直是紐約冬日的經典活動，但今年帶來了一項專為成人設計的新體驗，購物者首次可在現場購買啤酒與葡萄酒。市集營業時間為周日至周三上午11點至晚上8點，周四及周五至晚上9點，周六則從上午10點至晚上9點。

這座全市歷史最悠久、營運時間最長且規模最大的露天季節性市集，匯聚近200家攤商，其中包括在地創作者以及輪流進駐的小商家。每周更新的攤商陣容是讓人一再回訪的理由。11月25日前，Kettle & Kame Clay Studio 將帶來陶藝與陶瓷珠寶；11月27日至12月3日，台裔美式烘焙坊Rose’s Pineapple Shorts將攜手工鳳梨酥進駐。

3. 梅西百貨節日廣場

時間：即日起至 2027年1月3日

梅西百貨將節日市集搬進室內，且擴展至先驅廣場（Herald Square）旗艦店地下層，佔地高達5萬平方英尺，匯集了超過35家在地工藝師、禮品製作商和美食攤商，將地下室轉變為充滿節日氣氛的購物勝地；甚至還有一個迷你版的「冰淇淋博物館」粉紅色糖粒泳池體驗。

營業時間為周一至周六上午10點至晚上9點，周日上午11點至晚上9點。節慶活動的範圍更延伸至市集之外。梅西百貨的「聖誕樂園」（Santaland）將於11月27日開幕，預約服務即日起開放。

若更偏愛新鮮空氣，梅西百貨也將節日歡樂氛圍帶到戶外。位於先驅廣場與格里利廣場（Greeley Square）的市集將於12月3日開幕，並持續至2027年1月2日，現場設有攤位、雙層旋轉木馬及雪滑梯，購物之餘也能盡情娛樂。

4. 奇趣跳蚤市場（Oddities Flea Market）

時間：12月12日（周六）

對於送禮對象喜好更偏向「阿達一族」裡的星期三·阿達（Wednesday Addams）者來說，大都會展覽館（Metropolitan Pavilion）的「奇趣跳蚤市場」正是理想尋寶之處。這個詭異市集將以一日限定形式回歸，超過60家攤商將販售各種奇妙又怪異的商品。

VIP可於上午11點至下午1點優先選購，一般入場時間則為下午1點至6點。透過Eventbrite購票，一般票價為28.52元，VIP票價為55.20元。

這裡將展出標本、骨骼、解剖學奇珍、醫學史文物、昆蟲珠寶、復古工藝品、暗黑藝術、閃光刺青與穿孔服務，以及其他可能讓那些較為傳統的親友皺眉的物品。該市集由骨骼學家兼收藏家科恩（Ryan Matthew Cohn）與妻子蕾吉娜（Regina）於2017年創立，為尋找獨特禮物的購物者另闢一片天地。

5. 布魯克林跳蚤市場節慶市集

時間：即日起至12月20日

不讓曼哈頓的節慶市集專美，布魯克林也在每周六、日早上10點至下午5點，為冬日注入獨特的風采。布魯克林跳蚤市場節慶市集設於丹波（Dumbo）古老的石拱門下，曼哈頓大橋為這場節慶購物療癒之旅提供了令人羨慕的背景。

該市集匯集約40至50多家精選的攤商，販售復古服飾、古董、手工珠寶、陶瓷、藝術品、工藝品及特色食品，對於那些不滿足於送出大量生產的聖誕襪小禮物的購物者來說，無疑是絕佳的尋寶之地。

最後四個周末（11月28日至12月20日）將推出規模較大的創作專區，匯集獨立品牌、珠寶設計師、陶藝家、藝術家及古著收藏家。而周邊社區的新亮點是一棵25英尺高的聖誕樹，裝飾著藝術家溫特（Katie Wendt）的訂製裝飾品，此外還有動態影像投影點亮整個丹波。此外，購物者可善用12月31日前有效的免費數位「DUMBO Holiday Pass」，在附近50多家商家、餐廳享有優惠。