來自台灣的紐約市兒童劇團行政總監洪惠瑛(Cathy Hung)，第三度入選紐約「藝文百大人物」。（洪惠瑛提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洪惠瑛第三度獲City & State肯定，再登紐約藝文百大且為唯一台灣人，並以多年管理經驗持續推動兒童劇、音樂與地方文化政策。

紐約媒體「City & State New York」近日公布2026年「紐約藝文界百大權勢人物」榜單，紐約市 兒童劇團行政總監洪惠瑛(Cathy Hung)名列第96。她受訪表示，今年百名入選者中，她是唯一的台灣人，能與紐約藝文界同業一同獲選，對她格外有意義。

洪惠瑛2024年首度登上「City & State」的藝文百大，去年則入選「藝術與文化開拓者」名單，今年是她第三次獲該媒體肯定。她說，再度入選仍感到榮幸，但上榜並未改變她的職涯方向或工作重心。紐約藝文圈規模不大，同業平日已有往來，早在榜單公布前，就熟悉彼此正在推動的計畫。

洪惠瑛在紐約藝文界有逾25年管理經驗，歷任法拉盛 文化和藝術協會副總監、牙買加(Jamaica)藝術與學習中心執行總監，也曾在紐約青年觀眾協會擔任主管。她在法拉盛任職期間參與創立皇后區爵士樂 團，讓在地爵士樂傳統得以延續；主掌牙買加藝術與學習中心時，則創辦牙買加市中心爵士音樂節及國際兒童藝術節。

如今她掌理紐約市兒童劇團，除了製作供兒童觀賞的舞台演出，也透過工作坊與入校課程，讓學生有機會接觸戲劇。她任內為劇團制定新的發展計畫，將節目拓展至全市五個行政區。她也兼任非營利組織Composers Now創始執行總監，透過導師制度與專業培訓，支持不同音樂類型的作曲家。

除藝文機構管理外，洪惠瑛也參與地方文化政策。2020年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)任命她加入藝術、文化、娛樂與觀光諮詢委員會；同年，她獲皇后區區長理查茲(Donovan Richards)延攬，主持其交接團隊的觀光、藝術、公園、娛樂與體育委員會。她目前也是皇后區博物館及紐約藝文倡議組織New Yorkers for Culture and the Arts的董事。