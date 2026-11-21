藝術家Yian Lee參展作品「5710」靈感來自人類圖(Human Design)中的57/10通道。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙Cafe MSMN舉辦「Liminal Landing」聯展，9位亞裔藝術家以多元媒材描繪跨文化游移、療癒成長與歸屬追尋。

聯展「Liminal Landing」即日起至29日(周日)在布碌崙 (布魯克林 )Cafe MSMN展出，集結九位亞裔 藝術家，透過繪畫、陶藝、雕塑與數位影像，探討游移在不同地方、文化與人生階段「之間」的經驗，如何形塑他們的身分認同與歸屬感。

主辦方表示，展出作品聚焦療癒與心靈成長、語言隔閡、個人身分與歷史等議題，視覺上以高飽和、強對比的色彩為主，邀請觀眾思考「家」的意義。

策展人兼藝術家許婕相(Jessie H.)以自身與憂鬱搏鬥的經驗創作，「Breathing」描繪在綠色、混亂的憂鬱情緒中安撫自己的狀態，「Big Apple, Watching」則以鮮明色彩呈現紐約風貌。

台灣出生、具帕森設計學院(Parsons)時尚背景的Yian Lee自學繪畫，將抽象幾何結合塔羅、占星等神祕學元素。參展作品「5710」靈感來自人類圖(Human Design)中被稱為「完美形式的通道」的57/10通道，盼藉由相信直覺、忠於內在而更愛自己。

平面設計師Nancy Hu的軟粉彩作品「8 Blooms」，以八朵花代表她在紐約的八個夏天。她初抵紐約時正值夏季，每朵花都象徵她在異鄉又一年的成長，以及逐漸扎根的過程。

Yin Ming Wong的油畫「You have no direction, you have no control」以乒乓球比喻在不同語言間切換、一來一往的對話。她說，語言不夠流利時的慌張，就像打球時急著得分、怕球出界，畫中也以蛇、火焰、驚嚇表情等符號強化這個比喻。

具日裔與阿什肯納茲猶太裔(Ashkenazi Jewish)血統的Maia Sawada Hadler，創作關注死亡、時間與空間帶來的失去，以及暴力歷史如何延續至今。參展雕塑「Unripe」取材自日本民間故事「猿蟹合戰」。

台灣插畫家Chloe Wei以色鉛筆與陶藝探索療癒與自我轉化，展出「52赫茲的鯨魚」(Whalien 52)與陶作「躍」(Leap)；WHNVR則以生成式影像與沉浸式環境創作。開幕展覽中，在紐約舉行過多場大型表演活動的DJ Eddie亦現身演出，為展覽增添別樣風貌。

聯展「Liminal Landing」14日至29日在布碌崙(布魯克林)Cafe MSMN展出。(主辦方提供)

策展人兼藝術家許婕相(Jessie H.)作品「Big Apple, Watching」。(主辦方提供)