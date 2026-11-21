日本藝術家袖岡由英(Yoshi Sodeoka)以C404名義參與的「原型38號」(Prototype #38)企圖替全球網路量測「精神狀態」。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 惠特尼博物館推出「artport：網路藝術史」展，展出逾百件作品，呈現網路藝術25年發展，並聚焦隱私、監控及華人藝術家的身分與文化議題。

曼哈頓惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)將從21日(周六)起推出「artport：網路藝術史」(artport: A History of Internet Art)展覽，呈現逾百件委託創作，回顧網路藝術25年的演變。多位華人 藝術家參展，透過不斷冒出的文字框、重新排列的電影片段及虛擬交易平台，探討網路如何改變身分認同、種族關係與日常生活。

展覽涵蓋程式、資料視覺化、遊戲及人工智慧等創作形式，關注隱私、監控與線上線下生活的界線。展場採開放式布局，營造瀏覽器視窗懸浮於空間的感覺，讓原本存在螢幕中的藝術進入實體展廳。

華裔藝術家郭柏青(Ryan Kuo)的「可恨的小東西」(Hateful Little Thing)，以不斷複製的文字框覆蓋館方網頁，每次啟動都出現不同次序，借「白色空間」指向文化機構中以白人為中心的權力結構。

來自台北的林方宇與藝術家拉芳(Marc Lafia)合作的「阿爾及爾之戰」(The Battle of Algiers)，則把1966年同名電影拆開，依程式規則重新組織。代表法國當局及阿爾及利亞民族主義者的小格影像，按不同方式移動、增生，兩方相遇時觸發電影片段，把線性敘事轉成關於組織、戰術與衝突的動態系統。

上海藝術家王業豐，以「災禍遊蕩#2」(The Levitating Perils #2)探索身分認同與文化漂泊。作品由五段動畫組成，一條怪誕又帶玩心的紅龍漂浮在館方網頁上，其形象取材自歷史上以「黃禍」妖魔化亞裔的報刊插畫，四周伴隨拆解自排亞文宣的字句與想像中的龍語。

日本藝術家袖岡由英(Yoshi Sodeoka)以C404名義參與的「原型38號」(Prototype #38)企圖替全球網路量測「精神狀態」。作品擷取搜尋詞、分析搜尋結果，再依不同宗教及文化中的靈性詞彙，轉成由低至高的儀表讀數，把抽象的精神活動化成跳動的訊號。

惠特尼博物館於2001年成立artport，既是網路藝術入口，也是委託藝術家創作的線上藝廊。早期「入口頁」(Gate Pages)計畫於2001年至2006年間，每月邀請藝術家製作一個網頁，連結個人網站或發展成獨立作品；主要委託創作系列則延續至今。2009年推出的「日出／日落」(Sunrise/Sunset)系列，讓作品在紐約日出與日落時短暫介入館方網站，2024年由每逢整點播放30秒的「整點」(On the Hour)系列接續。

來自台北的林方宇與藝術家拉芳(Marc Lafia)合作的「阿爾及爾之戰」(The Battle of Algiers)，則把1966年同名電影拆開，依程式規則重新組織。(記者范航瑜╱攝影)

上海藝術家王業豐，以「災禍遊蕩#2」(The Levitating Perils #2)探索身分認同與文化漂泊。(記者范航瑜╱攝影)