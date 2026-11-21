「一筆在手 一個天下」台灣畫家陳釙贈紐約個展 秀抽象創作
台灣抽象畫家陳釙贈在紐約Gallery 77舉辦個展，以不受限制的創作方式將自然與直覺轉化為抽象語言，並由策展人以神話情感角度重新詮釋作品。
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台灣抽象畫家陳釙贈在紐約Gallery 77舉辦個展，以不受限制的創作方式將自然與直覺轉化為抽象語言，並由策展人以神話情感角度重新詮釋作品。
畫畫不一定要有畫架，也不一定要事先打好草稿。台灣抽象畫家陳釙贈習慣將畫布平放在地上，繞著畫作走動，從四面八方觀察，再隨著直覺添上色彩。他不在意一幅畫究竟該從哪個方向欣賞，也不急著替作品賦予明確意義。對他而言，繪畫最大的魅力，是終於能夠不受限制地創作。「一筆在手，一個天下，我要呼風就呼風，要喚雨就喚雨。」他笑說，拿起畫筆，自己就是這個世界的主人。
出生於1955年的陳釙贈來自台灣嘉義。他並非傳統美術學院出身，年輕時學習工藝設計，畢業後進入設計公司，從事建築透視圖繪製。在電腦3D繪圖尚未普及的年代，他靠手中的畫筆，將尚未興建的房屋畫成具體可見的模樣，讓買家想像未來的家。
這份工作一做就是20多年，累積繪製超過5000張透視圖，也磨練出他對空間、色彩與光影的敏銳度。然而，商業繪圖終究得配合客戶要求，即使有想法，也難以完全按照自己的意願發揮。
讓他決定轉向純藝術創作的契機，來自一次不順利的建築經驗。約20年前，陳釙贈曾投入房屋興建，卻因土地開發受到鄰居干擾，事情一拖就是兩三年。他逐漸意識到，蓋一棟房子必須仰賴許多人配合，畫畫卻不同，只要一支筆、一張畫布，就能將腦海中的世界化為現實。
12年前，他開始將重心轉向純藝術創作，逐漸發展出獨具特色的抽象畫風。
「我都是以自然為師。」陳釙贈說，秋天轉入冬季時，樹葉由綠轉黃、由黃轉紅，清晨、正午與夕陽下的光線又各有不同。這些自然景象都是他的靈感，但他不會直接描繪眼前的樹木或風景，而是將觀察到的色彩、形狀與光影，轉化成自己的抽象語言。一組畫作可能花上50多天完成，每一天感受到的景色與心情都不相同，因此即使來自同一個季節，最後呈現的作品也各有面貌。
陳釙贈的創作過程也與一般畫家不同，畫布不放在畫架上，而是直接鋪在地面，讓他能繞著畫作不斷調整。覺得顏色不夠，就再添上一筆；若畫面太過繁複，便擦去部分顏料，透過反覆堆疊與刪減，創造出深淺交錯的層次。有時到了最後階段，他甚至刻意摘下眼鏡，讓視線變得模糊，再憑直覺迅速揮上幾筆，往往帶來連自己都意想不到的效果，有時甚至改變原本三、四成的畫面。
這種不設限的創作方式，也延伸到他對觀眾的期待。陳釙贈認為，欣賞抽象畫不必急著理解畫家當初在想什麼。有人從畫面中看見山林，有人看見天空，每個人都能有不同的想像。「意象無相，包羅萬象，各自想像。」他說，作品不需要標準答案，觀眾喜歡與否，才是最直接的感受。
如今，他的作品也持續走向國際。陳釙贈近期在紐約Gallery 77舉辦個展「神話流動」(Myth in Motion)，展出七幅抽象作品，由策展人詹子瑩以希臘神話為切入點，將畫作與愛、欲望、失落及記憶等情感連結。陳釙贈坦言，初次看到策展人的詮釋時，覺得十分新鮮，也從中看見自己未曾想過的角度。對他來說，這正呼應了抽象藝術的魅力，同一幅畫，在不同人眼中可以有完全不同的故事。
陳釙贈曾於2024年在駐紐約台北文化中心舉辦個展「宇宙．人間」，近年也參與紐約多項藝術交流活動。未來，他希望持續推動國際展覽，將作品帶往日本、巴黎等地。回顧從商業繪圖到抽象藝術的轉變，陳釙贈始終相信，創作最珍貴的不是迎合評審或觀眾，而是保有自己的感受與天賦。對他而言，繪畫就像一趟沒有預定路線的旅行，想往哪裡走，就往哪裡走。
「我每天要下筆的時候，都會把昨天忘掉。」他說，不受過去的作品限制，每一天都能重新開始，正是畫畫帶給他最大的自由。
「神話流動」展覽即日起至明年1月13日於紐約展出。
他早年從事建築透視圖繪製20多年，累積大量空間與色彩經驗，但商業創作受制於客戶需求。約20年前的一次建築經驗受阻，讓他意識到畫畫更能靠自己完成，之後逐步轉向純藝術。 他習慣把畫布直接鋪在地上，繞著作品從不同角度觀察，再依直覺反覆加色、擦除與堆疊。有時最後還會摘下眼鏡模糊視線作畫，讓畫面產生意想不到的變化。 展覽在紐約Gallery 77舉行，展出7幅抽象作品，並由策展人詹子瑩以希臘神話切入，連結愛、欲望、失落與記憶等情感。展期即日起至明年1月13日。
精華 FAQ
他早年從事建築透視圖繪製20多年，累積大量空間與色彩經驗，但商業創作受制於客戶需求。約20年前的一次建築經驗受阻，讓他意識到畫畫更能靠自己完成，之後逐步轉向純藝術。
他習慣把畫布直接鋪在地上，繞著作品從不同角度觀察，再依直覺反覆加色、擦除與堆疊。有時最後還會摘下眼鏡模糊視線作畫，讓畫面產生意想不到的變化。
展覽在紐約Gallery 77舉行，展出7幅抽象作品，並由策展人詹子瑩以希臘神話切入，連結愛、欲望、失落與記憶等情感。展期即日起至明年1月13日。
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