台灣抽象畫家陳釙贈從事商業繪圖20多年後，轉向純藝術創作，以自然為師，透過色彩與筆觸揮灑自由不設限的藝術世界。(陳釙贈提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣抽象畫家陳釙贈在紐約Gallery 77舉辦個展，以不受限制的創作方式將自然與直覺轉化為抽象語言，並由策展人以神話情感角度重新詮釋作品。

畫畫不一定要有畫架，也不一定要事先打好草稿。台灣抽象畫家陳釙贈習慣將畫布平放在地上，繞著畫作走動，從四面八方觀察，再隨著直覺添上色彩。他不在意一幅畫究竟該從哪個方向欣賞，也不急著替作品賦予明確意義。對他而言，繪畫最大的魅力，是終於能夠不受限制地創作。「一筆在手，一個天下，我要呼風就呼風，要喚雨就喚雨。」他笑說，拿起畫筆，自己就是這個世界的主人。

出生於1955年的陳釙贈來自台灣嘉義。他並非傳統美術學院出身，年輕時學習工藝設計，畢業後進入設計公司，從事建築透視圖繪製。在電腦3D繪圖尚未普及的年代，他靠手中的畫筆，將尚未興建的房屋畫成具體可見的模樣，讓買家想像未來的家。

這份工作一做就是20多年，累積繪製超過5000張透視圖，也磨練出他對空間、色彩與光影的敏銳度。然而，商業繪圖終究得配合客戶要求，即使有想法，也難以完全按照自己的意願發揮。

讓他決定轉向純藝術創作的契機，來自一次不順利的建築經驗。約20年前，陳釙贈曾投入房屋興建，卻因土地開發受到鄰居干擾，事情一拖就是兩三年。他逐漸意識到，蓋一棟房子必須仰賴許多人配合，畫畫卻不同，只要一支筆、一張畫布，就能將腦海中的世界化為現實。

12年前，他開始將重心轉向純藝術創作，逐漸發展出獨具特色的抽象畫風。

「我都是以自然為師。」陳釙贈說，秋天轉入冬季時，樹葉由綠轉黃、由黃轉紅，清晨、正午與夕陽下的光線又各有不同。這些自然景象都是他的靈感，但他不會直接描繪眼前的樹木或風景，而是將觀察到的色彩、形狀與光影，轉化成自己的抽象語言。一組畫作可能花上50多天完成，每一天感受到的景色與心情都不相同，因此即使來自同一個季節，最後呈現的作品也各有面貌。

陳釙贈的創作過程也與一般畫家不同，畫布不放在畫架上，而是直接鋪在地面，讓他能繞著畫作不斷調整。覺得顏色不夠，就再添上一筆；若畫面太過繁複，便擦去部分顏料，透過反覆堆疊與刪減，創造出深淺交錯的層次。有時到了最後階段，他甚至刻意摘下眼鏡，讓視線變得模糊，再憑直覺迅速揮上幾筆，往往帶來連自己都意想不到的效果，有時甚至改變原本三、四成的畫面。

這種不設限的創作方式，也延伸到他對觀眾的期待。陳釙贈認為，欣賞抽象畫不必急著理解畫家當初在想什麼。有人從畫面中看見山林，有人看見天空，每個人都能有不同的想像。「意象無相，包羅萬象，各自想像。」他說，作品不需要標準答案，觀眾喜歡與否，才是最直接的感受。

如今，他的作品也持續走向國際。陳釙贈近期在紐約Gallery 77舉辦個展「神話流動」(Myth in Motion)，展出七幅抽象作品，由策展人詹子瑩以希臘神話為切入點，將畫作與愛、欲望、失落及記憶等情感連結。陳釙贈坦言，初次看到策展人的詮釋時，覺得十分新鮮，也從中看見自己未曾想過的角度。對他來說，這正呼應了抽象藝術的魅力，同一幅畫，在不同人眼中可以有完全不同的故事。

陳釙贈曾於2024年在駐紐約台北文化中心舉辦個展「宇宙．人間」，近年也參與紐約多項藝術交流活動。未來，他希望持續推動國際展覽，將作品帶往日本、巴黎等地。回顧從商業繪圖到抽象藝術的轉變，陳釙贈始終相信，創作最珍貴的不是迎合評審或觀眾，而是保有自己的感受與天賦。對他而言，繪畫就像一趟沒有預定路線的旅行，想往哪裡走，就往哪裡走。

「我每天要下筆的時候，都會把昨天忘掉。」他說，不受過去的作品限制，每一天都能重新開始，正是畫畫帶給他最大的自由。

「神話流動」展覽即日起至明年1月13日於紐約展出。

陳釙贈的抽象畫作色彩鮮明、筆觸奔放，觀眾可從不同角度欣賞，依自身經驗與想像解讀畫面。（記者許振輝/攝影）

台灣畫家陳釙贈的紐約個展「神話流動」(Myth in Motion)於Gallery 77展出，以七幅抽象作品呈現色彩、光影與情感的流動。（記者許振輝/攝影）