AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公園局周末推出多項免費活動，包括森林公園健行、布碌崙大橋公園鋼琴演出、原住民歷史導覽，以及布朗士海岸海豹觀察。

皇后區 森林公園健行

皇后區森林公園(Forest Park)將於21日(周六)上午11時至下午1時舉辦「森林公園深度健行」(Forest Park Super Hike)，由市公園局(NYC Parks)旗下城市公園巡護員(Urban Park Rangers)帶領民眾深入園內林地，探索紐約城市森林的自然景觀。活動沿途可觀察深秋林木及自然環境，讓參加者暫時遠離都市喧囂。主辦方提醒，建議穿著保暖衣物及適合健行的鞋履。活動免費，無需事先報名，集合地點為公園內的The Overlook。詳情可參市公園局活動公告shorturl.at/Qee9M。

布碌崙 大橋公園鋼琴演奏會

布碌崙(布魯克林)大橋公園將於21日(周六)下午2時至3時，在園內船屋遊客中心(Visitor Center at the Boathouse)舉辦免費室內樂演奏會。當日由鋼琴家科列帕諾娃(Asiya Korepanova)演出，曲目涵蓋巴赫、柴可夫斯基、蕭邦及穆索斯基等作曲家的作品，包括「展覽會之畫」。主辦單位表示，希望透過親近觀眾的演出空間，讓更多市民接觸古典音樂。活動免費，無需門票或預約，演出前20分鐘開放入場。詳情可參公園活動公告shorturl.at/oJcpZ。

原住民傳統月歷史導覽

為紀念美國原住民傳統月(Native American Heritage Month)，市公園局將於22日(周日)下午1時至2時30分，在曼哈頓北端的因伍德山公園(Inwood Hill Park)舉辦「走進萊納佩故土」(Walking Lenapehoking)歷史導覽活動，由城市公園巡護員帶領民眾認識當地原住民歷史及自然環境。萊納佩故土(Lenapehoking)指萊納佩族(Lenape)的祖居地，涵蓋今日紐約市及周邊地區。活動將透過戶外步行，介紹當地景觀、季節生態及延續至今的原住民文化傳統。活動免費，無需預約，集合地點為Seaman Avenue與Isham Street交界。詳情可參市公園局活動公告tinyurl.com/mr6urudx。

布朗士海岸尋海豹

布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)將於22日(周日)下午2時30分至3時30分，在果園海灘自然中心(Orchard Beach Nature Center)舉辦「海豹探索」(Seal Exploration)活動，由市公園局城市公園巡護員帶領民眾沿岸觀察港海豹(Harbor Seal)，認識這類海洋哺乳動物的生活習性。巡護員將介紹海豹的行為、棲息環境及海岸生態，參加者有機會在自然環境中尋找牠們的身影，但實際能否看見仍取決於當日情況。活動免費，無需報名。詳情可參市公園局活動公告tinyurl.com/bdhdabps。