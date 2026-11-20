布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Roebling Rink於14日重新開放，迎來第三個營運季度。(園方提供/Will Ragozzino/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 隨著氣溫轉冷，紐約市各區冰場陸續開放，從中央公園到布碌崙大橋下皆可溜冰，兼具節慶、觀光與社區運動功能。

隨著氣溫下降，紐約市 各大戶外溜冰場陸續開放，宣告冬季溜冰季節到來。從中央公園的摩天大樓景觀，到布碌崙 (布魯克林)大橋下的河岸冰場，民眾不必離開市區，便可體驗不同風格的冰上活動。部分冰場坐落於城市地標之間，另一些則隱身公園林地，讓溜冰成為冬季探索紐約的另一種方式。

紐約市旅遊推廣局(NYC Tourism + Conventions)近日公布2026年節慶活動指南，將溜冰列為冬季主要活動之一。市內多處季節性冰場至11月陸續開放，部分持續營運至明年3月；各區亦有全年開放或以社區服務為主的冰場。

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)，每年冬季都會變身為Winter Village，原本的草坪改設為面積達1萬7000平方呎的戶外冰場，周圍環繞節慶市集、餐飲攤位及中城高樓。今年冰場預計持續至明年2月28日。

遊客除了溜冰，也可逛市集、品嘗熱飲，入夜後欣賞周圍燈飾。冰場採免費入場制度，自備冰鞋者毋須支付入場費，租鞋則另行收費。

另一處經典地點是中央公園Wollman Rink。冰場位於公園東南側，周圍由樹林環繞，遠處可見中城高樓，形成城市建築與自然景觀交錯的畫面。

Wollman Rink於1950年開放，長期是紐約冬季代表性景點，也曾出現在多部電影及電視作品中。與Bryant Park熱鬧的節慶氣氛不同，這裡更有傳統露天溜冰場的感覺。今年冰場預計營運至明年3月16日。

布碌崙 大橋下、湖畔溜冰

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Roebling Rink於14日重新開放，迎來第三個營運季度。冰場設於Emily Warren Roebling Plaza，正好位於布碌崙大橋下方，結合歷史橋梁、東河及曼哈頓下城天際線，是近年紐約較具特色的戶外溜冰地點。

冰場以布碌崙大橋工程師家族成員Emily Warren Roebling命名，她在橋梁建造後期扮演重要角色。白天可欣賞大橋鋼纜與橋塔，入夜後則能看到曼哈頓下城燈火。冰場預計營運至明年1月31日，並提供教學課程及輔助滑冰設備。

若希望在自然環境中溜冰，Prospect Park的LeFrak Center at Lakeside則是另一選擇。場地位於公園東南角，設有相連的有頂棚及露天冰場，總滑冰面積約3萬平方呎，周圍可見湖泊及林木。

LeFrak Center於2013年落成，是Prospect Park湖畔更新工程的一部分。設施在暖季亦提供輪滑及其他休閒活動。今年冰季已展開，露天冰場預定21日開放，並安排花式滑冰、冰球及家庭活動。

皇后區 法拉盛公園 全年可溜冰

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內的World Ice Arena，是全年開放的室內滑冰設施，讓民眾即使在夏季或雨雪天氣，也能參與冰上運動。

冰場位於公園的游泳及溜冰綜合設施(Aquatics Center and Ice Rink)內，鄰近美網公開賽舉辦地及公園內多處地標，是皇后區重要的體育休閒場所。

World Ice Arena設有符合北美職業冰球聯盟(NHL)標準尺寸的冰面，除了公眾溜冰時段，還提供兒童及成人滑冰課程、花式滑冰及冰球訓練。相較於節慶型戶外冰場，這裡更偏向日常運動及技能學習，適合希望定期練習的居民。

史泰登島 公園林間的傳統冰場

史泰登島War Memorial Ice Skating Rink坐落於Clove Lakes Park，周邊環繞樹林、湖泊及步道，與曼哈頓高樓林立的冰場形成對比。公園原本就是當地居民健行、賞鳥及散步的去處，冬季冰場則增添另一種戶外活動選擇。

根據市公園局資料，這座冰場於1987年感恩節首次開放，旨在紀念第二次世界大戰退伍軍人。與近年興建的節慶冰場相比，這裡保留較傳統的社區休閒氣氛，主要服務當地家庭及居民。

冰場過往主要於周末及部分假日提供公眾溜冰時段，但今年冬季的具體開放安排仍待確認，民眾前往前宜先查詢最新資訊。

布朗士 社區冰場服務青少年

布朗士的溜冰設施相對較少。當地Kips Bay Boys & Girls Club指出，旗下位於Lucile Palmaro Clubhouse的Kips Bay Ice-Skating Rink，是目前布朗士唯一仍在運作的冰場。

這座設有頂棚、四周開放的冰場位於Frederic R. Coudert Sports Complex，主要服務社區青少年，提供花式滑冰、冰球及基礎溜冰課程。與觀光型冰場不同，這裡以體育訓練及社區活動為主，冬季亦安排指定的社區溜冰時段，讓當地兒童有機會接觸冰上運動。

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Roebling Rink於14日重新開放，迎來第三個營運季度。(園方提供/Alexa Hoyer/攝影)

史泰登島War Memorial Ice Skating Rink坐落於Clove Lakes Park，周邊環繞樹林、湖泊及步道，與曼哈頓高樓林立的冰場形成對比。(取自市旅遊推廣局)

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內的World Ice Arena，是全年開放的室內滑冰設施，讓民眾即使在夏季或雨雪天氣，也能參與冰上運動。(取自市旅遊推廣局)

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)每年冬季都會變身為Winter Village，原本的草坪改設為面積達1萬7000平方呎的戶外冰場，周圍環繞節慶市集、餐飲攤位及中城高樓。(記者劉梓祁╱攝影)

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Roebling Rink於14日重新開放，迎來第三個營運季度。(園方提供/John Eng/攝影)

曼哈頓中城Bryant Park每年冬季都會變身為Winter Village，原本的草坪改設為面積達1萬7000平方呎的戶外冰場，周圍環繞節慶市集、餐飲攤位及中城高樓。(記者劉梓祁╱攝影)

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Roebling Rink於14日重新開放，迎來第三個營運季度。(園方提供/Alexa Hoyer/攝影)