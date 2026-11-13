溫暖回憶 紐約2大「假日火車秀」周末開跑 親子同歡

今年的假日小火車展也將於11月14日回歸，將持續展出至1月10日。(紐約植物園提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約植物園與交通博物館本周末推出2場假日火車秀，前者結合親子活動與夜間爵士樂，後者在大中央車站免費展出至明年2月。

每到歲末，模型火車在溫室裡穿梭紐約地標的畫面，總是許多家庭最溫暖的冬季回憶。今年，兩場同名的「假日火車秀」(Holiday Train Show)將在本周末相繼登場：紐約植物園 (New York Botanical Garden，NYBG)的火車秀邁入第35年，14日(周六)起展出，一路展至明年1月10日(周日)，晚上還有成人能小酌的「假日火車之夜」(Holiday Train Nights)；紐約交通博物館(New York Transit Museum)設在曼哈頓大中央車站的火車秀，即日起已開展，免費入場。兩場展覽都在室內，就算寒流來襲也無需擔心，大人小孩都能玩得盡興。

★植物打造 近200地標模型

走進植物園的霍普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)，超過25列G規模型火車與電車，沿著約半哩長的軌道越過橋梁、鑽過街角，彷彿把整座紐約縮小搬進玻璃屋。展場最吸睛的是近200座地標模型，從布碌崙(布魯克林)大橋、洋基球場到自由女神像，全都以棕櫚葉、松果、肉桂棒、樹皮、橡實等天然素材手工打造，每一處紋理都是巧思。

假日小火車展主要呈現了按比例縮小的近200個紐約著名地標。(紐約植物園提供)

這些模型出自長年與植物園合作的肯塔基州 工作室Applied Imagination，其中不少地標，例如舊洋基球場、舊賓州車站，現實中早已拆除，卻在火車秀裡再次重現，讓觀眾得以一窺紐約的昔日風貌。

今年的新成員是中城摩天大樓「范德比一號」(One Vanderbilt)，這座緊鄰大中央車站、以俐落錐形外觀聞名的新地標，連頂樓的SUMMIT觀景台都以植物素材一併重現。

植物園假日火車秀全面回歸，25輛火車和電車馳騁在蜿蜒的軌道上，帶大家領略紐約的精采。（紐約植物園提供）

★親子 同遊 感官友善體驗

帶著孩子同行的家庭，看完紐約植物園火車後，不妨轉往艾佛瑞特兒童探險花園(Everett Children's Adventure Garden)，參加「常青特快」(Evergreen Express)活動。這裡每天上午10時至下午5時開放，孩子可以走走冬季主題故事步道、登上樹頂步道，還能動手做一份小手作帶回家。

考量到部分孩子對聲光較為敏感，植物園也在21日及明年1月9日兩個周六上午9時至11時，推出「感官友善早晨」。現場關掉影片與音樂，只留下火車行駛與流水聲，並設有安靜休息區和另一個出口，讓每個家庭都能自在看展。

植物園除了白天提供適合親子遊的火車秀外，還針對成年人推出「假日火車之夜」活動，提供更富氛圍感的燈光秀、酒水、音樂和主題之夜，適合友人相聚或情侶約會。(取自紐約植物園官網)

★夜間限定 爵士樂伴節慶

白天看過了，晚上的火車秀又是另一番風情。從感恩節周末(11月27日至29日)起，植物園在12月多個晚上及明年1月2日延長開放至晚上8時。下午5時過後，Samantha Louise Trio與Skyler Floe Trio兩組爵士三重奏輪番登場。

想要更熱鬧的夜晚，可以選擇「假日火車之夜」。活動從22日(周日)起至明年1月10日，共舉辦16個晚上，晚上7時起入場，全程約一個半小時。

紐約植物園舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞。(紐約植物園提供)

★中央車站出發 駛向北極

另一場同名火車秀，就在每天人潮往來的曼哈頓大中央車站(Grand Central Terminal)。交通博物館的「假日火車秀」今年邁入第22屆，13日起在車站接駁通道(Shuttle Passage)內的交通博物館藝廊暨商店展出，至明年2月。

展場以34呎長、上下兩層的O規軌道打造，Lionel模型火車從迷你版的大中央車站出發，沿途經過紐約各大地標，最後一路駛向白雪皚皚的北極。車隊陣容包括大都會北方鐵路列車、復古地鐵列車，還有童話般的「極地特快車」(Polar Express)。今年展場新增紐約藝術家寇提斯(Danny Cortes)製作的迷你建築，斑駁的磚牆、店面招牌等細節栩栩如生，把紐約街區的生活感也搬進了模型世界。展覽周一至周五上午10時至晚上7時30分、周六與周日上午10時至下午6時開放。

紐約植物園年度「假日火車秀」今年邁入第35年，將在14日起在布朗士登場。(取自植物園官網)

紐約植物園精心維護及收藏的25輛G比例火車模型將在近半哩長的軌道上馳騁。(紐約植物園提供)