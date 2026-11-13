周末好去處／布碌崙大橋下溜冰、哥倫布圓環星光閃耀
紐約周末活動豐富，從布碌崙大橋下溜冰、哥倫布圓環節慶燈光秀，到漫畫博覽會與貝果節，提供親子、文青與美食多元選擇。
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紐約周末活動豐富，從布碌崙大橋下溜冰、哥倫布圓環節慶燈光秀，到漫畫博覽會與貝果節，提供親子、文青與美食多元選擇。
位於布碌崙(布魯克林)大橋公園的戶外溜冰場「羅布林溜冰場」(Roebling Rink)14日(周六)開幕，民眾可在布碌崙大橋正下方滑冰，遠眺曼哈頓天際線。開幕日首兩場次免費入場，送完為止，現場還有變裝及花式滑冰表演，紐約市同志男聲合唱團(New York City Gay Men's Chorus)也將獻唱，每場次90分鐘，含60分鐘滑冰時間；冰鞋租借八元、頭盔五元，詳細資訊可至tinyurl.com/yt42fchf查詢。
★哥倫布圓環星星燈光秀
曼哈頓哥倫布圓環購物中心(The Shops at Columbus Circle)年度節慶裝置「星空下的假期」(Holiday Under The Stars)即日起登場，展至明年1月3日(周日)。今年以30萬盞燈及44顆發光星星妝點，大廳(Great Room)每晚5時起至午夜，將每30分鐘上演一場變色星星燈光秀。今(13日)下午1時30分，林肯中心爵士樂(Jazz at Lincoln Center)為幼兒帶來免費互動爵士表演，14日上午10時則是有節日說故事時間。孩子也可到一樓服務台領取尋寶護照，完成任務換取獎品。詳細資訊可至tinyurl.com/4k5c9r62查詢。
★首屆布碌崙漫畫博覽會
非營利組織BODEGA(Brooklyn Organization Dedicated to the Endurance of the Graphic Arts)主辦首屆「布碌崙漫畫博覽會」(Brooklyn Expo of Comics)，14日至15日(周日)在威廉斯堡的Our Lady of Mount Carmel Church登場。100多位來自紐約及世界各地的漫畫家與出版社將進駐教堂兩層樓空間，展示並販售作品。主辦單位將在展期間發行紐約漫畫家年刊，並頒發「BODEGA漫畫藝術獎」，表揚展場中的傑出出版品。相關資訊可至tinyurl.com/ynjuzt3t查詢。
★貝果節重返花旗球場 25家名店同場較勁
邁入第7年的「紐約貝果節」(New York BagelFest)15日上午9時至下午4時將在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行。今年有超過25家來自10個州、5個國家的貝果名店參賽，入場者可無限試吃貝果、抹醬與三明治，並投票選出心中最佳貝果。在地老字號Utopia Bagels今年獲頒終身成就獎，下午2時30分名廚佩特羅尼(Christian Petroni)將與店主對談。現場還有魔術表演、藝術家現場作畫、兒童活動及花旗球場導覽。相關資訊可至tinyurl.com/v75fkd7v查詢。
羅布林溜冰場14日周六開幕，位於布碌崙大橋公園，可在大橋正下方滑冰並欣賞曼哈頓天際線。開幕日首2場次免費入場，還有變裝、花式滑冰與合唱表演。 Holiday Under The Stars即日起展至明年1月3日，以30萬盞燈和44顆發光星星布置。大廳每晚5時至午夜每30分鐘有燈光秀，另有免費爵士表演、說故事與尋寶活動。 威廉斯堡將舉行首屆布碌崙漫畫博覽會，集結100多位漫畫家與出版社；花旗球場則辦第7屆紐約貝果節，25家以上名店提供試吃與評選，還有表演和導覽。
精華 FAQ
羅布林溜冰場14日周六開幕，位於布碌崙大橋公園，可在大橋正下方滑冰並欣賞曼哈頓天際線。開幕日首2場次免費入場，還有變裝、花式滑冰與合唱表演。
Holiday Under The Stars即日起展至明年1月3日，以30萬盞燈和44顆發光星星布置。大廳每晚5時至午夜每30分鐘有燈光秀，另有免費爵士表演、說故事與尋寶活動。
威廉斯堡將舉行首屆布碌崙漫畫博覽會，集結100多位漫畫家與出版社；花旗球場則辦第7屆紐約貝果節，25家以上名店提供試吃與評選，還有表演和導覽。
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