史蒂芬史匹柏首部音樂劇 即將登陸紐約百老匯

好萊塢最具影響力的導演與製片人之一史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）很快將在紐約執導他的首部舞台劇。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 史蒂芬·史匹柏將在紐約百老匯執導首部音樂劇，並由公共劇院推出、珍妮·狄蘇瑞與東尼·庫許納共同創作，預計於2027至2028年登場。

「E.T.」要登陸百老匯 了？消息人士指出，好萊塢 最具影響力的導演與製片人之一史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）很快將在紐約執導他的首部舞台劇。

紐約郵報報導，這部由公共劇院（The Public Theater）製作的新音樂劇，據稱正由作曲家珍妮·狄蘇瑞（Jeanine Tesori）與劇作家東尼·庫許納（Tony Kushner）共同執筆。

據消息人士透露，這齣劇的故事與聖誕節 有關，但公共劇院的發言人對此不予置評。目前已知的是，這齣音樂劇會配合即將卸任的公共劇院藝術總監奧斯卡·尤斯蒂斯（Oskar Eustis）的告別演出，預計將於2027至2028年間他的最後一個演出季首演。

現年68歲的尤斯蒂斯最近曾對紐約時報表示，他認為美國的非營利劇場運動已經結束了；顯然他想以一場轟轟烈烈的演出來迎接這個「末日」的到來。

在尤斯蒂斯擔任藝術總監的21年間，該劇院製作的「漢彌爾頓」（Hamilton）、「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）、「愛在此安息」（Here Lies Love）、「她的投票權」（Suffs）等眾多作品都成功進軍百老匯；其中「漢彌爾頓」受歡迎的程度遠超其他。尤斯蒂斯過去常因執著於在百老匯演出而受到批評，史匹柏的這部作品肯定也會循此模式。

百老匯如何能抗拒？這將是極為罕見的情況，僅憑導演的名字就足以吸引觀眾購票；但有時也沒個準，流行巨星參與創作音樂劇時，並不一定都能帶動票房，唯有品質與話題性才是王道。

有趣的是，知名電影導演轉戰舞台劇正成為一股趨勢；而過去這股潮流原本是反向的，劇場人士不乏前往好萊塢發展者，例如英國舞台劇作家兼導演馬丁·麥克唐納（Martin McDonagh），有望角逐奧斯卡的「野馬九號」（Wild Horse Nine）近日才剛上映。

影迷熱愛的美國導演昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導的首部舞台劇「雀賊騎士」（The Poppinjay Cavalier），也將於明年二月在倫敦登場，該劇由薩夏·拜倫·柯恩（Sacha Baron Cohen）主演。

現年79歲的史匹柏，今年稍早與妻子凱特·卡普蕭（Kate Capshaw）從洛杉磯搬到了曼哈頓，前往「公共劇院」對他來說也頗為方便；此外，他旗下的Amblin娛樂公司也在紐約設立了辦公室。

在史匹柏輝煌的演藝生涯中，處處可見他對音樂劇的熱愛。最明顯的莫過於電影版「西城故事」（West Side Story），但影迷或許還記得，他在電影「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）的開場，女主角便曾以中文演唱了音樂劇「海上情緣」（Anything Goes）。

儘管如此，這仍是一項冒險之舉。史匹柏以精湛的運鏡而聞名，從視覺效果來看，他的每部電影都堪稱奇蹟；但在劇場裡，觀眾的眼睛就是鏡頭，而他們必須一動不動地坐到中場休息，這完全是不同的技巧。