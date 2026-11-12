史蒂芬史匹柏首部音樂劇 即將登陸紐約百老匯
史蒂芬·史匹柏將在紐約百老匯執導首部音樂劇，並由公共劇院推出、珍妮·狄蘇瑞與東尼·庫許納共同創作，預計於2027至2028年登場。
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史蒂芬·史匹柏將在紐約百老匯執導首部音樂劇，並由公共劇院推出、珍妮·狄蘇瑞與東尼·庫許納共同創作，預計於2027至2028年登場。
「E.T.」要登陸百老匯了？消息人士指出，好萊塢最具影響力的導演與製片人之一史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）很快將在紐約執導他的首部舞台劇。
紐約郵報報導，這部由公共劇院（The Public Theater）製作的新音樂劇，據稱正由作曲家珍妮·狄蘇瑞（Jeanine Tesori）與劇作家東尼·庫許納（Tony Kushner）共同執筆。
據消息人士透露，這齣劇的故事與聖誕節有關，但公共劇院的發言人對此不予置評。目前已知的是，這齣音樂劇會配合即將卸任的公共劇院藝術總監奧斯卡·尤斯蒂斯（Oskar Eustis）的告別演出，預計將於2027至2028年間他的最後一個演出季首演。
現年68歲的尤斯蒂斯最近曾對紐約時報表示，他認為美國的非營利劇場運動已經結束了；顯然他想以一場轟轟烈烈的演出來迎接這個「末日」的到來。
在尤斯蒂斯擔任藝術總監的21年間，該劇院製作的「漢彌爾頓」（Hamilton）、「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）、「愛在此安息」（Here Lies Love）、「她的投票權」（Suffs）等眾多作品都成功進軍百老匯；其中「漢彌爾頓」受歡迎的程度遠超其他。尤斯蒂斯過去常因執著於在百老匯演出而受到批評，史匹柏的這部作品肯定也會循此模式。
百老匯如何能抗拒？這將是極為罕見的情況，僅憑導演的名字就足以吸引觀眾購票；但有時也沒個準，流行巨星參與創作音樂劇時，並不一定都能帶動票房，唯有品質與話題性才是王道。
有趣的是，知名電影導演轉戰舞台劇正成為一股趨勢；而過去這股潮流原本是反向的，劇場人士不乏前往好萊塢發展者，例如英國舞台劇作家兼導演馬丁·麥克唐納（Martin McDonagh），有望角逐奧斯卡的「野馬九號」（Wild Horse Nine）近日才剛上映。
影迷熱愛的美國導演昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導的首部舞台劇「雀賊騎士」（The Poppinjay Cavalier），也將於明年二月在倫敦登場，該劇由薩夏·拜倫·柯恩（Sacha Baron Cohen）主演。
現年79歲的史匹柏，今年稍早與妻子凱特·卡普蕭（Kate Capshaw）從洛杉磯搬到了曼哈頓，前往「公共劇院」對他來說也頗為方便；此外，他旗下的Amblin娛樂公司也在紐約設立了辦公室。
在史匹柏輝煌的演藝生涯中，處處可見他對音樂劇的熱愛。最明顯的莫過於電影版「西城故事」（West Side Story），但影迷或許還記得，他在電影「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）的開場，女主角便曾以中文演唱了音樂劇「海上情緣」（Anything Goes）。
儘管如此，這仍是一項冒險之舉。史匹柏以精湛的運鏡而聞名，從視覺效果來看，他的每部電影都堪稱奇蹟；但在劇場裡，觀眾的眼睛就是鏡頭，而他們必須一動不動地坐到中場休息，這完全是不同的技巧。
這部新音樂劇將由紐約的公共劇院製作，且被視為史蒂芬·史匹柏首度進軍百老匯舞台的重要作品，外界也關注其能否延續劇院過往的成功紀錄。 目前報導指出，音樂劇由作曲家珍妮·狄蘇瑞與劇作家東尼·庫許納共同執筆，兩人都是當代劇場界的重要創作者，為作品增添不少話題與期待。 史匹柏以電影運鏡聞名，轉戰舞台劇是罕見嘗試；雖然名氣可能吸引觀眾，但舞台與電影的表現方式不同，最終仍得靠作品品質與口碑決定成敗。
精華 FAQ
這部新音樂劇將由紐約的公共劇院製作，且被視為史蒂芬·史匹柏首度進軍百老匯舞台的重要作品，外界也關注其能否延續劇院過往的成功紀錄。
目前報導指出，音樂劇由作曲家珍妮·狄蘇瑞與劇作家東尼·庫許納共同執筆，兩人都是當代劇場界的重要創作者，為作品增添不少話題與期待。
史匹柏以電影運鏡聞名，轉戰舞台劇是罕見嘗試；雖然名氣可能吸引觀眾，但舞台與電影的表現方式不同，最終仍得靠作品品質與口碑決定成敗。
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