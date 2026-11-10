台藝術家黃馨曼個展「島嶼果肉」探索台灣島嶼神話

台灣藝術家黃馨以首次嘗試的彩繪木雕，講述女孩在果實與自然陪伴下展開旅程、尋找勇氣與歸屬的故事。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黃馨在美華藝術協會456畫廊舉辦個展「島嶼果肉」，以神話、女孩旅程與水果意象串連家園記憶、文化認同及旅居異地的情感。

美華藝術協會456畫廊即日起推出台灣藝術家黃馨個展「島嶼果肉」，展出她為此次展覽創作的壓克力畫、彩繪木雕及水彩畫稿。這也是黃馨首次嘗試彩繪木雕，並把手縫皺褶、棉麻布料、紗線及亮片融入繪畫。

展覽由鄭曼翎策展，作品沿畫廊牆面鋪陳出一條完整故事線，講述一名女孩離開庇護 之地、踏上旅程，在途中覺醒、探索並遇見夥伴，最終抵達一座由果實、花朵與女性形象構成的精神聖所。畫中反覆出現編髮、閉目的女孩，有時棲身果實之中，有時聚在植物之下；她們既受光引領，也逐漸成為光的來源。

黃馨表示，自己從小便對民間傳說、原住民神話及魔法著迷。不同文化的神話情節雖然各異，核心往往相通：人們藉由超自然力量獲得靈感或勇氣，進而突破困境。她希望以女孩的旅程，呈現這股從內在萌生、又在與自然及他人相遇時逐漸壯大的力量。

作品中的熱帶水果，則源於她旅居英國期間對台灣的思念。當時她想念家鄉水果，又意外發現台灣近年出口歐洲的水果頗受歡迎，遂把水果化為女孩的旅伴，既提供庇護與滋養，也成為人物與自然之間的連結。

展名中的「島嶼」象徵家園、旅程與相遇，「果肉」則指向果實內柔軟、受保護的核心。策展人鄭曼翎表示，島嶼孕育果實，果實無論漂流何方，仍攜帶島嶼的印記；展覽藉此呼應藝術家的旅居經驗，思考家園記憶及文化認同如何在異地延續並轉化。

黃馨畢業於英國皇家藝術學院，創作涵蓋繪畫、版畫與複合媒材，作品曾在台灣、英國、南韓、加拿大及中國展出。

「島嶼果肉」展期至20日（周五），藝術家座談則於14日（周六）下午2時30分登場。456畫廊位於曼哈頓華埠百老匯大道456號三樓，周一至周五下午1時至5時開放。