中藝術家曾梵志重返紐約 新作描繪想像星球

曾梵志睽違逾十年再登紐約，新作描繪想像星球。(Hauser & Wirth提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中國藝術家曾梵志在紐約舉辦新展，展出多幅新畫與1件藍色縞瑪瑙雕塑，以想像地貌、光學混合與「想像中的考古」串連繪畫與立體創作。

中國當代藝術家曾梵志逾十年後重返紐約展出，即日起在曼哈頓 豪瑟沃斯畫廊(Hauser & Wirth)西22街展場舉辦個展，呈現一批新畫及一件藍色縞瑪瑙雕塑。新作描繪想像中的星球與遠古地貌，展覽將持續至2027年1月16日。

曾梵志1964年出生於湖北武漢 ，1991年畢業於湖北美術學院，現居北京。他早年以「醫院」與「肉」系列受到關注，後來在「面具」系列中，藉由人物臉上緊貼的面具表現內心的不安。近20年來，他逐漸將目光轉向山川、樹木與岩石，並從宋元時期的中國繪畫尋找靈感，探索如何在抽象筆觸中保留可辨認的景物。

畫廊指出，這批新作運用了「光學混合」(optical mixing)的原理。曾梵志不先在調色板上將顏料調成所需色調，而是把不同顏色直接並置或疊塗在畫布上。觀眾退後幾步，眼睛會將相鄰的色彩看成連續的地貌；走近時，原先看似完整的岩層與山勢，又分解成一道道各自可見的筆觸。展出作品中，一件八聯油畫全幅寬達六公尺，觀眾須拉開距離才能看清整體構圖。

畫面的變化也來自作畫時的偶然。據依畫介紹，曾梵志創作時會同時使用多支畫筆，在前一層油彩尚未乾透時覆上新色。新筆觸會推移或帶起底層顏料，使色彩在畫布上交融。部分畫面以精細的網格和線條建立秩序，卻又被厚重的油彩打斷。

展覽中的新雕塑則將畫中的地貌帶入立體空間。以天然藍色縞瑪瑙製成的作品形似方尖碑，石材亦帶有藍色與淺色條紋。畫廊以「想像中的考古」形容這組繪畫與雕塑之間的關係，即畫中的地層沒有可考的年代，雕塑卻讓觀眾看見真實石材留下的天然紋理，如從畫中未知星球挖出的物件。

展覽中的新雕塑則將畫中的地貌帶入立體空間。作品以天然藍色縞瑪瑙製成，形似方尖碑，石材帶有藍色與淺色條紋。畫廊以「想像中的考古」形容這組繪畫與雕塑的關係，即畫中的地貌出自藝術家想像，雕塑則以真實石材的天然紋理，呈現彷彿從未知星球挖掘出的物件。

展覽詳情可查閱www.hauserwirth.com。

曾梵志睽違逾十年再登紐約，新作描繪想像星球。(Hauser & Wirth提供)