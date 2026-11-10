金球獎影后找家族根源 奧卡菲娜循中餐走訪華埠

林氏餐館由她的曾祖父經營，也給奧卡菲娜留下了蛋卷、龍蝦糊蝦仁等美式中餐的集體記憶。(Apple TV提供)

AI摘要 文章摘要整理： 奧卡菲娜在Apple TV節目中循著中餐與華埠走訪家族根源，透過餐館、移民記憶與新世代餐飲業者，重新理解家族歷史與社區文化。

從曼哈頓華埠餐館到法拉盛 家族老店，演員奧卡菲娜(Awkwafina，原名林家珍Nora Lum)在6日上線的Apple TV美食紀錄節目「Awkwafina: The Unlikely Cook」中，循著中餐追尋移民家庭的記憶，也探訪新一代亞裔餐飲業者如何接棒，延續社區文化。

奧卡菲娜在皇后區 長大，父親為華裔、母親為韓裔，2020年憑「別告訴她」(The Farewell)獲金球獎 最佳女主角。這套由她主持並擔任執行製作人的八集節目，以重現家族曾經營過的法拉盛粵菜館林氏餐館(Lum’s)為主線。

奧卡菲娜雖出身餐飲世家，卻坦言「不會做菜。」她走訪全美，向多位中餐大廚學藝，最後在曼哈頓小義大利以快閃餐廳形式，為親友端出橙皮雞、烤牛肉等熟悉菜色。

奧卡菲娜走訪各地向廚師學藝，最後在曼哈頓小義大利以快閃餐廳形式，為親友端出橙皮雞、烤牛肉等熟悉菜色。(Apple TV提供)

曼哈頓華埠也是節目中極具重要性的一站，節目組到訪餐廳包括近年來大熱的「鳳凰宮」(Phoenix Palace)與佰樂(Potluck Club)。奧卡菲娜表示，她特別留意那些一面創新、一面守護社區文化的餐館，這些餐廳正是其中之一。

奧卡菲娜提到，鳳凰宮以長者負擔得起的價格接待社區長者，也向華埠瓷器老店永安和購買餐盤。她還記得，一名共同創辦人的父親帶著從街坊採購的食材出現，讓她看到餐館與鄰里商家之間的連結。「華埠完全是一個本地經濟體，」她說。但華埠的作用也超越了買賣生意。移民能在這裡說母語、打麻將、吃點心、慶祝農曆新年。因此，當華埠走下坡，失去的不只是幾家店，更是承載日常生活與歸屬感的社區空間。

奧卡菲娜表示，新冠疫情後不少家庭小商家結業，華埠也面臨衰退。節目既探討這些困境，也希望找到與她同世代、仍在努力延續這些事業的人。鏡頭中的年輕餐飲業者，成為她重新理解家族餐館歷史的參照。

林氏餐館由她的曾祖父經營，也給奧卡菲娜留下了蛋卷等美式中餐的集體記憶。奧卡菲娜指出，移民販售家鄉料理時，往往獲得同胞支持，卻未必立即被主流社會接受，因而調整食材與做法，例如雜碎，以及以炒鍋料理青花菜等非傳統中餐蔬菜。

在經歷了這一場尋根之旅後，奧卡菲娜不再只把家族開餐館看作謀生，而更願意視之為「我們從小吃到大的料理」。對她而言，這些菜色記錄了移民尋找歸屬、適應新環境的過程。重現老店，也讓她重新認識上一代的生活。