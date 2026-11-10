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華裔脫口秀演員黃西 把「被冒犯」寫成段子

記者曹馨元╱紐約報導
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黃西(Joe Wong)帶來英文專場「Go Back to America｜愚公...
黃西(Joe Wong)帶來英文專場「Go Back to America｜愚公移民」，從初到美國的文化衝擊，談到如今的反移民敘事。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華裔脫口秀演員黃西以新專場回望赴美30多年經歷，將移民偏見、微歧視與亞裔處境化為笑料，並強調持續說出這些故事的社會責任。

近年來，美國移民政策日益收緊，族裔隔閡也再次加深；而在美生活逾30年的華裔脫口秀演員黃西(Joe Wong)，仍選擇用笑聲講述未被時間沖淡的偏見。8日下午，他在法拉盛威斯汀酒店帶來英文專場「Go Back to America｜愚公移民」，從初到美國的文化衝擊，談到如今的反移民敘事，將華人移民的酸甜苦辣化為笑料。

黃西曾在中國科學院求學，赴美後取得萊斯大學生物化學博士學位，並進入製藥公司從事科研。2009年，他憑帶有鮮明中國口音的英文登上「大衛賴特曼深夜秀」，由「理工男」轉身成為全職喜劇演員，後來亦亮相柯貝爾及艾倫等節目。

他最廣為人知的里程碑，是2010年在白宮官員及全美媒體代表出席的第66屆美國廣播電視記者協會晚宴上擔任壓軸喜劇嘉賓，並當面調侃時任副總統拜登。如今再提這段往事，黃西笑稱，白宮已不再邀請喜劇演員表演，「因為全美國最好的脫口秀演員就在白宮呢」。

在笑聲背後，黃西的創作始終繞不開移民身分。他在受訪時回憶，1990年代初到美國時經常遭遇帶有偏見的細微冒犯(microaggression)，當時甚至不知道那也是歧視。多年來，移民生活、亞裔刻板印象及族裔偏見，因而成為他反覆書寫的題材；把生活中那些「被冒犯」的時刻寫進段子，也成為他消解傷害、重新掌握敘事的方式。

黃西坦言，有時也擔心自己一直在講相似的故事；但看到不少非洲裔喜劇演員至今仍談論奴隸制，他逐漸明白，「其實大家很容易忘記，所以有必要一直說」。黃西認為，相較其他族裔，針對亞裔的歧視和偏見尤其不被主流所正視，而讓這些經驗不被淡忘，也是他的社會責任。

黃西說，即使歐陽萬成(Jimmy O. Yang)、錢信伊(Ronny Chieng)等新一代亞裔脫口秀演員走紅，要讓作品觸及不同文化背景的觀眾，仍非易事。不過在他看來，族裔與文化或有隔閡，移民經驗卻常有相通之處。他也發現，自己的段子雖取材自華人在美國的生活，其他族裔的移民也能從中聽見自己的故事。

一名演員或許無力跨越所有文化隔閡，黃西卻仍希望「從力所能及的做起」；「我想把大家聚在一起」。

精華 FAQ

  • 他從初到美國的文化衝擊談起，延伸到近年更明顯的反移民敘事，以及自己多年來面對的微歧視、族裔偏見與亞裔刻板印象，並把這些經歷寫成段子。

  • 他坦言曾擔心題材重複，但看到非洲裔喜劇演員仍談奴隸制，便理解有些歷史與歧視很容易被遺忘，因此必須持續講述，讓亞裔受歧視的經驗不被忽視。

  • 他認為族裔與文化可能有隔閡，但移民經驗常有相通之處；即使觀眾背景不同，也能在他的華人移民故事裡找到共鳴，並藉由笑聲把大家聚在一起。

華裔 亞裔 移民

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