不必開車遠赴紐約上州 中央公園秋日漫步 遠離都市塵囂

不必開車遠赴紐約上州，在曼哈頓上城，也能享受一趟穿林、賞葉、聽瀑布的秋日漫步。(圖片取自中央公園官網)

AI摘要 文章摘要整理： 中央公園北林區在深秋景致最美，遊客可依秋色追蹤圖沿池塘、溪谷與石拱橋散步，兼賞歷史建築與自然風光。

每到深秋，中央公園 的池塘與林間小徑便多了幾分色彩；紅葉映入水面，落葉鋪上步道，轉過一道石拱橋，耳邊的車聲逐漸被流水聲取代。不必開車遠赴紐約上州 ，在曼哈頓 上城，也能享受一趟穿林、賞葉、聽瀑布的秋日漫步。

位於中央公園西北角的北林區(North Woods)，占地約40畝，是園內最大的林地。中央公園保育協會(Central Park Conservancy)推出自導步行指南，帶遊客從池塘走進溪谷，尋訪藏在樹影間的歷史建築；出發前還可查閱官方秋色追蹤圖，依樹葉變色情況安排路線。

池塘(The Pool)岸邊樹木換上秋裝，斑斕葉色映入水面，是中央公園賞秋與拍照的好去處。(圖片取自中央公園官網)

中央公園保育協會推出秋色追蹤圖，以不同標示呈現各區葉況，方便遊客安排賞秋行程。(記者范航瑜╱攝影)

池畔賞倒影 沿水入溪谷

行程可從中央公園西側100街入口開始，先到位於100街至103街之間的池塘。這裡岸邊有紅楓、楓香與柳樹，是保育協會推薦的賞秋地點。想拍水中倒影，不妨沿岸多走幾步，讓樹冠、池水與岸邊石塊一同入鏡，也可留意水鳥與其他野生動物。

沿池塘東端前行，水流穿過石橋、落下瀑布，匯成蜿蜒的洛克溪(The Loch)，將遊客帶進北林區的溪谷(Ravine)。溪流兩岸均有步道，部分小徑可走近水邊；高大的樹木遮住周邊樓宇，瀑布聲掩去城市喧囂，讓人一時間忘記仍身處都市中。

每到深秋，中央公園的池塘與林間小徑便多了幾分色彩。(圖片取自中央公園官網)

大山丘(Great Hill)開闊草地周圍環繞大樹，適合遊客在林間散步後停留休息，欣賞秋日景致。(圖片取自中央公園官網)

兩座石拱橋 各藏巧思

走進溪谷，可先留意位於西側102街附近的Glen Span Arch。這座以粗石砌成的拱橋，讓園內車道從上方跨過，行人則沿溪從橋下穿行。橋身取材於周圍岩石，刻意與林地融為一體；抬頭看石縫與枝葉，再回望橋外水景，是沿途值得停步的一站。

繼續沿溪谷走，可抵達另一端的Huddlestone Arch。這座石拱橋由巨大、未經切削的岩塊堆砌而成，沒有使用砂漿黏合，而是依靠石塊之間的壓力與重力維持結構。看似隨意堆疊的巨石，其實藏著精密工程，也呼應設計者希望營造的山野氣氛。

這片看似天然的溪谷，同樣經過人工塑造。公園設計者歐姆斯特德(Frederick Law Olmsted)與沃克斯(Calvert Vaux)利用原有溪流與地形，透過築壩、拓寬水道及增添橋梁、瀑布，將阿迪朗達克山區(Adirondacks)的林野意境帶入城市。

依目前預報，7日(周六)晴間多雲，約華氏46至66度(攝氏8至19度)，較適合戶外散步與拍照。(記者曹馨元╱攝影)

中央公園北林區林木茂密，蜿蜒步道與溪流交織，為紐約客提供秋日親近自然的去處。(圖片取自中央公園官網)

意猶未盡 再訪古堡山丘

若時間與體力尚足，可參照官方下載地圖，繼續深入北林區，尋訪1814年興建的石造堡壘Blockhouse。它是中央公園現存最古老的建築，原為1812年戰爭期間防禦英軍而建，如今成為林間一處歷史印記。

另一個延伸停留點是大山丘(Great Hill)。這裡是園內較高的位置之一，開闊草地周圍環繞大樹，設有野餐桌與橢圓步道，適合走累後稍作休息。從溪谷轉入山丘，也讓一趟散步有了不同的視野與節奏。

出發查葉況 周六宜賞秋

想抓準賞秋時機，可先查看保育協會的秋色追蹤圖(Fall Foliage Tracker)，https://shorturl.at/dxC89。追蹤圖由園內樹藝師更新，將葉況分為尚未變色、正在變色、觀賞高峰及高峰已過。截至11月3日，北林區、池塘及大山丘均已列為「觀賞高峰」，計畫近日前往者，可把握秋色，並於出發前再確認最新葉況。

依目前預報，7日(周六)晴間多雲，約華氏46至66度，較適合戶外散步與拍照。早晚較涼，建議攜帶薄外套，雨後也應留意石階及落葉覆蓋的濕滑步道。

保育協會自導遊頁面介紹的基本行程約半哩，步行約30分鐘；若沿途拍照，或加走古堡與大山丘，應另留時間。路線有坡道及部分階梯，池塘與洛克溪附近沒有洗手間，出發前可先查閱園區地圖及步道開放資訊：https://shorturl.at/mWlIe。