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周末好去處╱公共圖書館親子活動多 海洋公園賞鳥趣

記者曹馨元╱紐約報導
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本周末布碌崙圖書館與海洋公園推出多場免費親子活動，從漫畫創作、排燈節手作到幼兒閱讀準備，以及賞鳥自然探索，內容豐富多元。

圖書館 探索漫畫世界

位於威廉斯堡的布碌崙(布魯克林)公共圖書館7日(周六)上午11時至下午4時舉辦「漫畫屬於每個人」(Comics Are For Everyone)活動，邀大小讀者一起探索漫畫世界。現場安排工作坊與創意活動，嘉賓包括「Mooncakes」作者之一Wendy Xu等。不論是喜歡閱讀漫畫，或想嘗試自己畫故事，都能前來尋找靈感。活動位於Devoe街81號，免費參加，適合全家同行：https://shorturl.at/Wmonx。

排燈節 手作陶燈學印度

布碌崙中央圖書館7日(周六)中午12時至下午2時舉辦排燈節(Diwali)親子活動，以手作、音樂與舞蹈介紹印度文化。中午起，參加者可在Dweck中心大廳製作彩色地畫(rangoli)及陶燈作品，完成後可帶回家；下午1時左右，Ajna Dance Company登台演出，隨後帶領孩子與家長學習舞步，在互動中感受節日氣氛。活動位於Grand Army Plaza 10號，免費參加：https://shorturl.at/oEI6n。

學齡前幼兒 閱讀準備系列

家有學齡前幼兒的家長，可帶孩子到布碌崙Dyker圖書館，參加7日(周六)上午11時至中午12時的「Ready, Set, Kindergarten!」活動。這項閱讀準備系列以3至5歲兒童及照顧者為對象，透過音樂、故事、美術與遊戲，探索識字、科學及數學概念，協助孩子培養早期學習習慣，也讓家長認識可在家延伸的互動方法。參加家庭可獲免費學習材料，將閱讀與遊戲帶回日常生活。活動於13大道8202號、靠近82街的圖書館禮堂舉行，免費參加：https://shorturl.at/s1Cur。

海洋公園賞鳥 探鹽沼候鳥

布碌崙海洋公園(Marine Park)7日(周六)上午10時至11時30分舉辦免費賞鳥活動，由市公園局都市公園巡守員(Urban Park Rangers)帶隊，沿鹽沼自然步道尋找秋季遷徙的鶯類、猛禽等鳥類，學習觀察與辨認技巧。活動歡迎不同經驗程度的參加者，沒有賞鳥基礎也能加入，適合一家大小安排自然探索行程。集合地點為U大道3301號的鹽沼自然中心(Salt Marsh Nature Center)，無須報名。建議穿著方便步行的鞋，並視需要自備望遠鏡。詳情可查閱活動網頁：gogreenbk.org。

精華 FAQ

  • 7日周六上午11時至下午4時舉行「漫畫屬於每個人」活動，安排工作坊與創意活動，並邀請《Mooncakes》作者之一Wendy Xu等嘉賓，讓讀者探索漫畫世界。

  • 活動於7日中午12時至下午2時舉行，參加者可先製作彩色地畫與陶燈，完成後可帶回家，之後還能欣賞Ajna Dance Company演出並學習印度舞步。

  • 活動在7日上午10時至11時30分於Salt Marsh Nature Center集合，無須報名，由Urban Park Rangers帶領沿鹽沼步道觀察秋季遷徙的鶯類、猛禽等鳥類，適合各程度參加者。

布碌崙 親子 印度

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