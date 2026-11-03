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到紐約公共圖書館 免費有氧運動、刺繡甚至賞鳥

編譯俞仲慈／即時報導
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紐約市立圖書館內的閱讀區。Image by Simon from Pixabay
紐約市立圖書館內的閱讀區。Image by Simon from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市立圖書館因參觀人數創新高，冬季推出涵蓋運動、藝術、語文與自然觀察的免費課程，讓市民可依興趣輕鬆學習。

紐約市政府統計數據顯示，公共圖書館參觀人數在過去一年創下新高，因此市立圖書館推出多種免費課程，提供市民享受學習樂趣的機會。

根據紐約郵報(The Post)報導，紐約市立圖書館今年冬季課程堪稱琳瑯滿目，內容涵蓋網頁程式設計、語文、油畫、針織與摺紙等，而且內容堪比大學水準，開放參加者免費上課。

圖書館免費課程活動資訊平台「Library Scout」創辦人、28歲愛麗兒·李(Ariel Lee)指出：「你可以學習阿拉伯文書法、陶藝、鑽研相機各種手動設置或者參加哲學討論，不需要明確目標或特定專長，只要找到自己有興趣的事情，嘗試一下就好。」

表定課程如下：

每周四上午10時30分至11時30分，公園坡分館(Park Slope Library)安排專業健身教練帶領市民運動，透過有氧運動、肌力訓練與平衡練習鍛鍊身體，參加民眾請攜帶毛巾和水壺，務必穿著運動鞋，禁止穿高跟鞋。

11月3日在克林頓山分館(Clinton Hill Library)舉辦「針織11月：入門工作坊」(Needlepoint November: An Introductory Workshop)課程，邀請布碌崙(布魯克林)針織藝術家瑪格麗特·柯宏(Margaret Colhoun)指導，針對初學者介紹「大陸針法」(continental stitch)和「籃編針法」(basketweave stitch)進行兩小時課程，現場提供所有材料且可帶走個人作品，名額僅限10人，有意者請當天向圖書館服務台報名。

11月7日(周六)，阿靈頓分館(Arlington Library)號召自然愛好者前往里奇伍德水庫(Ridgewood Reservoir)賞鳥，有意者請於當天上午10時在「上高地公園」(Upper Highland Park)停車場集合；10時15分出發尋找遷徙中的鶯類、鶇類、麻雀等各種鳴禽，請自備飲用水和防曬乳，建議穿著中性色服裝，避免過於鮮豔的運動裝備，便於融入自然環境。

精華 FAQ

  • 根據報導，紐約市公共圖書館參觀人數在過去一年創下新高，因此市立圖書館順勢推出多樣免費課程，讓市民能在圖書館享受學習與交流的機會。

  • 課程種類相當多元，包括網頁程式設計、語文、油畫、針織、摺紙，以及哲學討論、陶藝、相機手動設定等，內容廣泛且接近大學程度，且全部免費開放。

  • 公園坡分館每周四上午10時30分至11時30分辦有氧運動；11月3日克林頓山分館開針織入門課；11月7日阿靈頓分館則集合賞鳥，皆依規定準時參加。

布碌崙 紐約市

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