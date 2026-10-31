紐約萬聖節遊行 「雪王」搶鏡、火馬巨偶奔騰 有華人從LA來參加

萬聖節夜晚，有民眾裝扮成中國茶飲品牌蜜雪冰城的吉祥物「雪王」，胸前掛著小費提示牌，在街頭吸引目光。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約格林威治村萬聖節遊行以「身體與靈魂」為題，結合火馬巨偶、殭屍舞與各式時事變裝，成為民眾與華人遊客共襄盛舉的節慶焦點。

第53屆格林威治村萬聖節 遊行(Village Halloween Parade)10月31日在曼哈頓 登場，今年以「身體與靈魂」(Body & Soul)為主題，創作從傳統骷髏延伸至夢境，並推出呼應馬年的「火馬」(Firehorse!)巨偶節目，透過變裝、操偶與舞蹈，表達人與人相聚的連結。

現場民眾的裝扮以驚悚、恐怖元素為主，但也不乏緊跟流行文化與時事的創意造型。多名民眾扮成中國茶飲品牌蜜雪冰城的吉祥物「雪王」，成群結隊走上街頭，身上還貼著索取小費的標語，頗為吸睛。

從恐怖片到川普 變裝創意十足

經典恐怖造型之外，也有人扮成今年話題恐怖片「痴迷」(Obsession)中的女主角妮姬(Nikki)，以及網路恐怖題材「後室」(The Backrooms)中的人物。

萬聖節狂歡現場，民眾發揮創意，裝扮成海盜、惡魔及童話人物等不同角色，展現節日的熱鬧氣氛。(記者范航瑜╱攝影)

政治與社會議題同樣成為變裝靈感，有人將自己裝扮成川普總統，站在監獄鐵欄後，諷刺意味十足；另有人高舉寫著「AI是一場騙局」(AI is a Scam)的標語，為熱鬧的節慶增添幾分時事色彩。

有民眾高舉「AI是騙局」標語，藉萬聖節遊行表達對人工智慧熱潮的質疑。(記者范航瑜╱攝影)

華人 Julie與朋友Melanie特地從外地趕來參加紐約萬聖節遊行。Melanie專程從洛杉磯飛抵紐約，兩人當天清晨又搭乘5時多的火車，從紐約上州南下曼哈頓。兩人以迪士尼皮克斯動畫電影「腦筋急轉彎」(Inside Out)中的角色為裝扮主題，Julie身穿藍色毛衣，畫上倒八字眉，模仿「憂憂」(Sadness)愁眉苦臉的神情；Melanie則穿上橘色毛衣，戴著一頂誇張的橘色假髮，化身「阿焦」(Anxiety)。

Julie之前在哥大讀書，並非首次參加遊行，但對Melanie而言，這是第一次體驗紐約萬聖節盛會。兩人原本以為必須事先報名才能加入遊行隊伍，後來意外發現民眾可以直接參與，讓她們驚喜不已。不過，兩人表示，此行主要是為了湊湊熱鬧、感受節日氣氛，並不打算走完全程。

「天才獎」藝術家打造火馬巨偶 呈現「馬年」意象

「火馬」是今年新增的創作，由曾獲麥克阿瑟「天才獎」的木偶藝術家特維斯特(Basil Twist)與編舞家穆茲(Julie Atlas Muz)合作。兩人以舞動的馬偶結合操偶與舞蹈，主辦方也特別點出馬年的意象，以馬的活力、自由與奔放作為表演概念。

今年的巨偶創作還把日常生活搬進夢里。負責官方巨偶的Processional Arts Workshop以「靈魂出竅」(Out of Body)為題，設計12個穿著睡衣、發出光芒的沉睡人偶，搭配一座傾斜、窗戶敞開的房屋。

麥可傑克森「Thriller」殭屍舞 經典再現

殭屍舞則是遊行保留多年的特色。Thriller NYC自2004年起參與活動，以麥可傑克森(Michael Jackson)的「Thriller」編排群舞。成員從舞蹈初學者到專業舞者都有，各自準備服裝與妝容，新加入者須參加兩次排練，除了學習舞步，也練習如何一邊向前行進、一邊配合群體動作。

與今年的身體、舞蹈及夢境相比，2025年的遊行主題「It's a Potluck!」以每人帶一道菜的共享餐桌為概念，強調分享與接納陌生人，並由回收剩餘食物、援助有需要市民的非營利機構City Harvest擔任領隊。

格林威治村萬聖節遊行源自格林威治村木偶師帶著孩子與朋友在社區逐戶走訪的小型活動，逐步發展為大型夜間遊行，保留巨偶藝術與民眾自行變裝的傳統。

有民眾以美國總統川普為題材，戴上川普面具、身穿橘色囚服，站在象徵監獄的鐵欄後，以政治諷刺融入萬聖節裝扮。(記者范航瑜╱攝影)