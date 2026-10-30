紐約萬聖節大遊行周六登場 火馬巨偶領路 第6大道變裝狂歡
紐約萬聖節大遊行31日登場，以「身體與靈魂」為題，火馬巨偶、夢境偶戲與變裝人潮將沿第六大道狂歡，並同步實施交通管制。
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紐約萬聖節大遊行31日登場，以「身體與靈魂」為題，火馬巨偶、夢境偶戲與變裝人潮將沿第六大道狂歡，並同步實施交通管制。
每到萬聖節，曼哈頓的第六大道就會變成一座露天舞台。第53屆紐約萬聖節大遊行(Village Halloween Parade)將於31日(周六)晚間7時登場，從堅尼路(Canal Street)沿第六大道向北行進至15街，預計持續至晚間11時。民眾可免費在路旁觀賞，只要穿上萬聖節服裝，也能直接加入遊行隊伍。
主題「身體與靈魂」
今年遊行以「身體與靈魂」(Body & Soul)為主題。主辦方表示，在人們愈來愈習慣透過手機和螢幕交流的時代，希望藉由服裝、音樂及舞蹈，讓大家重新感受身體與人群的連結。除了經典的骷髏和鬼怪，參與者也可從夢境、記憶及人物扮演發揮創意。
今年的新節目是遊行開場的「Firehorse!」火馬偶戲。配合馬年，主辦方邀請曾獲麥克阿瑟天才獎的偶戲藝術家Basil Twist創作大型馬形偶，並由表演藝術家Julie Atlas Muz編舞。數匹火馬將在隊伍最前方舞動，帶領後方的變裝人群穿越第六大道。
另一組新作由遊行官方偶戲團隊Processional Arts Workshop打造，以夢境為靈感。十多個穿著睡衣、睡袍的發光人偶穿梭街頭，搭配傾斜的房屋，以及彷彿在空中飛舞的書本、時鐘等日常物件，營造介於現實與想像之間的奇幻場景。
今年的遊行領隊人物(Grand Marshal)則是紐約表演藝術家Joey Arias。他橫跨爵士、歌舞、劇場與變裝表演，曾參與太陽劇團(Cirque du Soleil)製作，也長期活躍於曼哈頓下城的藝術圈。
活動始於1973年
這項活動始於1973年，最初由偶戲藝術家Ralph Lee帶著孩子和朋友在格林威治村街頭遊走，逐漸演變成紐約最具代表性的萬聖節活動。與一般只有表演團體才能參加的遊行不同，這場活動最大的特色，是開放所有穿著萬聖節服裝的民眾加入。
今年預計仍有數百座大型偶戲、超過50支樂隊、舞者及數以萬計的變裝參與者，共同組成街頭隊伍。遊行不僅有專業表演，也有民眾自行設計的服裝與道具，從電影角色、卡通人物到各種天馬行空的造型，都可能出現在第六大道上。
想親自走進遊行的人，不必購票或提前登記，但必須穿著萬聖節服裝。民眾可於下午6時30分至晚間9時，前往第六大道與堅尼路附近的集合區，從東側的Sullivan街、Broome街或南側堅尼路進入。工作人員將分批放行，官方提醒，集合區人潮眾多，最好先在附近與朋友碰面，再一起前往排隊。
建議提早 避開人潮
觀賞路線位於第六大道King街至西15街兩側，其中Bleecker街至14街通常最為擁擠。想拍照或近距離觀賞的民眾，可提早抵達，或選擇人潮相對較少的其他路段。
遊行風雨無阻舉行，即使下雨仍會照常進行。主辦單位也提醒，活動禁止飲酒，現場人潮密集，參加者應選擇方便行走、不會嚴重遮擋視線的服裝。
除了免費參加與觀賞，官方另提供付費快速入場及VIP觀賞專區，包括125元的快速入場票、250元的站立觀賞票，以及450元的座位票，供不想長時間排隊的民眾選擇。
實施交管 最好搭地鐵
遊行當晚第六大道及周邊街道將實施交通管制，建議搭乘地鐵前往。主辦單位提醒，10月30日(周五)晚間10時至11月2日(周一)清晨5時，A、C線在曼哈頓及布碌崙部分路段改道；31日下午5時至晚間10時，南行C線列車不停靠Spring Street站，北行月台也將限制為僅供出站。
西4街及14街交第六大道站的出入口，也可能因人潮進行管制。民眾出發前宜查詢大都會運輸署(MTA)最新公告，並預留額外交通時間。
無法到場的民眾，可於31日晚間8時至9時30分收看NY1電視直播。更多活動資訊及詳細路線，可上官方網站halloween-nyc.com查詢。
遊行將於31日晚間7時從堅尼路出發，沿第6大道北行至15街，預計至晚間11時。民眾可免費路邊觀賞，穿上萬聖節服裝者也能直接加入隊伍。 主題是「身體與靈魂」，希望透過服裝、音樂與舞蹈重建人與人之間的連結。新節目包括火馬偶戲「Firehorse!」及以夢境為靈感的發光人偶裝置。 想加入遊行者需穿萬聖節服裝，並於下午6時30分至晚間9時到第6大道與堅尼路附近集合。現場禁止飲酒，建議搭地鐵前往，部分車站與路線也會管制。
精華 FAQ
遊行將於31日晚間7時從堅尼路出發，沿第6大道北行至15街，預計至晚間11時。民眾可免費路邊觀賞，穿上萬聖節服裝者也能直接加入隊伍。
主題是「身體與靈魂」，希望透過服裝、音樂與舞蹈重建人與人之間的連結。新節目包括火馬偶戲「Firehorse!」及以夢境為靈感的發光人偶裝置。
想加入遊行者需穿萬聖節服裝，並於下午6時30分至晚間9時到第6大道與堅尼路附近集合。現場禁止飲酒，建議搭地鐵前往，部分車站與路線也會管制。
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