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周末好去處／紐約五區萬聖節活動登場 遊行、討糖、夜探鬼故事

記者戴慈慧／紐約報導
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AI摘要

文章摘要整理：

紐約五區多處在萬聖節前後推出親子派對、遊行與討糖活動，涵蓋哈德遜廣場、公園坡、皇后區植物園及布朗士動物園。

哈德遜廣場萬聖派對 

曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)將於31日(周六)上午11時至下午2時舉辦免費萬聖節派對「Spooktacular at Hudson Yards」，在公共廣場與花園(Public Square and Gardens)安排親子音樂會、舞蹈派對及拍照活動。現場另設有以Vessel建築為背景的萬聖節拍照區。活動免費，部分Vessel內的討糖、南瓜裝飾等體驗須另購門票，詳情為hudsonyardsnewyork.com/events/spooktacular-hudson-yards。

公園坡兒童遊行

布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)一年一度的兒童萬聖節遊行將於31日晚間6時30分登場，今年以「布碌崙鬧鬼森林」(The Haunted Forest of Brooklyn)為主題，鼓勵民眾發揮創意變裝。遊行將由一輛橘黑相間的復古福特汽車帶隊，從第七大道與14街交會處出發，沿第七大道向北行進，轉入第三街，最後抵達華盛頓公園(Washington Park)內的Old Stone House。詳情可訪parkslopeciviccouncil.org/halloween-parade-2026-the-haunted-forest-of-brooklyn/。

皇后區植物園萬聖派對 

位於法拉盛的皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將於31日中午12時至下午5時舉辦「Halloween at the Garden」，邀請民眾穿上萬聖節服裝，在秋日花園中享受節慶氣氛。活動包括討糖步道、萬聖節手作、奇特植物介紹、故事導覽及現場表演，現場還有商家市集，讓民眾逛攤位、拍照及欣賞秋色。今年另安排電影「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)角色Thing 1與Thing 3和孩子見面，並提供特別贈品。活動地址為緬街43-50號，非會員成人門票10元、兒童8元，會員免費。詳情：queensbotanical.org/event/halloween-at-the-garden-2026/。

布朗士動物園萬聖節

 

布朗士動物園(Bronx Zoo)年度萬聖節活動「Boo at the Zoo」將從即日起持續至11月1日。今年新增乾草迷宮與挑戰步道(Hay Maze & Challenge Trail)，讓孩子在動物造型的草堆間攀爬、探索，還有萬聖節嘉年華遊戲，以及由動物專家帶領的互動解說。園內另安排變裝遊行、舞蹈派對、討糖步道、南瓜雕刻示範及萬聖節故事表演。活動包含在動物園門票內，會員免費，票價依入園日期浮動，詳情為bronxzoo.com/boo-at-the-zoo。

精華 FAQ

  • 哈德遜廣場將於31日上午11時至下午2時舉辦免費「Spooktacular at Hudson Yards」，內容包括親子音樂會、舞蹈派對、拍照區，部分Vessel內體驗需另購門票。

  • 公園坡兒童遊行將於31日晚間6時30分登場，主題是「布碌崙鬧鬼森林」。隊伍從第七大道與14街出發，沿第七大道北行轉入第三街，最後抵達Old Stone House。

  • 皇后區植物園有討糖步道、手作、故事導覽與市集，成人10元、兒童8元；布朗士動物園的Boo at the Zoo則有乾草迷宮、遊戲、變裝遊行與動物互動解說。

萬聖節 布碌崙 南瓜

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