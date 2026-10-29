罕見百年滾筒鋼琴 重現昔日紐約街頭場景

滾筒鋼琴。示意圖。Image by Daniel Borker from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 一架127年歷史的滾筒鋼琴在紐約義裔博物館重現街頭風貌，象徵義裔移民音樂文化的歸鄉，也反映1935年禁令對這項行業的深遠影響。

這是一場經歷了100年的「返家之旅」。日前一架罕見的鋼琴再度在紐約市曼哈頓 彈奏民謠旋律，距離前市長拉瓜第亞（Fiorello LaGuardia）禁止這類樂器出現在市區街道上，已近一個世紀。

紐約郵報報導，這架擁有127年歷史的滾筒鋼琴（barrel piano）現身義大利 裔美國人博物館（Italian American Museum）一場特別的歷史展覽，重現這項樂器昔日在大蘋果街頭隨處可見的景象。

擁有這架鋼琴的甘吉（Tony Gangi）表示，這不僅是樂器的偉大歸鄉，更是整個族裔歷史的歸鄉，它能與誕生地的城市重聚，令他欣喜萬分。

這架鋼琴的現身，象徵它自1899年以來首度重返大蘋果；當時它是由瑪莎拉蒂（Caesar Maserati）在錢伯斯街（Chambers Street）所製，他是當時產量最豐富的滾筒鋼琴與管風琴製造者之一。

傳奇街頭藝人佩爾塞基尼（Marino Persechini）曾在長達70年的職業生涯中一直擁有這架鋼琴，他以扛著這架鋼琴走遍波士頓、在街頭分享音樂而聞名，直至1974年退休才停止。

像佩爾塞基尼這樣的街頭手搖風琴師（organ-grinders），也被稱為「手搖琴手」（hurdy-gurdy men），多為懷抱美國夢而移居的義大利移民，這些樂器很快便成為義裔美國人身份的象徵。

甘吉指出，這些樂器為他們提供了一種謀生方式，無需受雇主歧視，並能靠自己闖出一片天；但不幸的是，一種對義裔美國移民的刻板印象也由此形成。據報導，在亞利桑納州度過青少年時期的拉瓜第亞，曾遭一名男子嘲弄，該男子對這位未來的政治家使用了帶有種族歧視的侮辱言詞，並嘲笑地問「你的猴子在哪裡？」

後來，拉瓜第亞在1935年以「乞討」和「阻礙交通」為由，拒絕為紐約市的街頭手搖風琴手和滾筒鋼琴演奏者續發執照，將這項文化從城市中徹底驅逐。

這項禁令持續至1970年市長林賽（John V. Lindsay）解除為止，但對這個曾經蓬勃發展的行業來說，影響已不可逆轉。甘吉說，這項禁令在很多方面都造成了巨大的損害，因為很遺憾現在美國已沒有人製作這類樂器了；即使是仍保存至今的樂器也前景黯淡，因為連骨董商對滾筒鋼琴的歷史都不甚了解。

甘吉與妻子蘇珊娜（Suzanne）在博物館的特別展演中，敘述了佩爾塞基尼家族、這架鋼琴以及拉瓜第亞的故事，館方也在當天鼓勵觀眾彈奏這位傳奇音樂家曾觸摸過的琴鍵。

館長斯塞爾薩（Joseph V. Scelsa）表示，這架非凡的樂器不僅是義裔美國人文化的一部分，更呈現了移民的艱辛奮鬥，同時也彰顯了他們渴望在新家園分享這份文化的熱情。