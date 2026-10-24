海外崑曲社 25日演出四折風格各異的崑曲經典

葉子濤的拾畫造型。(海外崑曲社提供)

AI摘要 文章摘要整理： 海外崑曲社將於10月25日在法拉盛市政廳演出四折崑曲經典，從《思凡》到《亭會》展現多樣情致，邀觀眾共賞秋日戲韻。

紐約的秋天，除了賞葉，也來聽一場崑曲吧。

10月25日，下午一點，海外崑曲社將在法拉盛 市政廳舉辦秋季公演。邀請民眾走進劇場，在婉轉的

唱腔與輕揚的衣袖之間，赴一場秋日之約。

一場思凡、一段詩情、一番說親、一回亭會——四折經典，各有各的情致與意趣。舞臺上的一次

回眸、一句吟唱，藏著多少心事？都值得細細品味。

海外崑曲社這次準備了四折風格各異的崑曲經典。有少女思凡的天真爛漫，有才子佳人的含

蓄情思，也有深閨寂寞的春心暗動，與風塵相逢的旖旎情致。

本次演出劇目：

《孽海記·思凡》

郭海晨 飾 色空

《玉簪記·偷詩》

王馨苑 飾 陳妙常

王郁林 飾 潘必正

《蝴蝶夢·說親》

周怡 飾 莊妻田氏

《紅梨記·亭會》

葉子濤 飾 趙汝舟

毛雪珍 飾 謝素秋

演出時間：10月25日(周日)下午1點-3點

演出地點：法拉盛市政廳 Flushing Town Hall

137-35 Northern Blvd, Queens, NY 11354

郭海晨飾色空。(海外崑曲社提供)