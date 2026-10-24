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NBA尼克封王口號成靈感 紐約夫婦為兒子取名「Knickson Fyve」

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紐約尼克隊6月18日舉行封王遊行，球迷熱情參與。（新華社）
紐約尼克隊6月18日舉行封王遊行，球迷熱情參與。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

尼克隊奪下逾半世紀首冠後，紐約球迷歡慶之餘，一對夫妻把「Knicks in five」口號化作兒子名字Knickson Fyve，成為奪冠延伸話題。

NBA紐約尼克隊2026年奪得逾半世紀以來首座總冠軍，不僅讓球迷陷入狂歡，也成為一對紐約夫婦為新生兒取名的靈感來源。鐵桿尼克球迷布萊德福夫婦聽見球迷高喊「尼克5場奪冠」（Knicks in five），決定將兒子取名為「Knickson Fyve」。

根據ESPN報導，尼克隊6月13日贏得總冠軍賽第5戰，終結逾半世紀的冠軍等待。終場哨聲響起後，紐約球迷除了慶祝奪冠，也開始開玩笑討論，究竟會有多少新生兒以尼克隊球星為名。

其中，尼克隊後衛布朗森（Jalen Brunson）因在奪冠戰攻下45分，成為球迷取名的熱門人選。據一項報導，今年3月至10月初，紐約市共有32名嬰兒取名為Jalen，是去年同期15人的兩倍以上。

尼克球迷范思（Vance Bradford）與妻子伊馮（Yvonne Bradford）當時也正準備迎接孩子出生，他稱網路都在說：「接下來一定會有很多寶寶叫Jalen，也會有很多人叫KAT、OG。」其中，KAT指尼克隊球員唐斯（Karl-Anthony Towns），OG則是阿努諾比（OG Anunoby）。

不過，范思與伊馮取名與眾不同，直接取材自球迷的奪冠口號。

范思表示，尼克隊贏得第5戰後，夫妻倆打開窗戶，聽見街頭球迷不斷高喊：「尼克5場奪冠！尼克5場奪冠！」這句口號讓兩人印象深刻，也成為取名的契機。

他說，當時夫妻倆已經各自想好男孩與女孩的名字。隔天早上，妻子突然問他：「那叫Knickson怎麼樣？」

兩人起初打算只把Knickson當作名字，搭配較為傳統的中間名。但伊馮隨後又提出新想法，認為既然已經決定使用Knickson，不如乾脆把奪冠口號完整融入名字。

范思回憶，兩天後，妻子再次告訴他：「我們就叫他Knickson Fyve吧！」紀念尼克隊在總冠軍賽第5戰封王的時刻。

范思說，自己只花了「一瞬間」確認妻子不是在開玩笑，隨即同意這個決定，還打趣說，這樣妻子就不能反悔了。

精華 FAQ

  • 因為尼克隊奪冠後，夫妻倆在街頭聽見球迷高喊「Knicks in five」，覺得這句口號很有紀念意義，便把它改造成兒子名字Knickson Fyve。

  • 尼克隊拿下睽違逾半世紀的總冠軍後，紐約球迷除狂歡慶祝，也開始討論會有多少新生兒以球星或相關梗命名，掀起一波命名話題。

  • 文章提到後衛布朗森Jalen Brunson因奪冠戰攻下45分而受關注，另外KAT代表唐斯、OG代表阿努諾比，都被球迷視為可能的取名靈感。

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