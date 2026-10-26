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首屆紐約藝術周11/11登場 80餘藝文機構助陣

編譯廖振堯／即時報導
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惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Ar...
惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

首屆紐約藝術周將於11月11日至14日登場，串聯80餘家機構與多個社區活動，新美術館更將以「藝術與城市」為題舉辦全天論壇與展覽。

首屆紐約藝術周(Art Week NYC)將於11月11日至14日登場，超過80家畫廊、博物館與文化機構將共同參與，打造一場規模宏大的藝術巡禮。為期四天的活動將串聯雀兒喜區(Chelsea)、翠貝卡(Tribeca)、下東區(Lower East Side)、上東區(Upper East Side)等地區及其他區的多項活動，包括展覽、步行導覽、藝術家座談、畫廊開幕活動與特別節目。

紐約藝術周由ARTnews、美國藝術(Art in America)與藝術論壇(Artforum)共同發起，集結了藝術界一批舉足輕重的機構。參與藝文機構包括大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)、惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)、古根漢美術館(Guggenheim)、弗里克收藏館(Frick Collection)、布魯克林(布碌崙)博物館(Brooklyn Museum)、皇后區博物館(Queens Museum)，以及哈林工作室博物館(Studio Museum in Harlem)。高線公園(High Line)、紐約公共圖書館(New York Public Library)、國際攝影中心(International Center of Photography)、白柱畫廊(White Columns)也將參與活動。

這場規模更大的藝術周活動中，各參與機構也將推出展覽與特別節目，讓活動範圍延伸至主要畫廊聚集區之外。本次藝術周的一大亮點將於11月14日周六在新美術館(New Museum)登場。身為紐約藝術周的主要機構合作夥伴，新美術館將與藝術論壇合作，以「藝術與城市」(Art and the City)為主題，舉辦一整天的公開活動。

新美術館的展覽陣容包括迄今規模最大的亞瑟・賈法(Arthur Jafa)作品回顧展、迪亞哥・馬康(Diego Marcon)在紐約首度舉辦的美術館個展、一場追溯包厘街(Bowery)400年歷史的展覽，以及新加坡藝術家何子彥(Ho Tzu Nyen)的全新委約作品，設於荷蘭大都會建築事務所(OMA)設計的玻璃電梯內。

系列活動還有五場座談，邀請藝術家、建築師、電影製作人、藝術評論家與作家參與，討論主題涵蓋博物館改造、藝術家於電影製作的興趣日益濃厚、在紐約創作藝術的經濟條件，以及人工智慧如何影響藝術家工作室創作的實踐。

新美術館館長吉歐尼(Massimiliano Gioni)表示紐約藝術周是一項全新的計畫，凝聚藝術界的力量，「這座城市的歷史向來就是由藝術家塑造並改變的。」

精華 FAQ

  • 活動將於11月11日至14日舉行，為期4天，並有超過80家畫廊、博物館與文化機構參與，規模涵蓋紐約多個重要藝文區域。

  • 活動串聯雀兒喜、翠貝卡、下東區、上東區等地，內容包含展覽、步行導覽、藝術家座談、畫廊開幕與特別節目，讓藝術能量擴散到主要畫廊區之外。

  • 作為主要合作夥伴，新美術館將於11月14日舉辦以「藝術與城市」為主題的全天活動，並推出亞瑟・賈法回顧展、何子彥新作等多項重點展覽。

布碌崙 皇后區 大都會

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