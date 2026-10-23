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周末好去處／總督島南瓜節登場 免費領瓜、賞秋色迎萬聖節

記者范航瑜／紐約報導
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紐約周末活動熱鬧登場，從總督島南瓜節、時報廣場印度燈節，到布碌崙萬聖節嘉年華與長島市攝影節，皆主打免費入場與親子同樂。

萬聖節將至，總督島(Governors Island)一年一度的南瓜節「Pumpkin Point」將於24日(周六)及25日(周日)上午10時至下午5時，在島上的諾蘭公園(Nolan Park)舉行。現場將擺放數千顆南瓜，供民眾免費領取，每人限領一顆，須自備購物袋。活動還包括南瓜彩繪、萬聖節討糖、秋季賞葉導覽、鬼故事之旅及現場民謠表演等。活動免費，周末上午11時前搭船免費，其餘時段往返票價五元。詳情：govisland.com/things-to-do/events/pumpkin-point-2026/

時報廣場印度燈節登場 歌舞與點燈添喜慶

第11屆「時報廣場印度燈節」(Diwali at Times Square)將於24日(周六)在曼哈頓時報廣場舉行。印度燈節又稱排燈節，象徵光明戰勝黑暗，是印度最重要的傳統節日之一。當天活動包括印度傳統歌舞、現場音樂表演及文化體驗，並特設兒童活動區。活動高潮為時報一號大樓的傳統油燈點亮倒數儀式，以璀璨燈光傳遞希望與祝福。活動地點位於百老匯大道46至48街之間，免費入場。詳情請訪問：diwalitimessquare.com/

★布碌崙公園萬聖節嘉年華 變裝遊行、親子同樂

位於布碌崙的格林堡公園(Fort Greene Park)將於24日(周六)中午12時至下午4時舉辦免費萬聖節嘉年華「Halloween Fest」，邀請大小朋友穿上自己喜愛的萬聖節服裝，一同參與節慶活動。現場安排恐怖故事朗讀、臉部彩繪、親子互動遊戲等，當日中午12時至下午1時還有寵物變裝比賽。活動地點位於公園的紀念碑廣場(Monument Plaza)，免費入場，無須預約。詳情：fortgreenepark.org/calendar/halloween-fest-2026/

★首屆紐約五區攝影節 長島市登場

喜愛攝影與藝術的民眾，本周末不妨前往皇后區長島市。首屆「五區攝影節」(5 Boro Foto Fest)將於25日(周日)上午11時至下午6時，在Culture Lab LIC舉行，匯集紐約本地攝影師、藝術畫廊、獨立書店及攝影團體，展售攝影作品、藝術印刷品、攝影集和獨立刊物。活動特別強調支持真人藝術家的原創作品，所有展品均不得使用生成式人工智慧製作。活動地址為46大道5-25號，可現場登記入場。詳情：5borofotofest.com/

萬聖節 南瓜 時報廣場

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