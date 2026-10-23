我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

老宅傳靈異、恐怖片場…萬聖節探紐約鬼屋 你敢敲門嗎?

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
萬聖節前，住宅門前擺放骷髏、幽靈等裝飾，增添節慶氣氛。(記者范航瑜╱攝影)
萬聖節前，住宅門前擺放骷髏、幽靈等裝飾，增添節慶氣氛。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

萬聖節前夕，紐約從百年鬼屋、真人扮鬼闖關，到恐怖片取景地與名人悲劇地標，串起一條兼具驚嚇與歷史感的城市探險路線。

萬聖節將至，紐約除了街頭的南瓜燈與骷髏裝飾，還有不少以靈異傳說聞名的百年建築。從歷史老宅的夜間導覽、好萊塢恐怖片取景地，到真人扮鬼的沉浸式遊戲，市民可以沿著不同路線探索城市的萬聖節景點。

★百年宅傳鬼影 燭光導覽

曼哈頓東四街29號的商人之家博物館(Merchant's House Museum)建於1832年，特雷德韋爾(Tredwell)家族曾在此居住近100年，至少八名成員在屋內去世。最後一名住戶葛楚德(Gertrude Tredwell)1933年去世後，館方陸續收集到訪客及工作人員聲稱聽見腳步聲、異常聲響的故事，並以「曼哈頓最鬧鬼的房子」宣傳。

曼哈頓東四街29號的商人之家博物館建於1832年，特雷德韋爾家族曾在此居住近百年...
曼哈頓東四街29號的商人之家博物館建於1832年，特雷德韋爾家族曾在此居住近百年。圖攝於2019年。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

博物館即日起至11月1日舉辦19世紀喪葬習俗特展，以黑紗、喪服及家族遺物重現當年的居家哀悼場景；10月23、24、29及30日晚間另有燭光鬼屋導覽，全程50分鐘，票價45元。

莫里斯-朱梅爾莊園室內的餐桌、燭台與家具陳設。圖攝於2009年。(Elisa R...
莫里斯-朱梅爾莊園室內的餐桌、燭台與家具陳設。圖攝於2009年。(Elisa Rolle╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0)

華盛頓高地(Washington Heights)的莫里斯-朱梅爾莊園(Morris-Jumel Mansion)則是另一處著名「鬼屋」。該莊園建於1765年，是曼哈頓現存最古老的住宅。莊園長年流傳前住戶鬼魂出沒的說法。今年因屋頂整修，館方推出夜間靈異調查活動，讓參加者在施工人員離開後，進入平時關閉的歷史房間，使用調查器材探索傳聞。

曼哈頓西10街14號的住宅常被稱為「House of Death」，圖為2019...
曼哈頓西10街14號的住宅常被稱為「House of Death」，圖為2019年的建築外觀。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

另外，曼哈頓西10街14號的住宅也是著名鬼屋，常被稱為「House of Death」。

如果想體驗由真人「鬼魂」驚嚇的場景，還可前往位於翠貝卡(Tribeca)的血色莊園(Blood Manor)。這座約1萬平方呎的商業鬼屋設有幽暗走廊、主題房間與特效，演員穿著恐怖服裝突然現身。今年還推出「扮鬼演員學院」，參加者支付350元另加稅費，便可接受專業化妝、穿上戲服，學習如何扮演恐怖角色，加入嚇唬遊客的隊伍。

相比起單純嚇人的鬼屋，布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushiwick)的Haunted Mansion BK則更接近密室逃脫。遊客進入約一小時的虛構命案故事，穿過不同房間尋找線索，完成互動挑戰，活動持續至萬聖節當晚。

電影「魔鬼剋星」總部外景的紐約市消防局第八雲梯隊消防站，外牆懸掛電影的捉鬼標誌。...
電影「魔鬼剋星」總部外景的紐約市消防局第八雲梯隊消防站，外牆懸掛電影的捉鬼標誌。(記者范航瑜╱攝影)

★恐怖片取景地 成打卡點 

哪怕沒有真正的鬼魂，紐約的建築同樣能成為恐怖故事的主角。1984年電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)將翠貝卡北摩爾街14號的消防站帶上銀幕。這裡是電影中捉鬼公司的總部外景，至今仍由紐約市消防局第八雲梯隊(Hook & Ladder 8)使用，消防站外留有電影著名的禁止鬼魂標誌。

電影中鬧鬼的公寓則位於中央公園西側55號，邪靈從樓頂降臨紐約；第五大道的紐約公共圖書館總館也在片頭登場，主角在書庫內遇上幽靈。兩處均可從外部尋找電影場景。

另一部1977年恐怖片「鬼屋奇談」(The Sentinel)取景於布碌崙高地蒙塔古台10號的歷史住宅。片中女主角搬入公寓後，發現鄰居行為詭異，住宅竟被描述為通往地獄的入口。該建築如今仍是私人住宅。

達科他公寓曾作為1968年電影「失嬰記」的外景，約翰藍儂於1980年在公寓入口附...
達科他公寓曾作為1968年電影「失嬰記」的外景，約翰藍儂於1980年在公寓入口附近遇刺。圖攝於2019年。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

★名樓悲劇 見證藍儂遇刺 

位於中央公園西側、西72街的達科他公寓(The Dakota)，既是恐怖電影外景，也是搖滾史上著名悲劇的發生地。這棟建築1884年落成。波蘭斯基1968年的恐怖電影「失嬰記」(Rosemary's Baby)中，該公寓充當了虛構公寓的外觀。電影講述一名孕婦逐漸懷疑鄰居與丈夫捲入邪教陰謀，室內戲則在影棚拍攝。

中央公園草莓園的「Imagine」馬賽克，是民眾紀念約翰藍儂的地點。圖攝於202...
中央公園草莓園的「Imagine」馬賽克，是民眾紀念約翰藍儂的地點。圖攝於2026年4月。(Christian David╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0)

然而，達科他公寓最令人唏噓的歷史發生在電影上映12年後。1980年12月8日，披頭四成員約翰藍儂(John Lennon)在達科他公寓入口附近遭槍擊身亡。遇刺前，他與妻子小野洋子(Yoko Ono)住在該大樓七樓。公寓對街中央公園的「草莓園」(Strawberry Fields)則設有「Imagine」馬賽克紀念圖案，供歌迷憑弔。

切爾西酒店的紅磚外牆與鑄鐵陽台，是西23街上的醒目景觀。(記者范航瑜╱攝影)
切爾西酒店的紅磚外牆與鑄鐵陽台，是西23街上的醒目景觀。(記者范航瑜╱攝影)

★切爾西酒店 曾發生命案

西23街222號的切爾西酒店(Hotel Chelsea)也有真實命案。1978年10月，龐克樂團性手槍(Sex Pistols)貝斯手席德(Sid Vicious)的女友南希(Nancy Spungen)被發現陳屍酒店房內，腹部有刀傷。席德隨後被控謀殺，卻於翌年在案件審理前死亡。酒店如今仍在營業，外牆的紅磚和鑄鐵陽台可從街道拍攝。

精華 FAQ

  • 文章提到曼哈頓的商人之家博物館與莫里斯-朱梅爾莊園最具代表性，前者被稱為「曼哈頓最鬧鬼的房子」，後者則是曼哈頓現存最古老住宅，皆有夜間靈異活動。

  • 血色莊園不只提供真人扮鬼驚嚇體驗，今年還新增「扮鬼演員學院」，讓參加者支付350元加稅後，接受化妝、換裝與恐怖角色訓練，再加入嚇唬遊客的隊伍。

  • 包括《魔鬼剋星》的消防站、《鬼屋奇談》的歷史住宅、《失嬰記》的達科他公寓，以及切爾西酒店的南希命案與達科他公寓外的約翰藍儂遇刺事件，都成為焦點。

萬聖節 好萊塢 曼哈頓

上一則

周末好去處／總督島南瓜節登場 免費領瓜、賞秋色迎萬聖節

下一則

MTA暫停公車查票執法 檢討通報程序
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布利桑頓萬聖節幽靈夜遊9日登場 探索百年老城靈異傳說

布利桑頓萬聖節幽靈夜遊9日登場 探索百年老城靈異傳說
城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法

城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法
從皇后區到哈德遜河谷…紐約秋日慢遊 尋訪「百年鄉村」

從皇后區到哈德遜河谷…紐約秋日慢遊 尋訪「百年鄉村」
萬聖節即將到 桑尼維爾哈利波特點燈開放 引爆打卡熱潮

萬聖節即將到 桑尼維爾哈利波特點燈開放 引爆打卡熱潮

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格