老宅傳靈異、恐怖片場…萬聖節探紐約鬼屋 你敢敲門嗎?

萬聖節前，住宅門前擺放骷髏、幽靈等裝飾，增添節慶氣氛。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節前夕，紐約從百年鬼屋、真人扮鬼闖關，到恐怖片取景地與名人悲劇地標，串起一條兼具驚嚇與歷史感的城市探險路線。

萬聖節 將至，紐約除了街頭的南瓜燈與骷髏裝飾，還有不少以靈異傳說聞名的百年建築。從歷史老宅的夜間導覽、好萊塢 恐怖片取景地，到真人扮鬼的沉浸式遊戲，市民可以沿著不同路線探索城市的萬聖節景點。

★百年宅傳鬼影 燭光導覽

曼哈頓 東四街29號的商人之家博物館(Merchant's House Museum)建於1832年，特雷德韋爾(Tredwell)家族曾在此居住近100年，至少八名成員在屋內去世。最後一名住戶葛楚德(Gertrude Tredwell)1933年去世後，館方陸續收集到訪客及工作人員聲稱聽見腳步聲、異常聲響的故事，並以「曼哈頓最鬧鬼的房子」宣傳。

曼哈頓東四街29號的商人之家博物館建於1832年，特雷德韋爾家族曾在此居住近百年。圖攝於2019年。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

博物館即日起至11月1日舉辦19世紀喪葬習俗特展，以黑紗、喪服及家族遺物重現當年的居家哀悼場景；10月23、24、29及30日晚間另有燭光鬼屋導覽，全程50分鐘，票價45元。

莫里斯-朱梅爾莊園室內的餐桌、燭台與家具陳設。圖攝於2009年。(Elisa Rolle╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0)

華盛頓高地(Washington Heights)的莫里斯-朱梅爾莊園(Morris-Jumel Mansion)則是另一處著名「鬼屋」。該莊園建於1765年，是曼哈頓現存最古老的住宅。莊園長年流傳前住戶鬼魂出沒的說法。今年因屋頂整修，館方推出夜間靈異調查活動，讓參加者在施工人員離開後，進入平時關閉的歷史房間，使用調查器材探索傳聞。

曼哈頓西10街14號的住宅常被稱為「House of Death」，圖為2019年的建築外觀。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

另外，曼哈頓西10街14號的住宅也是著名鬼屋，常被稱為「House of Death」。

如果想體驗由真人「鬼魂」驚嚇的場景，還可前往位於翠貝卡(Tribeca)的血色莊園(Blood Manor)。這座約1萬平方呎的商業鬼屋設有幽暗走廊、主題房間與特效，演員穿著恐怖服裝突然現身。今年還推出「扮鬼演員學院」，參加者支付350元另加稅費，便可接受專業化妝、穿上戲服，學習如何扮演恐怖角色，加入嚇唬遊客的隊伍。

相比起單純嚇人的鬼屋，布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushiwick)的Haunted Mansion BK則更接近密室逃脫。遊客進入約一小時的虛構命案故事，穿過不同房間尋找線索，完成互動挑戰，活動持續至萬聖節當晚。

電影「魔鬼剋星」總部外景的紐約市消防局第八雲梯隊消防站，外牆懸掛電影的捉鬼標誌。(記者范航瑜╱攝影)

★恐怖片取景地 成打卡點

哪怕沒有真正的鬼魂，紐約的建築同樣能成為恐怖故事的主角。1984年電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)將翠貝卡北摩爾街14號的消防站帶上銀幕。這裡是電影中捉鬼公司的總部外景，至今仍由紐約市消防局第八雲梯隊(Hook & Ladder 8)使用，消防站外留有電影著名的禁止鬼魂標誌。

電影中鬧鬼的公寓則位於中央公園西側55號，邪靈從樓頂降臨紐約；第五大道的紐約公共圖書館總館也在片頭登場，主角在書庫內遇上幽靈。兩處均可從外部尋找電影場景。

另一部1977年恐怖片「鬼屋奇談」(The Sentinel)取景於布碌崙高地蒙塔古台10號的歷史住宅。片中女主角搬入公寓後，發現鄰居行為詭異，住宅竟被描述為通往地獄的入口。該建築如今仍是私人住宅。

達科他公寓曾作為1968年電影「失嬰記」的外景，約翰藍儂於1980年在公寓入口附近遇刺。圖攝於2019年。(Ajay Suresh╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY 2.0)

★名樓悲劇 見證藍儂遇刺

位於中央公園西側、西72街的達科他公寓(The Dakota)，既是恐怖電影外景，也是搖滾史上著名悲劇的發生地。這棟建築1884年落成。波蘭斯基1968年的恐怖電影「失嬰記」(Rosemary's Baby)中，該公寓充當了虛構公寓的外觀。電影講述一名孕婦逐漸懷疑鄰居與丈夫捲入邪教陰謀，室內戲則在影棚拍攝。

中央公園草莓園的「Imagine」馬賽克，是民眾紀念約翰藍儂的地點。圖攝於2026年4月。(Christian David╱攝影，Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0)

然而，達科他公寓最令人唏噓的歷史發生在電影上映12年後。1980年12月8日，披頭四成員約翰藍儂(John Lennon)在達科他公寓入口附近遭槍擊身亡。遇刺前，他與妻子小野洋子(Yoko Ono)住在該大樓七樓。公寓對街中央公園的「草莓園」(Strawberry Fields)則設有「Imagine」馬賽克紀念圖案，供歌迷憑弔。

切爾西酒店的紅磚外牆與鑄鐵陽台，是西23街上的醒目景觀。(記者范航瑜╱攝影)

★切爾西酒店 曾發生命案

西23街222號的切爾西酒店(Hotel Chelsea)也有真實命案。1978年10月，龐克樂團性手槍(Sex Pistols)貝斯手席德(Sid Vicious)的女友南希(Nancy Spungen)被發現陳屍酒店房內，腹部有刀傷。席德隨後被控謀殺，卻於翌年在案件審理前死亡。酒店如今仍在營業，外牆的紅磚和鑄鐵陽台可從街道拍攝。