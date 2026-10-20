倉鴞家族築巢曼哈頓 紐約客增夜間賞鳥趣

一隻美洲倉鴞棲息在上西區的一個水塔上。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓上西區一棟大樓水塔首次出現倉鴞家族築巢，包含2隻成鳥與6隻幼鳥，消息引發紐約賞鳥熱潮，也被視為當地罕見的鳥類紀錄。

曼哈頓中央公園 附近最近出現一群外來客，在一棟建築頂部水塔有「倉鴞」(barn owls，貓頭鷹)築巢，由於是近代史上首次有倉鴞在曼哈頓築巢，吸引許多愛鳥人士駐足街頭，一睹風采。

美聯社報導，康乃爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)遷徙生態學家法恩斯沃思(Andrew Farnsworth)難掩興奮表示：「簡直太令人震驚，據我們所知、也就是鳥類學界共識，此前在曼哈頓從未有倉鴞出現記錄。」

本月6日，曼哈頓上西區(Upper West Side)居民伊麗莎白·威廉斯(Elisabeth Williams)向當地媒體反映，在靠近中央公園西側(Central Park West)西75街一棟大樓頂樓水塔，發現幾隻倉鴞蹤跡；她說：「在曼哈頓這樣的地方，通常得費很大力氣才能接觸到大自然，然而現在牠們竟然近在窗外。」

由於紐約市區出現倉鴞的情況十分罕見，許多紐約人為之著迷，每晚都有攝影師和路人聚集街頭，只為一睹這群貓頭鷹。

由於紐約市區出現倉鴞的情況十分罕見，許多紐約人為之著迷，每晚都有攝影師和路人聚集街頭，只為一睹這群貓頭鷹。美聯社

過往紐約人對美洲丘鷸(American woodcocks)情有獨鍾，每年早春在牠們向北遷徙途中，總會短暫停留在曼哈頓中城的布萊恩特公園(Bryant Park)；2024年歐亞雕鴞「弗拉科」(Flaco)去世時，數十名愛鳥人士聚集哀悼，向這隻深受喜愛的鳥兒告別。

紐約州環境保護廳(State Department of Environmental Conservation)表示，由於紐約位處倉鴞分布範圍北緣，加上倉鴞數量長期以來以「驚人速度」減少， 近年在紐約公園發現倉鴞蹤影，實屬罕見，紐約市鳥類聯盟(NYC Bird Alliance)執行董事威爾遜(Jessica Wilson)指出：「無論賞鳥愛好者或一般民眾，紐約人對於這群貓頭鷹感到相當興奮，因為牠們的確引人注目。」並強調：「牠們是夜行性動物，充滿神秘色彩，行蹤隱密，平時很難見到，尤其在曼哈頓上西區。」

社群平台「曼哈頓鳥類快訊」(Manhattan Bird Alert)版主巴雷特(David Barrett)透露，曾目睹一隻成年貓頭鷹叼著囓齒動物飛回水塔，同時現場拍照結果顯示，估計水塔附近共有兩隻成年貓頭鷹與六隻幼鳥：「能看到一隻倉鴞已屬罕見，但還算不上全國性新聞，然而若是一個倉鴞家族，而且是有史以來首次在曼哈頓繁衍，那可就是一則非同尋常的新聞。」

曼哈頓中央公園附近最近出現一群外來客，在一棟建築頂部水塔有「倉鴞」(barn owls，貓頭鷹)築巢。美聯社