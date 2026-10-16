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記者鄭怡嫣整理
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文章摘要整理：

曼哈頓與布碌崙多處將在17日至18日推出狗狗變裝、秋收節、歷史尋寶與消防局開放日等周末活動，適合親子與社區同樂。

華盛頓廣場狗狗變裝賽

曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)將於17日(周六)舉辦狗狗變裝大賽，由華盛頓廣場狗狗活動區協會(WSP Dog Run Association)主辦，邀請飼主發揮創意，為狗狗換上別出心裁的萬聖節服裝，角逐最可愛造型。活動時間為當日上午10時至下午2時，上午9時30分開放報名。地點位於曼哈頓華盛頓廣場公園內的加里波第廣場(Garibaldi Plaza)。

布碌崙大橋公園秋收節

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)將於17日舉辦第15屆秋收節(Harvest Festival)，以音樂表演、手工藝、故事劇場及戶外遊戲。今年更首次推出兒童玉米迷宮，讓小朋友體驗秋收樂趣。現場將有鄉村歌手桃莉巴頓(Dolly Parton)致敬樂團Doll Parts及兒童音樂人Hopalong Andrew演出，並提供臉部彩繪、草地遊戲及自然教育活動。活動時間為上午11時至下午3時，地點為公園6號碼頭(Pier 6)，鄰近大西洋大道(Atlantic Ave)與喬拉勒蒙街(Joralemon St)。

紐約百年街區歷史尋寶

「村莊歷史尋寶之旅」(The Great Village History Haunt)於18日(周日)登場，由歷史建築保護組織Village Preservation主辦，帶領參加者走訪格林威治村、東村及諾荷區(NoHo)，透過尋寶遊戲發掘隱藏在街道、建築與巷弄間的歷史故事，認識這些百年社區的文化特色與鮮為人知的趣聞。活動時間為下午3時至6時，參加者須前往紐約大理石墓園(New York Marble Cemetery)領取門票，地址為曼哈頓第二大道41½號。更多訊息請參villagepreservation.my.site.com/。

紐約消防局開放日

配合全國防火宣導月(National Fire Prevention Month)，紐約市消防局(FDNY)將於17日及18日在全市各區消防站及緊急醫療服務站舉辦開放日活動，邀請民眾走進平日難得參觀的消防設施，近距離認識消防員、救護員及緊急醫療技術員的日常工作。活動期間，民眾可參觀消防站內部設施、觀看現場示範，學習火災預防、居家安全及緊急應變知識。活動分上午11時至下午1時、下午1時至3時兩個時段，地點遍及各區消防站及急救站。更多訊息請參https://shorturl.at/8hWCA。

精華 FAQ

  • 活動於17日周六上午10時至下午2時舉行，9時30分開始報名；由WSP Dog Run Association主辦，邀請飼主替狗狗穿上萬聖節造型，角逐最可愛裝扮。

  • 第15屆秋收節於17日上午11時至下午3時在公園6號碼頭舉行，內容包含音樂、手工藝、故事劇場、戶外遊戲，還首次設置兒童玉米迷宮。

  • FDNY配合全國防火宣導月辦理開放日，17日及18日分兩時段於全市消防站與急救站舉行；民眾可參觀設施、看示範，學習防火與緊急應變知識。

布碌崙 萬聖節 曼哈頓

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