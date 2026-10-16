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從皇后區到哈德遜河谷 尋訪「百年鄉村」來場秋日慢遊

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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長島老貝斯佩奇歷史村19世紀農舍與穀倉。(圖／Bonnachoven／Wikim...
長島老貝斯佩奇歷史村19世紀農舍與穀倉。(圖／Bonnachoven／Wikimedia Commons／CC0)

AI摘要

文章摘要整理：

本文介紹紐約秋遊三處鄉村景點，從皇后區農場、長島歷史村到哈德遜河谷石屋與果園，串起農耕、歷史與收成風景。

在紐約過秋天，未必要往熱門觀景台或賞楓步道擠，駛離高樓與車陣，玉米田、木造穀倉、石砌老屋與結滿果實的蘋果樹，便構成另一幅美國秋日圖景。從皇后區長島到哈德遜河谷，三處風格迥異的鄉村目的地，讓人沿著季節，也沿著歷史，重新認識紐約。

皇后區：高樓間的300年農田

在皇后區東部，車水馬龍的街道附近，保存著一座占地47畝的農場。皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)的農耕歷史可追溯至1697年，是紐約州持續耕作時間最長的土地之一。木造農舍、穀倉、溫室與田地提醒著遊人，在公寓大樓出現以前，農業也是紐約生活的一部分。

10月是農場最熱鬧的季節，成排的橘色南瓜擺在田間，遊客可以慢慢挑選大小合意的一顆，孩子則能到圍欄旁看羊、山羊和羊駝。最受歡迎的秋季活動，是占地三畝的玉米迷宮(Amazing Maize Maze)。高聳的玉米稈形成曲折通道，參加者須一邊尋找線索，一邊辨認方向，最後抵達能俯瞰迷宮的觀景橋。對平日習慣依賴地鐵路線與手機導航的紐約人而言，在玉米田裡迷路，反而成了難得的樂趣。

農場一般入場免費，南瓜田目前已開放，迷宮則於周末營業至11月1日(周日)，須另購門票。萬聖節當天等特殊活動日可能適用不同入場規定。

紐約市皇后區農場博物館的「玉米迷宮」。(取自Queens County Farm...
紐約市皇后區農場博物館的「玉米迷宮」。(取自Queens County Farm Museum)

「玉米迷宮」一向受到遊客的喜愛。(取自Queens County Farm Mu...
「玉米迷宮」一向受到遊客的喜愛。(取自Queens County Farm Museum)

長島：走入19世紀的村莊

若想知道美國鄉村在100多年前如何運轉，可以前往納蘇郡的老貝斯佩奇村落復原區(Old Bethpage Village Restoration)。這處占地209畝的露天歷史博物館，不是為拍照臨時搭建的片場，而是將長島各地原有的歷史建築搬遷、修復，重現19世紀中葉的村鎮風貌。

順著鄉間小路走，木柵欄後有農舍和穀倉，沿途則可見鐵匠鋪、雜貨店、帽匠工作坊與舊式教堂。與一般只能隔著玻璃看展品的博物館不同，這裡的街道與建築本身，就是要讓遊客想像昔日的日常，譬如鐵匠如何修理農具、店主如何供應雜貨、家庭又如何在沒有現代電器的年代過日子。部分活動還安排傳統手藝及歷史生活展示，實際內容以當日安排為準。

這座「時間停住」的村落，秋天也有自己的節慶。10月31日與11月1日舉辦以1880年代為主題的萬聖節活動，11月21、22日則重現南北戰爭時期的感恩節習俗。村落一般周五至周日開放，成人門票15元。相比熱鬧的遊樂園，這裡更適合放慢腳步，想像沒有汽車與手機時，鄰里之間如何生活。

長島老貝斯佩奇歷史村歷史鐵匠鋪。(圖／Bonnachoven／Wikimedia...
長島老貝斯佩奇歷史村歷史鐵匠鋪。(圖／Bonnachoven／Wikimedia Commons／CC0）

哈德遜河谷：石屋老街與蘋果收成

再向北走，紐約州的鄉村有了不同面貌。位於阿爾斯特郡的紐帕爾茲(New Paltz)，一邊是山巒與果園，一邊是保存300多年記憶的胡格諾歷史街區(Historic Huguenot Street)。低矮石屋、古老教堂與墓園，沿著安靜的街道排開，與曼哈頓幾乎像是兩個世界。

這裡的故事始於17世紀逃離宗教迫害的法語新教移民。不過，古樸房舍背後不只有拓荒者的浪漫，也有原住民的土地歷史，以及被奴役非洲人的生活。園區現存七棟歷史石屋，導覽將不同群體的故事放回同一片土地，讓秋遊多了一層理解美國歷史的角度。

離開石屋街區，還可以到當地的Jenkins-Lueken Orchards親手採蘋果。果園坐落於山谷與山巒之間，秋季樹上掛滿不同品種的蘋果，農產品店則販售新鮮收成。2026年採摘季已於9月展開，主要採摘區周末上午9時至下午5時開放。

位於紐約州紐帕爾茲的莫宏克山莊(Mohonk Mountain House)，坐...
位於紐約州紐帕爾茲的莫宏克山莊(Mohonk Mountain House)，坐落於山林與湖泊之間。（圖／Cornflower123／CC0）

精華 FAQ

  • 10月可見南瓜田與動物區，最受歡迎的是3畝大的玉米迷宮，遊客需邊找線索邊辨識方向；農場多數入場免費，但迷宮與特殊活動可能另購票。

  • 它把長島各地歷史建築搬遷修復，重現19世紀中葉村鎮樣貌，並透過鐵匠鋪、雜貨店與教堂等場景，讓人理解當時沒有現代電器的生活。

  • 可走訪保存300多年記憶的胡格諾歷史街區，了解法語新教移民、原住民與被奴役非洲人的歷史；也能到Jenkins-Lueken Orchards體驗採蘋果。

皇后區 長島 紐約州

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