李珉真新書「美國補習班」 剖析亞裔教育焦慮

紐約桂冠作家李珉真(右)新書「美國補習班」發表，重新審視亞裔教育焦慮。(記者鄭怡嫣／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 李珉真以《美國補習班》探討亞裔移民家庭的教育焦慮，批評外界對補習文化的簡化理解，並指出真正支撐家庭度過危機的往往是關係而非學歷。

以「柏青哥」(Pachinko)躋身美國主流文壇、現任紐約州桂冠作家的李珉真(Min Jin Lee)，近日在曼哈頓第五大道長老會教堂(Fifth Avenue Presbyterian Church)發表相隔九年的新作「美國補習班」(American Hagwon)。她從韓裔 家庭熟悉的補習文化出發，探討移民 家庭如何將教育視為階級流動與安身立命的途徑，也直言美國社會常將亞裔 父母對教育的投入簡化為「病態」或「有毒」，卻忽略其背後的移民、階級與歷史脈絡。

李珉真如今已是美國最具代表性的亞裔小說家之一，她2025年獲選為2025至2027年度紐約州作家，此前「柏青哥」入圍2017年美國國家圖書獎小說類決選，並被「紐約時報」評選為「21世紀百大書籍」。她出生於首爾，七歲隨家人移民紐約，在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)長大，並曾表示自己是在皇后區公共圖書館學會閱讀與寫作，此後，她就讀布朗士科學高中、耶魯大學及喬治城大學法學院，短暫執業後轉為作家。她筆下長期處理的階級、教育、移民與「如何成為美國人」等問題，也與許多華人家庭的經驗相互映照。

「柏青哥」獲評「21世紀百大書籍」

在近日舉辦的新書活動上，李珉真與「Poured Over」主持人Miwa Messer對談，「美國補習班」也在翌日正式出版，全書656頁。故事橫跨韓國、澳洲與美國，描寫原本躋身中產階級的高氏一家，在背叛與1997年亞洲金融危機後失去原有安全感，移居海外重新開始；父母過去賴以成功的教育、工作與節制，在新的社會環境中也未必再能換來相同回報。

李珉真說，「hagwon」通常被譯為補習班，但在韓國並不限於應試補習，從數學、英文到音樂、辯論甚至表演，都可能有相應課程，其核心原本是一種「讓自己變得更好」的願望。然而當教育與收入、工作及社會地位愈來愈緊密相連，它也從一種理想逐漸變得具有交易性，甚至成為階級與市場條件的標誌。

這種焦慮對華人家長並不陌生，李珉真在現場特別反對將亞裔父母重視補習和名校簡單理解為「虎媽」文化。她指出，如果不理解一個家庭所處的社會背景，就把亞裔父母對孩子教育的高度投入視為病態甚至有毒，最終可能連孩子真正需要的幫助也被忽視。

家庭靠關係熬過危機 非學歷財產

她也不認為答案只是「不要補習」，對工作繁忙、無法親自補足孩子學習需要的父母而言，額外教學本身並不異常。真正值得追問的是，如果補習確實能讓孩子取得更好的學習成果，為什麼這項資源只能由有能力付費的家庭獲得？她認為，與其把家長尋求補習視為問題，不如思考公共教育如何讓不同階層的孩子都能取得相同支持。

小說將這種教育焦慮放回1997年亞洲金融危機之中。李珉真說，她尤其關心沒有「世代財富」的中產家庭：一旦工作、住房與積蓄因外部經濟環境消失，人還能留下什麼？教育之所以被賦予巨大重量，正因它常被視為父母仍能交給下一代、而且不容易被奪走的資本。

然而，她研究後發現，真正令家庭熬過危機的往往不是學歷或財產，而是關係。那些維持緊密家庭、朋友及社區連結的人，即使失業、退學或遭遇羞辱，仍有人接起電話。她說，當代社會另一個常被忽略的危機其實是「孤獨」；人在最脆弱時是否仍有人與之保持聯繫，可能比履歷上的成功更重要。

談教育與AI 警惕「認知外包」

她同時對「教育必然使人變得更好」保持警惕。她說，上一代人尤其容易浪漫地相信教育與某種道德進步相連，但歷史也一再證明，受過高度教育的人同樣可能做出非常狹隘的事情，教育程度並不自動等同於道德品質。

談話最後又延伸至人工智慧，李珉真說，當代生活變化速度愈來愈快，文化甚至來不及消化，而人們正在把愈來愈多思考交給人工智能，形成「認知外包」(cognitive offloading)，她對此感到警惕。對她而言，教育真正需要保存的，並不是競爭本身，而是思考、學習以及理解他人的能力。