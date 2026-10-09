紐約植物園 首辦墨西哥亡靈節慶典

紐約植物園「亡靈節」骷髏的藝術造型。(NYBG網站)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約植物園首次推出亡靈節慶典，透過花海、祭壇、展演與遊行介紹墨西哥文化，並以金秋南瓜與落葉營造獨特節日氛圍。

奧斯卡 獲獎動畫片「可可夜總會」(CoCo)讓墨西哥 「亡靈節」(Día de los Muertos)為世人所知曉。今年金秋，從即日起至11月2日，位於布朗士區的紐約植物園(NYBG)首次舉辦以「亡靈節」為主題的節慶活動，介紹這一別具一格的墨西哥傳統文化。

亡靈節是墨西哥最具代表性的傳統節日之一，用以緬懷並慶祝已故親友的生命，而非單純哀悼死亡。傳統上亡靈節在11月1日和2日舉行。人們相信，在這段期間，逝者的靈魂會短暫返回人間，與家人團聚。

●原住民+天主教文化

這個節日融合了兩種文化傳統。在前西班牙時期，阿茲特克(Aztec)等中美洲原住民文化相信死亡並非終結，而是生命循環的一部分，而且原住民原本就有祭祀亡者的儀式。西班牙殖民後，原住民的這項傳統與天主教的「諸聖節」(All Saints' Day，11月1日)和「追思已亡節」(All Souls' Day，11月2日)結合，逐漸演變成今日的形式。

紐約植物園「亡靈節」的社區祭壇。(NYBG網站)

在「亡靈節」期間，墨西哥人會在家中或墓地搭建祭壇，擺放逝者生前喜愛的食物、飲品、照片、蠟燭等，引導並款待歸來的靈魂。橘黃色的萬壽菊(Marigolds)花瓣被撒成小徑，以其濃烈香氣與鮮豔色彩為亡魂指路。節日期間還有各種骷髏造型的裝飾和糖果，以幽默而非恐怖的方式呈現死亡，傳達「死亡是生命自然的一部分」的態度。2008年，「亡靈節」被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」。

紐約植物園「亡靈節」的巨型卡翠娜。(NYBG網站) 紐約植物園「亡靈節」的骷髏藝術裝置。(NYBG臉書)

●結合園藝與傳統體驗

這次「亡靈節」主題活動是一場結合園藝、藝術裝置和文化體驗的全新活動。「萬壽菊花海」以大量金黃色萬壽菊布置，呼應亡靈節傳統中引導亡魂返家的花朵意象；遊客可攜帶已故親友的照片或文字，親手放上社區祭壇(Community Ofrenda)，參與這項緬懷儀式；活動中還有一個以鮮花裝飾的大型骷髏女郎雕像，被稱為巨型卡翠娜(La Catrina)，是墨西哥「亡靈節」的經典象徵；活動還設有卡拉維拉(Calaveras)骷髏藝術造型與「阿雷布里赫」(Alebrijes)精靈嚮導，用色彩繽紛的神話動物雕塑沿途引導遊客了解節日故事。

兒童參與紐約植物園「亡靈節」活動 。(NYBG網站)

「亡靈節」活動現場還有墨西哥民謠樂團Son Pecadores的演出；墨西哥藝人會在現場舉辦剪紙旗(Papel Picado)製作工作坊、絲花(Silk Flowers)手作工作坊和鉤織工作坊，為到訪者介紹簡單易學的墨西哥工藝。

紐約植物園「亡靈節」的歌舞表演。(NYBG網站)

●大遊行 節日氣氛拉滿

11月1日是這次「亡靈節」主題活動的最高潮，紐約植物園將從下午1時至5時舉辦「亡靈節」大遊行。下午1時是歡迎儀式和藝術穿戴展示時間，供到訪者選擇參加遊行時的穿戴；下午2時遊行正式開始，走在隊伍最前列的是樂手和舞蹈者，將節日氣氛拉滿，接著出場的是活動的標誌——巨型卡翠娜，遊行隊列中還有骷髏和帝王蝶的各種造型。

紐約植物園「亡靈節」展現的剪紙藝術。(NYBG臉書)

下午2時30分是MAZarte舞團在主舞台的表演，將展現維拉克魯茲(Veracruz)傳統墨西哥音樂舞蹈；從下午3時15分開始是舞蹈教學課程，舞蹈老師首先將教授基本的墨西哥 Cumbia Sonidera 舞步，然後帶領全場同樂。

「亡靈節」期間正好也是紐約的金秋時節，活動組織者將搭配各種形狀和顏色的南瓜 ，以及金黃色的落葉，為節日營造出充滿秋季氛圍的獨特景象。

墨西哥藝術家教授剪紙藝術。(NYBG網站)

紐約植物園的萬壽菊。(NYBG臉書)