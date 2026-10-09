AI摘要 文章摘要整理： 本週末紐約有藝術、節慶、療癒與科技體驗等多元活動，從The Met雙人特展到月神公園萬聖節活動，還有聲音療癒與國際太空站虛擬實境展。

●The Met波洛克繪畫特展

波洛克(Jackson Pollock)是美國20世紀著名現代派畫家，以「滴畫」技法聞名於世。但人們有所不知的是，他的夫人克拉斯納(Lee Krasner)也是一位著名的畫家。大都會 藝術博物館(The Met)正在舉辦這兩位畫家的作品特展，展覽的副標題為「過去延續」(Past Continuous)，試圖展現兩人的藝術和人生軌跡。這兩位畫家早期分屬美國現代派的不同脈絡，最終卻匯聚成了抽象表現主義，試圖將內在感受轉化為戲劇性的視覺行動。這是20多年來紐約首次舉辦這兩位藝術家的大型個展，展出超過120件作品，畫展將持續至2027年1月31日。

●月神公園萬聖節活動

康尼島月神公園即日起至11月1日，舉辦一年一度的萬聖節豐收活動。遊樂園內現在到處是南瓜、乾草垛和繽紛多彩的季節性裝飾。精彩活動包括南瓜田、拖拉機比賽、幽靈樂園漫步、不給糖就搗蛋、氣球藝術家和噴繪等。周末遊樂場內的萬聖節豐收舞台上有現場娛樂表演，公園還安排了萬聖節豐收特色的美食飲品，讓遊客同時感受海濱秋日魔法和經典遊樂園的刺激。活動網址：lunaparknyc.com/halloween-harvest/

●阿斯托利亞聲音療癒

草根倡導組織MomsRising將於10日(周六)，在阿斯托利亞舉辦一場名為「聲音療癒之旅」的自我關懷活動，讓人們在忙碌的工作之餘，放慢腳步、內省、給自己片刻寧靜、放鬆呼吸。這次免費活動將由來自The Energetic Well的聲音療癒師Jo-Anne帶領。她將融合頌缽、鼓、風鈴、呼吸感知和深度放鬆，帶領參與者踏上一段和諧旅程，幫助大家釋放壓力，重獲身心平衡。參與者需攜帶瑜珈墊、水、保暖毯或舒適的枕頭。活動網址：mobilize.us/momsrising/event/1051763/

●國際太空站體驗開幕

備受矚目的「太空探險家：國際太空站體驗」已在紐約西57街55號的Eclipso New York開幕。展覽讓訪客化身宇航員，體驗國際太空站(ISS)上的生活。過去20年，實際前往國際太空站的人數不足300人，而這個漫遊式虛擬實境體驗為所有人敞開通往太空的大門。展覽的核心是迄今為止在太空拍攝的最大規模的電影製作。通過運用尖端的3D360度虛擬實境技術，訪客將體驗到被帶到地球上方近250哩的太空，與真正的太空人並肩而行。展覽網址：spaceexplorersexperience.com/