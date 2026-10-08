紐約地鐵站缺損磁磚 藝術家修補出新生機

對紐約客來說，MTA不僅是個大眾運輸系統，更是維繫這座城市運轉的生命線；但面對一個有超過800萬人的城市，該系統難免有損壞需要維修之處。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 紐約陶藝家李裕株把地鐵受損瓷磚變成公共藝術，並創立通報平台NYC Tile Watch，盼讓維修與創作並行，為城市空間注入新生機。

對紐約客來說，MTA不僅是個大眾運輸系統，更是維繫這座城市運轉的生命線；但面對一個有超過800萬人的城市，該系統難免有損壞需要維修之處。紐約郵報報導，布魯克林的一位藝術家正以一次修復一塊缺損瓷磚的方式，將該系統的缺陷轉化為藝術。

韓裔美籍陶藝家李裕株（Eujue Lee，譯音）近日在社群媒體上引發熱議，她的一則貼文獲得超過一百萬次瀏覽，內容展示她在曼哈頓 下東區德蘭西街-埃塞克斯街（Delancey St.-Essex St.）地鐵 站" rel="154743">地鐵站 ，更換一塊破損的「E」字瓷磚。

這塊瓷磚並未修復成原來的單調黑色文字，相反地，李裕株將它換上了她的創作：一塊陶瓷方磚，其中「E」字是由活的奇亞籽苗所組成。

李裕株表示，她的靈感來自大學時讀過一首布勞提根（Richard Brautigan）的詩「一切都被慈愛的機器注視著」（All Watched Over by Machines of Loving Grace）。熱愛大自然的她說，這首詩描繪了一個植物、動物與科技和諧共存的未來；這促使她想要打造出可能存在於末日後的物件，一個植物重新奪回曾經屬於它們空間的世界。

李裕株不希望缺損的瓷磚再被視為維護問題，她鼓勵藝術家從當下汲取靈感，以重塑周遭的城市。她說，紐約市一向是藝術家塑造城市文化的場所，她希望公共空間能反映這一點；讓日常往來的地方更受到照護，也與居民建立更深的連結。

德蘭西街只是個開始。李裕株和她的兄弟共同創建了「紐約瓷磚守護計畫」（NYC Tile Watch），一個讓紐約市民能通報缺失或受損地鐵站瓷磚的網站，希望讓例行的地鐵維護與公共藝術得以共存。一旦接獲通報，當地藝術家便能將破損的瓷磚修復，並轉化為自己的創作，為陰暗的地鐵站注入生機。

這項計畫正逐漸獲得關注，甚至引起了市長曼達尼（Mamdani）的注意。李裕株說，她正與市長團隊及MTA進行磋商，探討「NYC Tile Watch」如何發展成為一項正式計畫。

至今，網站已累積24個經核准的通報。李裕株表示，那塊缺失的E字瓷磚雖只是微小的改變，卻讓她思考每天路過多少被忽視的空間。

那支讓李裕株爆紅、廣為轉發的TikTok影片，已經累積數千則支持並讚揚這項行動的留言，也讓她在社群媒體上小有名氣；短短一周內，李裕株便獲得數千個讚、大批新追蹤者，並成為「地鐵英雄」。

一位網友興奮地說，這就是紐約，藝術推動著城市發展，「太愛這個點子了」。另一人也表示，要展現紐約人最擅長的事：伸出援手；如果紐約人也一起幫忙澆水，它們就能多活一陣子。

對李裕株而言，這只是個開始，她正努力確保紐約人和遊客都能與周遭的空間產生歸屬感。