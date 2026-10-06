李安重談臥虎藏龍：打鬥也是對話 袁和平是了不起藝術家

李安(左)與袁和平(中)於「臥虎藏龍」映後對談，回顧如何將人物情感融入動作設計。(Photograph by Austin Donohue. Courtesy of MoMA)

AI摘要 文章摘要整理： 李安與袁和平在MoMA談《臥虎藏龍》創作，指出打鬥不只是武術展示，更是角色情感與性格的對話，並回顧竹林戲等名場面的艱難設計。

華裔 導演李安 (Ang Lee)與武術指導袁和平近日在紐約現代藝術博物館(MoMA)出席「臥虎藏龍」映後對談，回顧兩人如何將人物情感融入動作設計。李安表示，片中的交手如同人物之間的對話，打鬥既要讓觀眾看見功夫，也要讓人理解角色的內心；袁和平則分享兵器對決、竹林輕功等場面的拍攝過程，透露銀幕上的飄逸如何透過反覆設計與排練完成。

看見功夫 也見角色內心

談起當年為何拍攝「臥虎藏龍」，李安以「童年的幻想與中年危機」形容自己的起點。他自幼觀看武俠電影，一開始便希望邀請袁和平合作，尤其欣賞其古典風格，以及動作中力量從地面出發的感覺。

不過，真正進入製作後，李安才發現武俠片比想像中困難。他說，自己拍過不同類型的電影，但拍「臥虎藏龍」時，花了兩個月才開始看懂動作團隊在監看畫面時關注的是什麼。

「他是一位了不起的藝術家。」李安多次如此形容袁和平，強調自己看重的不只是技術，還有對人物與感情的敏銳。他希望把角色壓抑的情緒化成影像，袁和平則要找到能夠呈現這些情緒的動作。

兵器對決 呈現人物性格

李安將這種表達比作歌舞片：人物有了強烈感受，可以唱歌、跳舞；在「臥虎藏龍」裡，他們則透過交手表達。他認為，打鬥本身就包含高度戲劇性，若只把它拍成身體技巧的展示，便錯過了人物之間最激烈的情感交流。因此，電影沒有依循一開場便以打鬥吸引觀眾的做法，而是等了約15分鐘才出現第一場交手，結尾也沒有用一場大戰收束。李安說，需要先花時間建立人物，才能把觀眾的情緒帶進動作場面。

袁和平以楊紫瓊與章子怡的兵器對決為例，說明動作如何呈現性格。章子怡所持的寶劍不斷毀壞對手的兵器，楊紫瓊則接連換上不同武器應戰。這場戲中的兵器、攻防與人物關係彼此呼應，也呈現角色不肯服輸的性格。這段複雜的打鬥，並非所有招式都在事前排定。袁和平說，到了現場，團隊依照一件兵器被毀、再換另一件的進程，逐段試招、拍攝。他還打趣，幸好李安當時沒有插話，只是在旁看著他設計。

竹林戲碼 歷經多次琢磨

人物能在銀幕上飛簷走壁，背後卻有許多限制。袁和平說，即使使用鋼絲吊掛，他仍希望動作有力量的來源，因此安排角色觸地或點水後再次躍起。長距離的追逐需要很長的鋼絲，也需要整組武師配合，才能讓移動保持流暢。

竹林一場尤其困難，袁和平回憶，現場連吊掛所需的大型機械都不容易進入；演員在地面排練好動作與距離，升到空中後，位置與配合又會改變，有時甚至難以靠近對方。

兩人也談到「慢」的難度。李安表示，「臥虎藏龍」的動作節奏較當時不少武俠片慢，鏡頭也較長，目的是讓觀眾看見表演；但演員交手必須掌握節拍、互相配合，放慢並不意味拍攝更容易。袁和平則說，自己喜歡讓演員在一個鏡頭裡連續完成多個動作，而非每出一拳便剪接一次。這樣雖然更費時間，也更難拍，他仍覺得值得。

反映情感 多年後仍動人

袁和平表示，在處理細微感情時，他會依循李安的想法，讓動作反映人物的情緒，同時避免重複既有設計，希望每場戲都有不同之處。他也稱讚李安對人物刻畫的掌握，認為這是電影多年後仍能打動觀眾的重要原因。

談到今天的動作電影，李安指出，場面愈來愈炫目，未必就能讓觀眾更投入；觀眾靠在椅背上欣賞奇觀，與因為感受到危險而緊張地向前傾，是不同的觀看經驗。他希望，新技術能協助實現真人難以完成的表演，同時保留情感的真實。

李安還說，現實中的打鬥是試圖傷害對方，電影拍攝中的打鬥卻需要彼此幫助；一個人能把另一個人摔出去，也有賴對方的配合。在他看來，這是一種不同的藝術，動作電影仍有許多值得探索的可能。