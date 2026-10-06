「天下第一武術指導」 81歲袁和平：還可以繼續拍下去

81歲的袁和平談到退休時說，「我還可以繼續做下去。」(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 81歲的袁和平在回顧展期間受訪，坦言動作電影環境轉變艱難，但自己仍想繼續拍下去，並相信武術指導與真人動作在影壇仍有必要。

有「天下第一武術指導」之稱的導演兼武術指導袁和平(Yuen Woo-ping)近日接受本報專訪時表示，動作電影正面臨製作成本上升、市場收縮及新人機會減少等挑戰，但他仍希望繼續拍攝。現年81歲的他談到退休 時說，「我還可以繼續做下去。」

閒不下來 「做比不做好」

紐約現代藝術博物館(MoMA)9月17日至10月13日舉辦袁和平電影回顧展，以「天下第一武指」為題，回望他數十年的創作。從執導「蛇形刁手」、「醉拳」，到為「駭客任務」(The Matrix)及「臥虎藏龍」設計動作，他將香港 電影的功夫帶進不同文化與類型。這次帶到紐約的，還有新作「鏢人：風起大漠」。

袁和平拍攝「鏢人」時是79歲，如今81歲。他說，雖然不少人勸他退休，但自己的性格閒不下來，即使休息一段時間，還是會想找事情做。他認為，繼續工作，或許也就沒有那麼容易老去，「有時做是比不做好」。

如今設計動作，他多半先向團隊說明想法，由成員構思招式、示範給他看，再決定能否拍攝；不合適的，就繼續調整。必要時，他仍會親自示範，參與動作的判斷與修改。

文窮武富 見證市場變化

然而，想把動作片拍下去，也要面對製作條件的改變。袁和平用「文窮武富」形容差別，因動作片向來比一般文藝片、喜劇片花錢。如今劇組規模比過去龐大，人力成本增加，而一場打鬥要拍得好看，需要排練、設計，也需要更多拍攝時間。銀幕上短短幾分鐘的拳腳，背後都是時間與金錢。

他認為，動作片減少，既有市場需求的變化，也有短劇、遊戲等娛樂選擇分散觀眾的因素；製作成本高，又使投資者更加謹慎。談到新人能否像上一代一樣靠武藝進入電影業，他直言，開拍的武俠片、功夫片少了，機會自然減少，入行者更需要扎實的功底。

被稱為「八爺」的袁和平，回憶起步時則未把自己形容成最出眾的人。他坦言，年輕時懶，功夫也不及幾個弟弟；看見同行陸續做武術指導，自己不能一直停在原地，便逼自己學。後來劉家良、洪金寶等人又轉做導演，他也開始嘗試往前走。

多年執導 看重劇本人物

做了多年導演，袁和平最看重的仍是劇本和人物。他回憶，拍攝首部執導作品「蛇形刁手」時，起初只有故事的大方向，邊寫邊拍；能夠繼續推進，是因為抓住了人物性格，也知道動作應往哪裡走。在他看來，人物能否站得住，是電影好不好看的關鍵。

動作創意也未必始於一個高難度招式。例如「鐵馬騮」中男女主角追逐飛紙的場面，袁和平說，自己先想的是兩個人物在那個時刻可以做什麼，再想到紙被風吹起、兩人伸手去接的畫面，覺得既浪漫又好看。至於創意是否來自天賦，他說，創意也要靠思考，「不去想就沒有了」。

從人物出發的方法，也延續到了「鏢人」。他說，漫畫原著提供了鮮明的人物性格，改編時便能更好地選取重點、發展劇本。雖然劇本仍花了很長時間打磨，但他看重的是不同人物都有故事可講、有發展的空間。

AI技術下 尚未取代真人

深耕動作電影逾半世紀，袁和平也經歷了拍攝技術的更迭。回憶參與「駭客任務」時，他說，起初因不懂英文，對前往好萊塢工作並不積極；後來看到導演展示的構想，發現電腦技術與自己的功夫設計可能產生不同的影像，才逐漸有了興趣。惟說到自己執導的電影，他仍偏愛真人完成的動作。而對於人工智慧(AI)，他認為目前看到的效果，在動作表現上仍不足以取代真人；至於兩、三年後會進步到什麼程度，他也不知道。

這門手藝在他的家庭裡，已有不同的延續方式。父親袁小田帶他進入電影世界，他再從武師逐步走到導演；女兒沒有學功夫，卻喜歡看劇本，投入新作的製片。袁和平說，入門之後能走多遠，終究還要看個人的努力與機緣。他並不認為功夫片減少便意味武術指導將消失。現代動作片需要打鬥，科幻電影也需要動作設計，這份工作仍有存在的必要。對於武指是否仍會存在，他的回答明確，「會存在的。」

回顧自己的電影，袁和平說：「電影就是遺憾的藝術。」一部戲拍完，仍可能想到另一種設計、另一種拍法，覺得或許會更好。如今作品被放進回顧展，他在想的，是「電影還可以怎樣拍」。