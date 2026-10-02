賽珍珠賓州舊居巡禮 她在這裡書寫中國

賽珍珠居住的主別墅，別墅內現為博物館，開放給團隊參觀者。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賽珍珠以長年在中國的生活經驗寫成《大地》成名，晚年定居賓州莊園持續創作並思念中國，如今故居已開放參觀。

美國歷史上不乏「中國通」，曾獲得1938年諾貝爾 文學獎的作家賽珍珠(Pearl Buck)便是其一。賽珍珠1931年根據其在中國的生活經驗所寫成的成名作「大地」(The Good Earth)，以富含人文關懷的文字書寫了當時中國鄉村和農民的生存、困境及其與土地的關係，既不以殖民主義的傲慢視角俯瞰中國人，也與左派文人充滿革命宣傳性內容的作品迥異。

遊客接待中心的陳列室內藏有賽珍珠1938年獲得的諾貝爾奬章以及她的領獎演說草稿。(記者許君達╱攝影)

住中國42年 卻再回不去

由於政局的變遷動盪，晚年的賽珍珠最終未能回到令她心心念念的那片土地，而是長期居住在賓州 巴克斯郡(Bucks)的一個莊園內，用寫作抒發她對中國的思念。此地現已開闢為一處小型博物館，供遊客參觀，她生前創立的全球性慈善機構「賽珍珠國際」也在此辦公。

賽珍珠1892年出生後僅三個月，便被身為長老會傳教士的父母帶回中國，生活在江蘇鎮江附近。1917年，賽珍珠與農業經濟學家卜凱(John Lossing Buck)結婚，並住進卜凱開展田野調查的安徽農村，後又在南京居住任教，作品「大地」中的大量素材便來自她在安徽和南京的生活經驗。

寫安徽南京 「大地」獲諾獎

賽珍珠1934年回到美國居住寫作，1938年因她對中國的細膩書寫而成為史上首位獲得諾貝爾文學獎的女性。賽珍珠在美國積極投身社會運動，關注性別與種族平等，1943年曾赴國會作證，呼籲廢除「排華法案」。

賽珍珠(左)1943年5月20日在國會呼籲廢除「排華法案」後，與華裔支持者見面。(美聯社歷史圖片，取自美國駐華大使館官網)

不過，賽珍珠在西方世界獲得廣泛認可的中國主題寫作卻被中國民族主義者所不容。1938年的諾獎頒獎典禮被中華民國代表抵制，因為他們認為賽珍珠描述了中國的貧窮與落後。與此同時，賽珍珠對當時的蔣介石政府和共產主義均持批評態度，而在冷戰期間，她的自由主義立場又曾在「麥卡錫主義」橫行的美國受到當局監視。

1972年尼克森總統訪華後，賽珍珠曾試圖利用美中關係破冰的契機申請重訪中國，但仍遭中國政府拒簽。根據她記錄下的拒簽信內容，他們稱賽珍珠「歪曲、抹黑新中國及其領導人」。而還有一種說法認為，賽珍珠早年曾支持上海演員王瑩，而王瑩的競爭對手正是後來成為毛澤東妻子、掌握中國大權的江青。她被中國拒簽，或與江青從中作梗有關。

1973年，賽珍珠在美國過世，葬在她的賓州莊園內。

賽珍珠過世後，埋葬在舊居莊園內。圖為竹林掩映中的賽珍珠墓。(記者許君達╱攝影)

賓州莊園內 產大量作品

賽珍珠1933年購入賓州莊園，然後與她的第二任丈夫長期在此居住。根據國家公園管理局的紀錄，該莊園的主體別墅建成於1835年，地產範圍內還包括歷史更悠久的穀倉、牛舍等建築。1964年賽珍珠成立以她的名字命名的慈善基金會，旨在資助包括中國在內的多國青少年，幫助他們完成必要的教育。而整座莊園也於1966年被捐贈給基金會。

根據傳記與回憶錄記載，賽珍珠終其一生，都對中國抱有深厚的感情，常對友人提及「想念中國」，然而政治阻力讓她至死都未能完成重訪中國的心願。

根據賓州大學的紀錄，賽珍珠的人生後半段十分高產，幾乎每年都有新作問世，作品涵蓋小說、非虛構、兒童文學、回憶錄和詩集，「中國」也是經常出現在其中的一個母題。1954年的自傳「我的幾個世界」(My Several Worlds)記述了她在中國的童年經歷，1969年的「梁夫人的三個女兒」(The Three Daughters of Madame Liang)則涉及了對文化大革命的反思，1970年的「曼達拉」(Mandala)則直言批評中共對西藏的政策。

賽珍珠的賓州莊園現開放給遊客參觀，其中園內的接待中心、賽珍珠墓以及其他公共區域可免費自由參觀。參加導覽團的參觀者則可在專業人士的引導下進入舊居別墅改造成的博物館，更深度了解賽珍珠的文學人生和中國情懷。

導覽團每周二至周六每天開三場，周日則有兩場、周一休息。成人票價每人15元、長者12元、學生7元，購票網址https://reurl.cc/OQelGr。

莊園的地址為520 Dublin Road, Perkasie, PA 18944，亦可在導航程式上搜索「Pearl S. Buck National Historic Landmark」。從曼哈頓出發，車程大約兩小時，可當日往返，亦可與附近的費城安排在同一行程中。

賽珍珠1932年的肖像照。(公版圖片，取自美國駐華大使館官網)

賽珍珠(左)1943年5月20日在國會呼籲廢除「排華法案」後，與華裔支持者見面。(美聯社歷史圖片，取自美國駐華大使館官網)

賽珍珠過世後，埋葬在舊居莊園內。圖為竹林掩映中的賽珍珠墓。(記者許君達╱攝影)

1941年，在胡適的推薦下，賽珍珠獲得中華民國領綬采玉勳章。(記者許君達╱攝影)