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記者許君達整理
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文章摘要整理：

紐約周末有韓裔大遊行、總督島自然工作坊、展望公園原住民大集與蘭德爾島豐收節等免費活動，適合全家同遊。

第42屆韓裔大遊行

大紐約韓裔協會(KAAGNY)將於10月3日(周六)在曼哈頓中城舉辦主題遊行和節慶活動。遊行上午10時開始，沿第六大道行至32街附近的「韓國城」，隨後在韓國城將有全天豐富活動，包括韓式美食攤位、傳統文化表演，還會在主舞台上舉辦年度韓服模特大賽的決賽，適合全家參與。活動時間從當日上午10時一直開放到下午6時，免費參加。

總督島「植物會說話」工作坊

在秋季到來之際，紐約避暑勝地總督島上仍有豐富的活動。駐島機構台美文藝協會(TAAC)不僅在島上提供常設展覽，呈現台灣藝術家在紐約的創作，還將在10月3日組織一場自然工作坊。駐村藝術家維加(Jime­na Vega)和瓦爾科(Sarah Walko)將帶領來賓環島漫步，收集落葉與天然材料，並以植物為靈感創作單色版畫。這些版畫和素材最終將被組合成一座祭壇，並舉辦一場向自然萬物致敬的儀式。具體時間為3日下午2時至4時，集合地點位於總督島諾蘭園(Norlan Park)17號建築。

第三屆展望公園原住民大集

布碌崙(布魯克林)展望公園將與原住民團體合作，邀紐約地區的原始主人——萊納佩原住民部落(Lenape/Lunáapeew)中離散在全美各地的成員回到紐約，舉辦名為Pow Wow的傳統大集，這將是自1972年以來首次恢復這項活動。在活動中，訪客可體驗萊納佩部落的傳統音樂、舞蹈和手工藝，也能在遊玩過程中學習到這片土地的早期歷史、以及原住民的日常生活和抗爭。活動將在10月3日和4日周末兩天舉行，每天上午10時開始，3日晚7時結束、4日(周日)下午4時結束，免費參與，地址位於展望公園內的湖畔勒弗萊克中心(Lefrak Center at Lakeside)。

蘭德爾島豐收節

市公園局將於10月4日在蘭德爾島(Randall's Island)舉辦豐收節(Harvest Festival)，適合全家一同前往感受秋日氣息。到訪者可探索南瓜田、學習應季烹飪，並體驗現場文藝表演、面部彩繪等互動活動。主辦方鼓勵參與者騎單車前往，合作夥伴「交通替代」(Transportation Alternatives)組織會在現場提供免費單車保管服務。活動時間4日中午12時至下午3時，免費參與，地點為蘭德爾島上的城市農場(Urban Farm)及62/63號場地。

精華 FAQ

  • 活動於10月3日早上10時在曼哈頓中城出發，沿第六大道前往32街附近的韓國城；現場有韓式美食攤位、傳統表演與韓服模特大賽決賽，開放至下午6時。

  • 工作坊在10月3日下午2時至4時舉行，由駐村藝術家帶領參與者環島收集落葉與天然材料，再以植物為靈感創作單色版畫，最後組成祭壇並舉行致敬自然的儀式。

  • 展望公園Pow Wow於10月3、4日舉行，重現萊納佩原住民傳統音樂、舞蹈與手工藝；蘭德爾島豐收節則在10月4日中午12時至3時登場，設有南瓜田、烹飪、表演與單車保管。

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