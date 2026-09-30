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康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

記者胡聲橋╱紐約報導
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州府近期撥款250萬元，用於改造康尼島的凱瑟公園。(市公園局網站)
州府近期撥款250萬元，用於改造康尼島的凱瑟公園。(市公園局網站)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州透過「紐約玩樂場計畫」撥款250萬元，將升級康尼島凱瑟公園遊樂設施；全州共投入6750萬元，推動遊樂場新建、擴建與翻新。

紐約州府近期撥款250萬元用於更新位於康尼島的凱瑟公園(Kaiser Park)，包括擴大現有的公共遊樂場，並為當地兒童和家庭增加休閒娛樂設施，該公園將迎來一次大規模的升級改造。

這筆資金來自「紐約玩樂場計畫」(NY Plays)，這是一項全州範圍的撥款計畫，旨在支持兒童和家庭公共遊樂場的建設、擴建和翻新。州政府計畫總共向全州89個遊樂場撥款6750萬元，其中包括向紐約市撥款1500萬元。

這1500萬元中，除了撥給凱瑟公園的250萬元維修改造費外，還包括用250萬元在皇后區的伊菲爾公園(Gwen Ifill Park)新建一個遊樂場，以及用另外250萬元擴建布朗士區的洛薩達遊樂場(Lozada Playground)。

「遊樂場為孩子們提供了一個活動、建立友誼並與周圍世界建立聯繫的場所」，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「透過『紐約遊樂場計畫』，我們正在投資全州各地的社區，打造更多安全、無障礙的場所，讓具備各種能力的孩子都能走出戶外，盡情玩耍。這些計畫將使更多紐約孩子提供放下電子設備，與家人朋友共度時光，培養終身受益的健康習慣」。

從全州範圍內，這6750萬元撥款將用於支持36個新建遊樂場、23個大型擴建項目和30個改造項目，其中有超過3600萬元將用於服務不足社區的項目。

「紐約遊樂場計畫」旨在創造一個安全、溫馨且無障礙的公共空間，讓孩子盡情玩耍。根據該計畫的要求，獲得資助的遊樂場必須全年開放，免費且每周七天都可供公眾使用。「紐約遊樂場計畫」又是紐約州更廣泛的「放下電子設備，盡情玩耍」(Unplug and Play)計畫的一部分，該計畫還包括對游泳設施和社區中心的投資。

「紐約遊樂場計畫」的資金用於支持遊樂場的設計、建造、重大翻新和設備購置等相關的資本支出，該計畫由紐約州公園、娛樂和歷史保護辦公室監督，並由紐約州宿舍管理局(DASNY)負責具體管理。下一階段將是資助計畫的制定和實施。

精華 FAQ

  • 凱瑟公園此次獲得250萬元州撥款，將用於擴大現有公共遊樂場，並增加適合當地兒童與家庭使用的休閒娛樂設施，進行大規模升級改造。

  • 資金來自「紐約玩樂場計畫」NY Plays，全州共將向89個遊樂場撥款6750萬元，其中包含新建、擴建與翻新項目，目標是改善兒童公共遊樂空間。

  • 紐約市共獲1500萬元，其中250萬元用於皇后區Gwen Ifill Park新建遊樂場，另250萬元用於布朗士區Lozada Playground擴建，形成多區同步改善。

康尼島 皇后區 紐約州

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