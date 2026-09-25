秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

紐約已進入秋季。雖然眼下市內大部分樹木仍保持綠色，但秋色正由紐約州 北部逐步向南推進。在賞秋季節正式到來前，現在正好先把秋日健行路線排進行程。

市公園局(NYC Parks)指出，健行不一定要離開市區，五大區公園內便分布不少穿越森林、濕地、湖畔及山坡的正式步道。從曼哈頓 北端的天然林，到史泰登島 綿延數哩的Greenbelt，以下五處各有不同秋景。

曼哈頓Inwood Hill Park 走進島上少見天然森林

曼哈頓Inwood Hill Park，走進島上少見天然森林。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

要在曼哈頓尋找真正的林間健行感，最北端的Inwood Hill Park是少數選擇之一。公園局規畫三條主要健行線，其中，橙線(Orange Trail)長1.3哩，難度屬中等至較高，離開主要鋪設道路後深入Forever Wild森林。

步道穿過起伏山坡及大片林地，部分位置可望向Spuyten Duyvil Creek和哈德遜河。到了秋季，橡樹、楓樹及其他落葉樹種逐漸由綠轉黃、轉橙，一路走在樹冠之下，比開闊草地更能感受到季節變化。

布朗士Van Cortlandt Park 一次穿過三種森林

布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)

布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)

布朗士Van Cortlandt Park面積超過千畝，其中John Muir Trail尤其適合秋天。這條約1.5哩、難度中等的步道，是園內唯一由東向西橫越公園的自然步道，可以從Broadway與Mosholu Avenue一側進入，也可以由Van Cortlandt Park East及Oneida Avenue開始。

路線穿過公園中央較崎嶇的地形，串起不同森林環境。東側Northeast Forest可見紅橡、楓香和高大的鵝掌楸，往西則進入Croton Woods，再進入起伏較大的Northwest Forest。不同樹種變色時間不一，秋季可能同時看到仍呈綠色的樹冠、開始泛黃的葉片，以及較深的紅褐色。

園內還有濕地、Van Cortlandt Lake以及舊Croton Aqueduct留下的歷史痕跡。

布碌崙展望公園 沿峽谷、瀑布一路走到湖邊

布碌崙(布魯克林)展望公園，沿峽谷、瀑布一路走到湖邊。(取自市公園局)

圖為布碌崙展望公園。(取自市公園局)

「展望公園」(Prospect Park)適合秋天健行的，不只是公園外圍大路，而是中央的Ravine及周邊林間步道。市公園局2025年更新的步道圖，將Midwood Loop、Ravine Loop、Fallkill Trail、Lullwater Trail及Peninsula Trail等自然路線清楚標出，可自由組合成長短不同的行程。

其中Ravine一帶最有「離開城市」的感覺。步道會經過Boulder Bridge、Ambergill Cascade和Fallkill Falls，在低窪谷地和樹林之間穿行。到了秋天，山坡兩側樹冠變色，落葉逐漸鋪滿林間道路，和公園大草坪呈現不同景觀。

皇后區Alley Pond Park 一哩步道看高聳老樹

皇后區Alley Pond Park森林面積大，卻不一定需要走很長的路。(取自市公園局)

賞秋季節正式到來前，現在正好先把秋日健行路線排進行程。圖為皇后區Alley Pond Park。(取自市公園局)

皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(取自市公園局)

秋天很適合走一走林間步道。圖為皇后區Alley Pond Park。(取自市公園局)

皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(取自市公園局)

皇后區Alley Pond Park森林面積大，卻不一定需要走很長的路。園內有多條不同顏色標注的步道，最適合入門的是一哩長的Tulip Tree Trail。

公園林地分布大量鵝掌楸、橡樹、山毛櫸、黑樺及紅楓，一些區域的鵝掌楸形成高聳樹冠。公園局步道圖還特別標出「Alley Pond Giant」，可作為健行途中尋訪的地標。

史泰登島Greenbelt 深入山林長途健行

史泰登島Greenbelt，深入山林長途健行。(Photo courtesy of the Staten Island Greenbelt Conservancy)

如果前面幾條仍偏向城市公園散步，史泰登島Greenbelt則更接近傳統健行。這片相連綠地擁有多條長距離步道，其中黃色步道(Yellow Trail)單程約八哩，公園局將難度列為中等至較高，沿途穿越森林、濕地和山坡，適合安排半天行程。

黃色步道會經過Reed's Basket Willow Swamp，並攀上Todt Hill一帶，其中代表性停留點是Moses Mountain。

Greenbelt樹種繁多，較乾燥林地常見紅橡、黑橡、鵝掌楸、山毛櫸及山核桃，較潮濕地帶則有紅楓、沼澤白橡和柳樹；Willowbrook Park一帶還有落羽杉，針葉到秋季會轉為銅褐色後脫落。