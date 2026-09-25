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秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

記者劉梓祁╱紐約報導
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皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(...
皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

紐約已進入秋季。雖然眼下市內大部分樹木仍保持綠色，但秋色正由紐約州北部逐步向南推進。在賞秋季節正式到來前，現在正好先把秋日健行路線排進行程。

市公園局(NYC Parks)指出，健行不一定要離開市區，五大區公園內便分布不少穿越森林、濕地、湖畔及山坡的正式步道。從曼哈頓北端的天然林，到史泰登島綿延數哩的Greenbelt，以下五處各有不同秋景。

曼哈頓Inwood Hill Park 走進島上少見天然森林

曼哈頓Inwood Hill Park，走進島上少見天然森林。(Photo by...
曼哈頓Inwood Hill Park，走進島上少見天然森林。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

要在曼哈頓尋找真正的林間健行感，最北端的Inwood Hill Park是少數選擇之一。公園局規畫三條主要健行線，其中，橙線(Orange Trail)長1.3哩，難度屬中等至較高，離開主要鋪設道路後深入Forever Wild森林。

步道穿過起伏山坡及大片林地，部分位置可望向Spuyten Duyvil Creek和哈德遜河。到了秋季，橡樹、楓樹及其他落葉樹種逐漸由綠轉黃、轉橙，一路走在樹冠之下，比開闊草地更能感受到季節變化。

布朗士Van Cortlandt Park 一次穿過三種森林

布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)
布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)

布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)
布朗士Van Cortlandt Park，一次穿過三種森林。(取自市公園局)

布朗士Van Cortlandt Park面積超過千畝，其中John Muir Trail尤其適合秋天。這條約1.5哩、難度中等的步道，是園內唯一由東向西橫越公園的自然步道，可以從Broadway與Mosholu Avenue一側進入，也可以由Van Cortlandt Park East及Oneida Avenue開始。

路線穿過公園中央較崎嶇的地形，串起不同森林環境。東側Northeast Forest可見紅橡、楓香和高大的鵝掌楸，往西則進入Croton Woods，再進入起伏較大的Northwest Forest。不同樹種變色時間不一，秋季可能同時看到仍呈綠色的樹冠、開始泛黃的葉片，以及較深的紅褐色。

園內還有濕地、Van Cortlandt Lake以及舊Croton Aqueduct留下的歷史痕跡。

布碌崙展望公園 沿峽谷、瀑布一路走到湖邊

布碌崙(布魯克林)展望公園，沿峽谷、瀑布一路走到湖邊。(取自市公園局)
布碌崙(布魯克林)展望公園，沿峽谷、瀑布一路走到湖邊。(取自市公園局)

圖為布碌崙展望公園。(取自市公園局)
圖為布碌崙展望公園。(取自市公園局)

「展望公園」(Prospect Park)適合秋天健行的，不只是公園外圍大路，而是中央的Ravine及周邊林間步道。市公園局2025年更新的步道圖，將Midwood Loop、Ravine Loop、Fallkill Trail、Lullwater Trail及Peninsula Trail等自然路線清楚標出，可自由組合成長短不同的行程。

其中Ravine一帶最有「離開城市」的感覺。步道會經過Boulder Bridge、Ambergill Cascade和Fallkill Falls，在低窪谷地和樹林之間穿行。到了秋天，山坡兩側樹冠變色，落葉逐漸鋪滿林間道路，和公園大草坪呈現不同景觀。

皇后區Alley Pond Park 一哩步道看高聳老樹

皇后區Alley Pond Park森林面積大，卻不一定需要走很長的路。(取自市...
皇后區Alley Pond Park森林面積大，卻不一定需要走很長的路。(取自市公園局)

賞秋季節正式到來前，現在正好先把秋日健行路線排進行程。圖為皇后區Alley Po...
賞秋季節正式到來前，現在正好先把秋日健行路線排進行程。圖為皇后區Alley Pond Park。(取自市公園局)

皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(...
皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(取自市公園局)

秋天很適合走一走林間步道。圖為皇后區Alley Pond Park。(取自市公園...
秋天很適合走一走林間步道。圖為皇后區Alley Pond Park。(取自市公園局)

皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(...
皇后區Alley Pond Park森林面積大，園內有多條不同顏色標注的步道。(取自市公園局)

 皇后區Alley Pond Park森林面積大，卻不一定需要走很長的路。園內有多條不同顏色標注的步道，最適合入門的是一哩長的Tulip Tree Trail。

公園林地分布大量鵝掌楸、橡樹、山毛櫸、黑樺及紅楓，一些區域的鵝掌楸形成高聳樹冠。公園局步道圖還特別標出「Alley Pond Giant」，可作為健行途中尋訪的地標。

史泰登島Greenbelt 深入山林長途健行

史泰登島Greenbelt，深入山林長途健行。(Photo courtesy o...
史泰登島Greenbelt，深入山林長途健行。(Photo courtesy of the Staten Island Greenbelt Conservancy)

如果前面幾條仍偏向城市公園散步，史泰登島Greenbelt則更接近傳統健行。這片相連綠地擁有多條長距離步道，其中黃色步道(Yellow Trail)單程約八哩，公園局將難度列為中等至較高，沿途穿越森林、濕地和山坡，適合安排半天行程。

黃色步道會經過Reed's Basket Willow Swamp，並攀上Todt Hill一帶，其中代表性停留點是Moses Mountain。

Greenbelt樹種繁多，較乾燥林地常見紅橡、黑橡、鵝掌楸、山毛櫸及山核桃，較潮濕地帶則有紅楓、沼澤白橡和柳樹；Willowbrook Park一帶還有落羽杉，針葉到秋季會轉為銅褐色後脫落。

精華 FAQ

  • 報導整理了5處位於五大區的秋季步道，包括曼哈頓Inwood Hill Park、布朗士Van Cortlandt Park、布碌崙Prospect Park、皇后區Alley Pond Park與史泰登島Greenbelt。

  • 曼哈頓Inwood Hill Park的Orange Trail最符合這種需求。它約1.3哩，屬中等至較高難度，會深入Forever Wild森林，沿途可見起伏山坡、林地與河景。

  • 史泰登島Greenbelt最適合長途健行，其中黃色步道單程約8哩，難度中等至較高，會穿越森林、濕地和山坡，並經過Reed's Basket Willow Swamp與Todt Hill一帶。

曼哈頓 史泰登島 紐約州

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