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周末好去處╱秋季文化節來了、探索「海底大峽谷」

記者劉梓祁╱紐約報導
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法拉盛秋季文化節 遊戲表演迎秋天

啟揚文化中心(Glow Cultural Center)年度秋季文化節26日(周六)中午12時至下午4時在法拉盛Kissena Corridor Park舉行。主辦方將秋季文化節形容為其最大型年度活動之一，以秋收季節為靈感，活動免費，適合兒童及成人參與。往年活動以文化體驗、戶外遊戲及社區互動為特色，對帶小孩的家庭而言，也是周末到公園走走、提前感受秋季氣氛的好選擇。地點在45大道與Colden街附近。詳情可參考https://shorturl.at/00hFV

布碌崙橋公園 探索「海底大峽谷」

想讓小朋友邊玩邊學，可到布碌崙(布魯克林)橋公園參加Hudson Canyon to NY Harbor Festival。活動26日上午11時至下午3時在Emily Warren Roebling Plaza舉行，由野生動物保護協會(WCS)紐約水族館等單位主辦，屬免費親子STEM科學節。

活動將介紹距離紐約不遠、位於大西洋海底的Hudson Canyon，以及它與紐約港、生態和海洋生物之間的關係。詳情可參考https://shorturl.at/JCbjN

布朗士農場辦秋收節 還有免費午餐

紐約植物園Bronx Green-Up與New Roots Community Farm將於26日中午12時至下午4時舉行秋收節，慶祝今年種植季接近尾聲。活動設現場音樂、農場導覽、手工藝、抽獎及社區資源攤位，也準備免費午餐，無須預先登記。

孩子可藉機看看城市農場如何種植蔬果，社區園丁則可帶自己收成的水果及蔬菜參加「最豐盛收成籃」比賽。活動在670 Grand Concourse的New Roots Community Farm舉行。詳情可參考https://shorturl.at/7tWk0

皇后植物園親子日 做手工學防災

皇后植物園27日(周日)上午10時30分至下午2時30分舉行National Preparedness Month Family Day，將防災知識變成適合兒童參與的活動。現場有親子手工、臉部彩繪、音樂及社區攤位，並介紹暴雨、洪水等極端天氣下，家庭可如何做好準備。

下午1時30分還有結合音樂與幽默元素的環境劇場「Please Don’t Flush」，讓孩子了解城市排水及保護水道。植物園特別提醒，上午11時前入園免費，之後則須支付一般入園費。地址為法拉盛Main街43-50號。詳情可參考https://shorturl.at/hpWS4

精華 FAQ

  • 活動於26日中午12時至下午4時在法拉盛Kissena Corridor Park舉行，免費開放，主打文化體驗、戶外遊戲與社區互動，適合兒童與成人，尤其適合親子家庭周末前往。

  • 這場免費親子STEM科學節在26日上午11時至下午3時於Emily Warren Roebling Plaza舉行，重點介紹大西洋海底的Hudson Canyon，以及它與紐約港、生態和海洋生物的關係。

  • 布朗士New Roots Community Farm舉辦秋收節，提供音樂、導覽、手工藝、免費午餐與收成籃比賽；皇后植物園則辦防災親子日，以手作、劇場和攤位教家庭應對暴雨洪水。

法拉盛 布碌崙 布魯克林

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